À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, Organon Canada déclare son soutien à l'accès universel à la contraception au Canada

Comme près de la moitié des grossesses au Canada sont non planifiées, tous les secteurs doivent collaborer pour s'attaquer à ce problème de santé publique

KIRKLAND, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Organon Canada, une filiale d'Organon (NYSE : OGN), une société mondiale axée sur la santé des femmes, déclare son soutien à l'accès universel à la contraception au Canada. À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, qui a lieu le 26 septembre, la société se joint à un nombre croissant d'organisations locales qui plaident en faveur d'un accès amélioré et équitable à la contraception, de l'éducation et du soutien aux femmes au Canada et dans le monde.

Son plan c'est son pouvoir et les efforts d'Organon pour réduire le nombre de grossesses non planifiées (Groupe CNW/Organon Canada Inc.)

Près de 50 % des grossesses sont non planifiées au Canada, ce qui représente une crise sanitaire importante qui a des répercussions sur les résultats en matière d'éducation et d'emploi au fil des générationsi,ii. L'accès universel à la contraception permet aux femmes de choisir si et quand elles veulent avoir des enfants et combien d'enfants elles veulent avoir, en plus de réduire le nombre de grossesses à risque et non planifiées et d'améliorer la situation sociale, économique et sanitaire des femmesiii.

« Chez Organon Canada, nous sommes unis dans notre mission de créer un monde plus sain pour les femmes, un monde où les femmes peuvent prendre les décisions qui leur conviennent pour répondre à leurs besoins uniques en matière de santé et planifier leur avenir, a souligné Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. Lorsqu'il est mis en œuvre correctement, l'accès universel à la contraception représente une étape importante dans ce cheminement, et Organon Canada est fière d'ajouter sa voix au mouvement grandissant qui plaide en faveur de la contraception universelle au Canada. »

Simplification de l'accès à la contraception au Canada

Les conclusions d'un récent rapport mondial montrent que l'accès à une contraception moderne, efficace et abordable diffère d'une province canadienne à l'autre. En fait, seulement 46 % des provinces et des territoires du Canada offrent une forme de couverture financière de la contraception à l'ensemble ou à la majeure partie de leur populationiv. La réalité de cette situation est illustrée par la publication récente du Global Contraception Policy Atlas, qui examine les mesures prises par les autorités publiques en matière d'accès à la contraception, de conseils en planification familiale et d'information en ligne sur la contraception dans six régions, dont le Canada.

« Peu importe où vous vivez, quel emploi vous occupez ou ce qu'il y a sur votre compte en banque, vous devriez avoir la possibilité de choisir si, quand et avec qui vous avez des enfants. Le libre accès à une grande variété d'options contraceptives est essentiel pour que les gens puissent faire ces choix », déclare Insiya Mankani, agente des affaires publiques à Action Canada pour la santé et les droits sexuels et coordinatrice de projet pour la région canadienne du Contraception Policy Atlas.

Besoin non comblé en matière de méthodes contraceptives modernes

Décider d'avoir des enfants est l'une des décisions les plus importantes qu'une femme puisse prendre, et pourtant, beaucoup n'ont pas accès aux ressources qui leur permettraient de faire ce choix. On estime à 162,9 millions le nombre de femmes dont les besoins en méthodes contraceptives modernes ne sont pas comblés. Il s'agit là d'un des nombreux défis auxquels les femmes sont confrontées dans la gestion de leur santé reproductive et dans le choix du moment et de l'espacement des grossessesv.

En tant que seule entreprise de sa taille dédiée à la santé des femmes, Organon est bien placée pour s'attaquer à cet enjeu complexe. Organon s'est engagée à prévenir 120 millions de grossesses non planifiées d'ici 2030 grâce à l'initiative « Son plan, c'est son pouvoir », qui a déjà permis de prévenir 57 millions de grossesses non planifiées dans le monde. Les progrès réalisés à ce jour dans le cadre de notre engagement mondial peuvent être consultés ici. Au Canada, la société a récemment lancé un programme de soins pour aider les populations marginalisées à accéder gratuitement à une contraception de longue durée.

En plus de l'accès universel à la contraception, Organon Canada croit fermement que l'éducation, la sensibilisation et les ressources sont des piliers essentiels pour réduire le nombre de grossesses non planifiées. Ainsi, à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception 2023, Organon Canada rend disponible en ligne du nouveau contenu sur les méthodes de contraception. Pour en savoir plus, visitez le site https://essencelle.ca/fr/.

À propos d'Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé axée sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. L'entreprise dispose d'un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans une gamme de domaines thérapeutiques variés. Grâce à son portefeuille de produits en santé des femmes, à l'expansion de son activité de biosimilaires et à la stabilité des ventes de ses médicaments d'origine, les produits d'Organon génèrent de solides flux de trésorerie qui viendront soutenir des investissements dans l'innovation et de futures perspectives de croissance. En outre, Organon est à l'affût de possibilités de collaboration avec des sociétés biopharmaceutiques innovantes qui souhaitent commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à forte croissance. Organon jouit d'une présence mondiale, d'une ampleur considérable et d'une grande portée géographique, doublées d'un réseau commercial de calibre mondial. Établie à Jersey City (New Jersey), elle emploie quelque 10 000 personnes.

Pour plus d'informations, connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

SOURCE Organon Canada Inc.

Renseignements: Edelman Canada, Louise Hugot, (514) 638-8665, [email protected]; Centre de presse, Tél. : 450 366-1740, Courriel : [email protected]