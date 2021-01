Pro-objectifs CIBCMC permet aux clients de tracer plus facilement la voie vers leurs objectifs financiers, de suivre leurs progrès en tout temps et d'apporter des changements en cours de route.

TORONTO, le 4 janv. 2021 /CNW/ - Le nouvel outil numérique de planification des objectifs financiers et la nouvelle plateforme de conseils de la CIBC aident les clients à garder leurs ambitions sur la bonne voie après une année de changements sans précédent et de répercussions financières découlant de la COVID-19.

Selon une étude récente de la CIBC, plus de la moitié (52 %) des Canadiens touchés négativement par la pandémie affirment ne pas avoir les conseils et les renseignements dont ils ont besoin pour mettre leurs finances sur la bonne voie; il est donc plus important que jamais de tirer parti de la technologie numérique et des conseils en personne pour aider les Canadiens à tracer la voie à suivre. De plus, 61 % des Canadiens disent qu'en raison de la pandémie, la planification financière est plus importante que jamais.

Pro-objectifs CIBC, un nouvel outil mis à la disposition des clients de Service Impérial CIBC, génère une rétroaction très positive de la part des clients en modernisant et en simplifiant l'expérience d'établissement d'objectifs, ce qui permet aux clients de lancer numériquement leur planification au moyen des Services bancaires CIBC en direct. Les clients peuvent ensuite travailler avec leur conseiller pour obtenir de l'expertise financière et les renseignements nécessaires pour élaborer leurs plans à long terme. Ils peuvent aussi utiliser la plateforme Pro-objectifs CIBC pour suivre leur progrès en tout temps. Depuis son lancement, les conseillers de la CIBC ont aidé les clients à créer plus de 10 000 plans personnalisés.

« Les gens ont tendance à voir leurs objectifs financiers comme quelque chose qu'ils peuvent mettre sur pied sans avoir à y penser par la suite, mais nous savons que cela ne fonctionne pas, particulièrement dans le contexte des changements engendrés par la pandémie », a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. « Pro-objectifs CIBC permet aux clients de dresser, avec leur conseiller, un plan qui évolue au fil de leur vie. La plateforme permet aux clients de voir leurs objectifs les plus importants dans le cadre d'un plan holistique et de profiter d'idées et de solutions à toutes les étapes de leur vie. Elle donne à nos clients la confiance dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. »

La plateforme donne aux clients une vue d'ensemble de leurs finances et met en évidence les occasions, les déficits et les excédents dans des domaines comme les flux de trésorerie, afin que les clients comprennent leurs progrès et ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs.

« Nous recevons de la rétroaction très positive de la part des clients sur la combinaison de l'engagement numérique et des conseils personnalisés qu'ils obtiennent lorsqu'ils ont un conseiller qui les connaît vraiment et comprend leurs objectifs, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de voyager de nouveau, d'agrandir leur famille, de commencer une nouvelle carrière ou de prendre leur retraite », a ajouté Mme Dottori-Attanasio.

Pro-objectifs CIBC est l'un des nombreux outils que la CIBC a lancés pour tirer parti des capacités numériques afin d'aider les clients à en faire plus avec leurs finances, notamment les suivants :

Alerte intelligente de solde CIBC , qui permet aux clients de se tenir au courant de leurs finances au moyen de leur appareil mobile et ainsi de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de fonds dans leur compte pour les paiements à venir.

, qui permet aux clients de se tenir au courant de leurs finances au moyen de leur appareil mobile et ainsi de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de fonds dans leur compte pour les paiements à venir. Adjoint virtuel CIBC, un assistant virtuel conversationnel basé sur l'intelligence artificielle qui peut effectuer des opérations bancaires et aider à répondre aux questions sur les opérations quotidiennes.

L'Adjoint virtuel CIBC sera lancé dans Services bancaires mobiles CIBC cette année. La CIBC mettra également en place une nouvelle fonction mobile permettant aux clients de suivre facilement leurs dépenses et leurs économies, leurs dépenses par catégorie et leurs limites de dépenses.

Avis

Du 26 au 29 novembre 2020, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 3 028 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes de La Voix Maru Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. Cela a pour but de veiller à ce que l'échantillon soit le plus représentatif possible de toute la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Deborah Rowe, [email protected] ou 416 586-7019

Liens connexes

www.cibc.com