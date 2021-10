En achetant certains produits Kraft Heinz, les Canadiens pourront participer à la journée de collecte de dons la plus importante au profit de Banques alimentaires Canada

TORONTO, le 15 oct. 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre, Kraft Heinz Canada tiendra sa deuxième Journée Garde-manger Kraft Heinz annuelle. Les Canadiens sont invités à se joindre à la lutte contre l'insécurité alimentaire en achetant un produit Kraft Heinz participant en magasin ou en ligne, lequel sera ensuite accompagné d'un don à Banques alimentaires Canada. Les produits participants comprennent tout beurre d'arachide Kraft, fromage à la crème Philadelphia, vinaigrettes Kraft, repas Kraft Dinner, sauce pour pâtes Classico, Heinz de Nature, café Maxwell House ou ketchup Heinz.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du don de 20 millions de dollars en produits à Banques alimentaires Canada sur une période de cinq ans, aide à procurer des repas aux 4,4 millions de Canadiens touchés par l'insécurité alimentaire dans tout le pays. Pour soutenir cette initiative, Kraft Heinz a obtenu l'appui de Damien Warner, médaillé d'or olympique en décathlon à Tokyo 2020. La relation unique qu'entretient Damien avec l'insécurité alimentaire permet de souligner l'importance des banques alimentaires et des programmes comme la Journée Garde-manger Kraft Heinz pour les familles canadiennes dans tout le pays.

« Quand j'étais petit, ma mère avait recours aux banques alimentaires pour nourrir notre famille », a déclaré Damian Warner. « Des initiatives telles que la Journée Garde-manger Kraft Heinz aident à soutenir ceux qui luttent contre l'insécurité alimentaire, au sein même de leur communauté. C'est ce genre de mesures de soutien qui a aidé ma mère à nourrir sa famille et, grâce à votre participation, nous pouvons apporter un changement positif à d'autres Canadiens qui rencontrent des difficultés ».

La Journée Garde-manger Kraft Heinz est l'une des nombreuses initiatives mises en place par Kraft Heinz Canada pour soutenir les Canadiens. Depuis, la société a fait don de plus de 3 281 900 millions de livres d'aliments de haute qualité aux banques alimentaires du pays en réponse à la pandémie de COVID-19. D'autres initiatives reflètent l'engagement de l'organisation à soutenir un Canada plus durable, plus diversifié et plus inclusif pour tous. Cela comprend Kraft Hockeyville, qui contribue à l'avenir du hockey au Canada en restaurant et en réparant les arénas locaux, et le rôle de chef de file de la société dans le cadre du Canada Plastics Pact, dont la vision est une économie circulaire pour les plastiques afin de soutenir un environnement plus durable.

« La Journée Garde-manger Kraft Heinz permet de communiquer directement aux Canadiens notre engagement à lutter contre l'insécurité alimentaire, en leur donnant l'occasion de se joindre à nous pour combattre collectivement ce problème », a déclaré Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada. « Un ménage canadien sur sept a éprouvé des difficultés à se procurer de la nourriture pendant la pandémie, et cela est inacceptable. En tant que société ayant des produits dans tant de garde-manger dans le pays, nous pensons vraiment qu'il est de notre responsabilité de jouer un rôle pour faire face à cet important problème ».

Banques alimentaires Canada soutient un vaste réseau de plus de 4 750 organismes d'un océan à l'autre, travaillant en collaboration non seulement pour soulager la faim aujourd'hui, mais aussi pour empêcher la faim demain. Grâce au fonds d'intervention en réponse à la COVID-19 et aux efforts continus de récupération des aliments, plus de 63 millions de livres de nourriture ont été mises à la disposition des Canadiens dans le besoin.

« Des partenaires comme Kraft Heinz nous permettent de remplir une partie importante de notre mission, à savoir fournir une aide alimentaire immédiate aux personnes en situation d'insécurité alimentaire. Pour cela, nous sommes extrêmement reconnaissants », a déclaré David Armour, PDG par intérim de Banques alimentaires Canada.

Banques alimentaires Canada et Kraft Heinz Canada encouragent les personnes qui effectuent des achats en magasin lors de la Journée Garde-manger Kraft Heinz à porter un masque en tout temps et à suivre toute autre directive sanitaire municipale, provinciale ou fédérale applicable.

Les Canadiens peuvent également participer depuis leur domicile en utilisant le mot-clic #KHPantryDay et en se connectant au programme sur Facebook, Twitter ou Instagram à @KHPantryDay.

Pour plus de renseignements sur le programme, y compris une liste complète des produits et des détaillants participants, veuillez consulter le site de la Journée Garde-manger Kraft Heinz





À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

Kraft Heinz Canada est la principale entreprise d'aliments et de boissons du pays et est une filiale de la Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). La Kraft Heinz Company fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité auxquels les consommateurs font confiance pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits Kraft Heinz Canada sont présents dans plus de 97 % des foyers canadiens. Les marques emblématiques de la société comprennent le beurre d'arachide Kraft et KD. Kraft Heinz Canada s'engage à agir de manière responsable envers nos gens et notre planète tout en assurant la santé financière de notre entreprise. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.kraftheinzcompany.com

À PROPOS DE BANQUES ALIMENTAIRES CANADA

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et empêcher celle de demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada d'un océan à l'autre. Pendant 40 ans, les banques alimentaires se sont consacrées à aider les Canadiens vivant en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires se regroupent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, l'année dernière, ont effectué 1,1 million de visites à ces organismes en un mois seulement, selon notre rapport Bilan-Faim. Au cours des dix dernières années, notre système a fourni et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars de financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer les capacités locales tout en plaidant pour la réduction du besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffrira de faim. Visitez le site http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.





