À l'occasion de son 30e anniversaire, le Club des petits déjeuners accueille Roxane Bruneau comme ambassadrice

Pour marquer le début de ce nouveau chapitre et confirmer son engagement envers la jeunesse, Roxane Bruneau a enfilé son tablier afin de servir des petits déjeuners nourrissants aux élèves de l'école primaire Lionel-Groulx à Longueuil, établissement où le Club des petits déjeuners a commencé ses activités en 1994. Les enfants, tout comme les bénévoles et les membres du personnel scolaire, se sont réjouis de recevoir l'invitée spéciale.

« Devenir ambassadrice du Club des petits déjeuners, c'est ma façon de redonner à la communauté et de soutenir une cause qui me tient vraiment à cœur. Ayant moi-même vécu des périodes plus difficiles dans mon parcours, je sais à quel point un organisme comme le Club peut faire une différence. Chaque enfant mérite de commencer sa journée avec l'énergie pour apprendre et s'épanouir. Je suis super fière de faire partie de cette belle grande famille et j'invite tout le monde à embarquer dans le mouvement! », a commenté Roxane Bruneau, auteure-compositrice-interprète.

En accueillant Roxane Bruneau parmi ses ambassadeurs et ambassadrices, le Club réaffirme l'importance de la mobilisation collective pour assurer une alimentation nutritive et complète aux enfants à l'école. Depuis 30 ans, l'organisme forme une merveilleuse chaîne de solidarité : personnalités publiques, bénévoles, équipes-écoles, partenaires publics, privés et communautaires. Cette unité est déterminante pour mettre de l'avant l'importance du petit déjeuner comme façon de soutenir la réussite des générations d'aujourd'hui et de demain.

Le président et chef de la direction du Club des petits déjeuners, Tommy Kulczyk, ajoute : « L'arrivée de Roxane Bruneau au sein du Club des petits déjeuners est une belle preuve que notre mission touche toutes les sphères de la société. Roxane incarne les valeurs de l'organisme : communauté, dynamisme et engagement envers le bien-être des enfants. Ensemble, nous pouvons continuer à faire une différence. »

Grâce à la générosité de ses partenaires, le Club soutient désormais plus de 87 000 enfants dans plus de 500 programmes d'alimentation scolaire partout au Québec. Le Club invite tout le monde à se joindre au mouvement afin de donner à chaque enfant de la province une chance égale de réussite.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux partout au Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires du pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

