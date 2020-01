À l'occasion du Forum économique mondial, le ministre Bains mettra en valeur les possibilités économiques offertes par le Canada

La délégation canadienne fera la promotion des atouts du pays en matière d'innovation et de croissance vertes et fondées sur le numérique et les données

OTTAWA, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit une économie moderne, inclusive et durable qui apporte des avantages à l'ensemble de la population. Les Canadiens et leurs entreprises ont un esprit hautement innovateur, qui est le fondement même de la réussite soutenue du pays au sein d'une économie mondiale en pleine transformation ainsi que de la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, est arrivé à la réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tient à Davos, en Suisse. Le ministre Bains participe à la rencontre en compagnie du ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, ainsi que de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng.

Le ministre Bains, qui sera sur place jusqu'au 24 janvier, mettra l'accent sur l'économie dynamique du Canada, qui en fait une destination de choix pour les activités innovatrices en matière de technologies propres et d'exploitation de données. Il mettra également en exergue les réalisations des entreprises canadiennes innovatrices présentes lors de cette rencontre.

Le Canada a pris la tête des efforts mondiaux faits en vue de favoriser une croissance économique propre et de façonner une économie numérique fondée sur les données et bénéficiant de la confiance du public. Le thème de la réunion de cette année, « Un monde plus solidaire et durable », cadre bien dans l'objectif du Canada de préconiser une innovation correspondant aux valeurs et aux priorités des Canadiens : une meilleure compatibilité entre l'économie et l'environnement; des citoyens mieux outillés pour évoluer dans le monde numérique; et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle et des autres technologies axées sur les données.

Lors de ses rencontres avec de hauts dirigeants du milieu des affaires et du monde politique, le ministre Bains soulignera de quelle façon le Canada s'emploie à façonner une économie à forte croissance, innovatrice et durable, tout en attirant des investissements pour assurer le développement de l'écosystème d'innovation au pays.

Citations

« La réunion annuelle du Forum économique mondial constitue une occasion exceptionnelle d'échanger avec des dirigeants et des investisseurs qui ont les moyens de donner un élan considérable à l'économie canadienne et d'apporter des avantages concrets à la population. Au cours des prochains jours, je vais promouvoir le leadership mondial du Canada dans la sphère de l'innovation, notamment en ce qui concerne nos efforts visant à faire du Canada une destination de choix pour l'innovation axée sur les technologies propres et les données, ainsi que notre leadership concernant l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

La réunion annuelle du Forum économique mondial est un point de convergence pour les représentants de plus de 100 gouvernements, les dirigeants de 1 000 entreprises parmi les plus influentes au monde, ainsi que les membres de la direction d'organismes internationaux.

2020 marque la 50e réunion annuelle du Forum économique mondial.

