À l'occasion des 50 ans du Conseil de presse - Le gouvernement annonce une aide financière annuelle de 350 000 $ au Conseil de presse du Québec

QUÉBEC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 350 000 $ au Conseil de presse du Québec pour l'exercice financier 2023-2024. Cet organisme indépendant à but non lucratif travaille depuis 1973 à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Cette somme octroyée lui permettra de poursuivre sa mission pour la prochaine année.

En accordant cet appui financier, le gouvernement du Québec réaffirme son engagement envers le secteur des médias, pris lors de l'annonce du plan d'aide aux médias en 2019, mais surtout, il réitère sa volonté de favoriser l'accès à une information diversifiée, fiable et de qualité pour l'ensemble de la population du Québec. Par son rôle de tribunal d'honneur qui recueille et traite les plaintes du public touchant les médias et la déontologie journalistique, le Conseil de presse s'inscrit dans cette même volonté.

Citation

« Parce que l'accès à une information québécoise de qualité et diversifiée est primordial pour la population, notre gouvernement soutient le Conseil de presse du Québec depuis de nombreuses années. Il est impératif de donner les moyens à cette institution de faire son travail correctement et de lui permettre de jouer un rôle important pour notre société démocratique. Je tiens d'ailleurs à souligner chaleureusement le 50e anniversaire du Conseil de presse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Fait saillant

L'aide financière est versée en vertu du programme Autres interventions particulières en culture et en communication.

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072 ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388