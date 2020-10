À l'occasion du mois de la sensibilisation au radon, un webinaire prendra place afin de répondre aux questions urgentes des Canadiens

MONTRÉAL, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Le radon est un gaz incolore, inodore et insipide. Compte tenu du contexte actuel de la COVID-19 et de la saison froide qui s'installe, les Canadiens passent beaucoup plus de temps à la maison. Il est donc primordial que ceux-ci connaissent la concentration de radon dans leur foyer afin de s'assurer qu'ils respirent un air sain.

À l'occasion du mois de la sensibilisation au radon, Occupe-toi du radon, une coalition d'organisations nationales de la santé, animera un webinaire interactif pour les Canadiens avec des experts en radon le 20 novembre à 13h00 HNE. Pour vous inscrire à ce webinaire gratuit, visitez : OccupeToiDuRadon.ca

« Le test de dépistage est facile à faire et en cas de concentration élevée, l'efficacité des systèmes d'atténuation est éprouvée. », explique Pam Warkentin, directrice générale de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon et directrice de projet, Occupe-toi du radon.

Au Canada, au moins 7 % des résidents habitent dans une maison dont la concentration de radon est supérieure à celle jugée sécuritaire par Santé Canada.

« C'est un peu comme la COVID. La seule façon de savoir si tu l'as est de te faire tester. On se croyait à l'abris dans un quartier tranquille, mais personne ne l'est réellement. La seule façon de savoir si on est à risque, c'est de le tester. » Déclare Pierre Dubois, récemment diagnostiqué d'un cancer du poumon. « J'aurais aimé le savoir il y a 10 ans ... J'espère seulement que ma conjointe n'aura pas elle aussi des impacts sur sa santé. »

Occupe-toi du radon est une initiative nationale visant à réunir différents intervenants au pays et à sensibiliser la population sur les risques liés au radon. L'initiative est dirigée par l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (ACSTR), CAREX Canada et la Société canadienne du cancer.

Pour en savoir plus au sujet du radon, visitez Occupetoiduradon.ca et pour vous inscrire au webinaire avec des experts en radon qui se tiendra le 19 novembre, à 13h00 HNE.

