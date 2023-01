À L'AUBE DE LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE, L'ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC RÉITÈRE SES ATTENTES AUX ÉLUS

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - En vue de la rentrée parlementaire, l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) réitère clairement aux élus ses attentes en matière de lois professionnelles - que l'intégration des microbiologistes au système professionnel figure à l'agenda politique. Il s'agit d'un besoin impératif, non controversé et réaliste, pour lequel le gouvernement actuel pourrait agir rapidement.

Effectivement, à la suite d'une demande d'encadrement professionnel des microbiologistes, la Coalition avenir Québec s'était engagée à étudier la question, démontrant un désir de discuter des solutions à l'enjeu soulevé. Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont également répondu positivement à la même demande. Ainsi, une telle proposition en ce début des travaux parlementaires serait probablement reçue favorablement par l'Assemblée nationale, tout en répondant à un besoin urgent pour la protection du public.

« Il est crucial de poursuivre les discussions pour encadrer la profession de microbiologiste par le Code des professions du Québec. L'AMQ et la ministre responsable de l'application des lois professionnelles partagent la même préoccupation majeure : garantir la sécurité du public, la santé de la population et la protection de l'environnement. L'AMQ est persuadée qu'une réglementation professionnelle des microbiologistes permettrait de remplir efficacement cette mission de protection du public. C'est pourquoi nous serions enchantés de pouvoir présenter nos propositions directement à la nouvelle ministre responsable et son adjoint parlementaire, M. Allaire. », déclare M. Marc Hamilton, président de l'AMQ.

L'exercice de la microbiologie au Québec n'est pas réglementé par une loi spécifique et les microbiologistes qui travaillent dans cette discipline ne sont pas encadrés par un ordre professionnel. Cependant, ils sont experts en qualité microbiologique et une intégration au système professionnel pourrait améliorer la sécurité pour tous. Il serait donc possible d'assurer une conformité dans la pratique de la microbiologie reconnue par un ordre professionnel, évitant ainsi une mauvaise pratique portant préjudice à la sécurité du public.

Les textes complets des engagements écrits de la Coalition avenir Québec, du Parti libéral du Québec ainsi que de Québec solidaire à l'intention de l'Association des microbiologistes du Québec sont disponibles pour les représentants des médias.

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (C-38), l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

