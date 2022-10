MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW/ - AbbVie (NYSE: ABBV) et Vaincre la cécité Canada ont lancé l'application Glaucome en perspective pour aider la population canadienne à comprendre l'impact du glaucome et à gérer l'évolution de la maladie. Ce lancement coïncide avec la Journée mondiale de la vue, alors que la communauté de la perte de la vision s'unit pour sensibiliser les gens et mieux faire connaître les maladies oculaires comme le glaucome.

L'application a été mise au point à partir de recherches menées auprès de patients atteints de glaucome qui ont expliqué leur perception de la perte de vision causée par la maladie. Elle fournit aux utilisateurs des conseils sur le schéma thérapeutique et comprend une série de démonstrations interactives visant à encourager les personnes à risque à consulter tôt un professionnel de la santé en leur permettant de comprendre l'impact du glaucome au quotidien. Elle fournit aussi de l'information sur les options thérapeutiques offertes pour appuyer la prise en charge du glaucome.

L'application peut maintenant être téléchargée gratuitement à partir de l'App Store et de Google Play.

« Vaincre la cécité Canada est fière d'appuyer le lancement de l'application Glaucome en perspective au Canada. C'est une excellente occasion de mettre sur le marché un nouvel outil numérique novateur qui peut être facilement accessible et qui aide les Canadiens et les Canadiennes à rester autonomes dans la prise en charge de cette maladie, dit Doug Earle, président et directeur général, Vaincre la cécité Canada. Nous espérons que l'application aidera tant les patients que les aidants à comprendre les complexités du glaucome et fournira des renseignements précieux pour appuyer le parcours du patient. »

Le glaucome touche plus de 728 000 personnes au Canada et peut prendre diverses formes, dont la plus courante est le glaucome à angle ouvert 1 . Le glaucome se caractérise par une accumulation d'humeur aqueuse dans l'œil et une augmentation de la pression intraoculaire (PIO) qui endommage le nerf optique 2 . Il n'existe aucun traitement permettant de guérir le glaucome, mais le dépistage et le traitement précoces peuvent contribuer à prévenir l'atteinte du nerf optique et, de ce fait, à préserver la vue 3 .

« Le glaucome, souvent appelé le voleur silencieux de la vue, peut fréquemment passer inaperçu si le patient ne présente pas de symptômes précoces. L'objectif de Glaucome en perspective est d'offrir une expérience conviviale aux patients et aux aidants afin d'améliorer leurs connaissances et leur compréhension du glaucome pour mieux répondre à leurs besoins, affirme le professeur David Crabb, concepteur de l'application Glaucome en perspective et professeur de statistique et de recherche sur la vue, City, University of London. J'espère que les patients du Canada auront maintenant accès à un outil numérique qui les aidera à mieux maîtriser leur glaucome et à comprendre la maladie. »

Dans le cadre d'un sondage national mené auprès de 150 personnes atteintes de glaucome, 69 % des répondants ne savaient pas de quel type de glaucome ils étaient atteints, 65 % des répondants comptaient sur le cabinet de leur médecin pour leur fournir de nouvelles ressources et de l'information afin de mieux comprendre ce qu'est le glaucome, alors que 39 % ont fait des recherches en ligne 4 .

« Chez AbbVie, nous continuons d'explorer de nouvelles façons d'améliorer les soins prodigués aux patients atteints de glaucome. Bien que le glaucome ne puisse pas être guéri, nous nous efforçons toujours de veiller à ce que les patients aient accès aux ressources disponibles, comme l'application Glaucome en perspective, pour soutenir leur santé et leur bien-être, dit Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale, AbbVie Canada. Nous continuerons de travailler en collaboration avec des partenaires clés, tels que Vaincre la cécité Canada, pour répondre aux besoins non comblés dans le traitement du glaucome et pour aider à trouver des solutions novatrices qui auront un impact significatif sur la population canadienne. »

À propos de Vaincre la cécité Canada

Vaincre la cécité Canada (VCC) est le principal investisseur caritatif dans la recherche sur la vue au Canada. VCC offre de l'espoir aux Canadiens en cernant les avenues de recherche les plus prometteuses visant le traitement et la guérison des maladies oculaires cécitantes. Depuis 45 ans, VCC a investi plus de 40 millions de dollars pour appuyer la recherche et l'éducation sur la vue dans tout le Canada : cela représente plus de 200 bourses de recherche qui ont mené à plus de 600 découvertes pour comprendre les causes de la perte de vision, trouver des façons de ralentir ou de stopper cette perte, et déterminer des moyens de rétablir la vue. Pour en savoir plus, visitez le site www.fightingblindness.ca/fr/.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez @abbviecanada sur Twitter et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.







4 Firme de recherche Léger. Sondage sur le glaucome commandité par Allergan, une société d'AbbVie. Sondage en ligne auprès de 150 Canadiens

ayant reçu un diagnostic de glaucome, du 24 au 26 février 2022, interrogés en ligne par Léger.





