Hyundai Motor Company lance une campagne marketing mondiale, baptisée « Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant) et ancrée dans son engagement envers l'innovation

Hyundai déploiera ses capacités robotiques à la Coupe du Monde de la FIFA avec les systèmes AtlasMD et SpotMD de Boston Dynamics pour soutenir les opérations du tournoi et optimiser l'expérience des fans

La star du football Son Heung-min est nommé ambassadeur de la marque Hyundai, apparaissant aux côtés de l'Atlas de Boston Dynamics dans un nouveau spot de campagne

Le partenariat s'étend aux communautés locales grâce à des camps de football pour jeunes organisés dans quatre villes américaines

Visitez le Centre de renseignements de Hyundai pour en savoir plus

SÉOUL, Corée du Sud et NEW YORK, le 1er avril 2026 /CNW/ - Hyundai Motor Company a mis aujourd'hui à l'honneur son partenariat avec la FIFA, parallèlement au dévoilement de sa nouvelle campagne mondiale, « Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant), au Salon international de l'auto de New York 2026, en amont de la Coupe du monde de la FIFA 2026™.

Façonner l'avenir avec la campagne « Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant)

Hyundai Motor dévoile sa campagne « Next Starts Now » (L’avenir commence maintenant) et présentera ses innovations robotiques lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Inspiré par la vision « Progress for Humanity » de Hyundai Motor, « Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant) reflète l'engagement de l'entreprise à promouvoir l'innovation en matière de mobilité et de robotique. Au Salon international de l'auto de New York de 2026, Hyundai Motor a nommé Son Heung-min, capitaine de l'équipe nationale de football de la Corée du Sud, ambassadeur de la marque mondiale avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Hyundai Motor accueille Son Heung-min comme ambassadeur mondial

Icône du football mondial, capitaine de l'équipe nationale de Corée du Sud et attaquant du LAFC, Son Heung-min incarne les valeurs qui définissent à la fois Hyundai Motor et le football : la détermination, le travail d'équipe et le pouvoir d'inspirer. En tant que modèle de rôle d'envergure mondiale, il représentera la campagne « Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant) sur et hors du terrain, apparaissant aux côtés de l'Atlas de Boston Dynamics, un robot humanoïde avancé, dans l'un des deux nouveaux spots de campagne disponibles sur les réseaux sociaux de Hyundai Motor.

« Je crois fermement que l'avenir appartient à ceux qui le poursuivent, et cet état d'esprit me pousse à travailler plus fort chaque jour et à rester toujours prêt pour la suite. Je partage la conviction que « Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant) avec Hyundai Motor, et ensemble, nous jouons un rôle dans l'arrivée de cet avenir. »

-- Son Heung-min, capitaine de l'équipe nationale de Corée du Sud et ambassadeur mondial de Hyundai Motor Company.

« Alors que nous poursuivons notre partenariat de 27 ans avec la FIFA, Hyundai Motor s'engage à livrer sa collaboration la plus ambitieuse à ce jour lors de la plus grande Coupe du Monde de l'histoire en 2026. Nous créons de nouvelles façons significatives pour les fans de découvrir ce sport en introduisant des technologies novatrices et des interactions immersives qui seront à la fois mémorables et percutantes. Cette année, nous élargissons notre rôle sur la scène mondiale en mettant à profit la robotique de pointe, notamment Atlas et Spot, en collaboration avec Boston Dynamics. Nous sommes également ravis de nous associer à Son Heung-min, une icône mondiale dont le parcours inspirant reflète notre vision de relier les communautés à travers le football et au-delà. » -- José Muñoz, président et chef de la direction de Hyundai Motor Company.

« Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant) est la campagne mondiale de Hyundai pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, donnant vie à notre vision du « Progress for Humanity ». Plutôt que d'attendre que l'avenir se déroule, nous l'apportons directement aux fans. Durant chaque match, nous voyons comment se dessine l'avenir : les nouveaux talents, une énergie neuve et de nouvelles opportunités, ce qui témoigne de notre engagement envers le progrès et le changement. »

-- Sungwon Jee, vice-président directeur et chef mondial du marketing chez Hyundai Motor Company.

Stimuler l'innovation : Hyundai Motor à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Partenaire officiel de la FIFA depuis 27 ans, Hyundai Motor soutient le tournoi en fournissant des véhicules, en transportant des équipes, des officiels et des médias entre les sites. Pour la Coupe du Monde 2026™ de la FIFA, Hyundai Motor, en collaboration avec Boston Dynamics, élargit ce rôle en intégrant la robotique à la Coupe du Monde, en déployant Atlas et Spot dans des lieux désignés pour améliorer les opérations de match, l'engagement des fans, ainsi que la sécurité et l'efficacité tout au long du tournoi.

Hyundai Motor déploiera sa flotte de mobilité la plus importante et la plus avancée à ce jour, en travaillant aux côtés de ces robots pour soutenir des opérations harmonieuses sur tous les sites du tournoi.

Inspirer la prochaine génération grâce au football

L'engagement de Hyundai Motor à soutenir la prochaine génération de football va au-delà de la technologie pour les jeunes athlètes et les communautés qui façonnent l'avenir du jeu. Dès le mois d'avril, Hyundai Motor organisera des camps de football pour les jeunes aux États-Unis, dirigés par les légendes du football Mia Hamm et Tim Howard.

Les camps auront lieu dans quatre villes hôtes de la Coupe du Monde 2026™ de la FIFA, à savoir Atlanta, Miami, New Jersey et Los Angeles, pour les enfants de 6 à 12 ans, reliant directement le partenariat de Hyundai Motor aux communautés locales.

Hyundai Motor, en partenariat avec la FIFA, a également lancé le concours mondial de dessin « Be There With Hyundai », invitant les enfants de 5 à 12 ans à travers le monde à soumettre leurs créations en soutien à leurs équipes nationales préférées. Grâce à ce programme, Hyundai Motor célèbre les jeunes fans en tant que participants actifs à l'avenir du football. Les créations retenues seront présentées dans les bus officiels des équipes tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Pour en savoir plus, consultez le Journal de la marque Hyundai.

Pour regarder l'annonce publicitaire de la campagne « Next Starts Now » (L'avenir commence maintenant) mettant en vedette Atlas et Son Heung-min, visitez la chaîne YouTube officielle de Hyundai Motor à l'adresse www.youtube.com/HyundaiWorldwide.

À propos de Hyundai Motor Company

Créée en 1967, Hyundai Motor Company est présente dans plus de 200 pays et compte plus de 120 000 employés qui se consacrent à relever des défis de mobilité réels partout dans le monde. Basé sur la vision de la marque « Progress for Humanity », Hyundai Motor accélère sa transformation en un fournisseur de solutions de mobilité intelligente. L'entreprise investit dans des technologies de pointe comme la robotique et la mobilité aérienne avancée pour mettre au point des solutions révolutionnaires de mobilité tout en poursuivant l'innovation ouverte pour introduire de futurs services de mobilité. Dans la recherche d'un avenir durable pour le monde, Hyundai poursuivra ses efforts pour introduire des véhicules à zéro émission dotés de technologies de pile à hydrogène et de VE.

Pour en savoir plus sur Hyundai Motor et ses produits, visitez :

https://www.hyundai.com/worldwide/en/ ou Salle de presse : Centre de renseignements de Hyundai

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À propos de Boston Dynamics

Boston Dynamics est le chef de file mondial dans le développement et le déploiement de robots hautement mobiles capables de relever les défis industriels et de sécurité les plus complexes. Nos robots sont dotés d'une mobilité, d'une dextérité et d'une intelligence avancées, ce qui permet l'automatisation dans des espaces non structurés, difficiles à traverser et dangereux, des installations de fabrication, des centrales électriques et des chantiers de construction, ainsi que des entrepôts et des centres de distribution. Notre portefeuille comprend trois robots : SpotMD, un quadruplé qui effectue des inspections industrielles pour la gestion des actifs d'entreprise et qui protège les personnes grâce à des applications de sécurité publique ; StretchMD, un robot déplaceur de boîtes actuellement déployé auprès des clients de la logistique et de la vente au détail ; et AtlasMD, notre plateforme humanoïde électrique en développement. Pour en savoir plus sur notre entreprise et nos technologies, rendez-vous sur www.bostondynamics.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2947512/Hyundai_Motor_Unveils_Next_Starts_Now_Campaign__Set_to_Showcase_Robotics_at_FIFA_World_Cup_2026.jpg

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SOURCE Hyundai Motor Company

CONTACT : Jiwon Moon, relations publiques mondiales, [email protected]