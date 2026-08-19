À l'approche du renouvellement des derniers prêts hypothécaires contractés pendant la pandémie, un tiers des emprunteurs Canadiens disent se sentir anxieux au sujet de leurs nouveaux versements

Malgré le faible taux de prêts hypothécaires en souffrance au Canada, les emprunteurs hypothécaires s'inquiètent de la hausse prochaine de leurs mensualités

Faits saillants :

38 % des emprunteurs s'attendent à une hausse de leurs versements hypothécaires mensuels après le renouvellement de leur prêt, tandis que 31 % anticipent que leurs mensualités resteront à peu près les mêmes.

La Saskatchewan et le Manitoba comptent la plus forte proportion de répondants qui s'attendent à une hausse de leurs versements hypothécaires mensuels lors du renouvellement de leur prêt.

À l'échelle nationale, 43 % des personnes interrogées disent se sentir à peu près de la même manière que lors du dernier renouvellement de leur prêt hypothécaire, tandis que 35 % d'entre elles se disent plus anxieuses.

76 % des répondants qui anticipent une hausse de leurs versements hypothécaires estiment que cela exercera une pression sur le budget de leur ménage.

Malgré les hausses potentielles, 71 % des Canadiens qui devront prochainement renouveler leur prêt hypothécaire disent qu'ils ne modifieront pas leur façon de se loger pour éviter une hausse de leurs mensualités.

TORONTO, le 19 août 2026 /CNW/ -- Le renouvellement des prêts hypothécaires contractés pendant la pandémie tire à sa fin, ce qui s'accompagne d'une anxiété accrue chez certains Canadiens. Au cours de la prochaine année, les derniers prêts hypothécaires à taux fixe d'une durée de cinq ans contractés à des taux historiquement bas arriveront à échéance et devront être renouvelés, ce qui représente environ 12 % de l'ensemble des prêts hypothécaires en cours1. Même si les taux d'intérêt ont diminué par rapport aux sommets en 20 ans atteints à la mi-année de 2023, plusieurs propriétaires qui doivent renouveler leur prêt aujourd'hui feront tout de même face à une hausse des coûts d'emprunt.



_______________________

1 Ménages, Rapport sur la stabilité financière - 2026, mai 2026, Banque du Canada

Selon un récent sondage de Royal LePage, mené par Burson2, 38 % des Canadiens détenteurs d'un prêt hypothécaire sur leur résidence principale prévoient une hausse de leurs mensualités au renouvellement, 26 % anticipent une légère hausse et 12 % s'attendent à une hausse considérable. Si plusieurs emprunteurs anticipent des coûts plus élevés, leurs inquiétudes se sont néanmoins atténuées depuis le début de 2025, alors qu'une majorité de détenteurs d'un prêt arrivant à échéance (57 %) s'attendaient à une augmentation de leurs mensualités.3 À l'échelle nationale, 31 % des personnes interrogées prévoient aujourd'hui que leurs versements hypothécaires resteront à peu près les mêmes, tandis que 17 % s'attendent à une baisse.

Les propriétaires ayant renouvelé la dernière fois leur prêt hypothécaire alors que les taux d'intérêt étaient historiquement bas sont plus susceptibles de s'attendre à une hausse de leurs mensualités lors du prochain renouvellement de leur prêt. Le taux directeur de la Banque du Canada était de 0,25 % en 2021 avant qu'il n'atteigne 4,25 % à la fin de 2022.

« L'ère des taux ultra-bas déclenchée par la pandémie a pris fin abruptement au début de 2022, après avoir duré moins de deux ans. Si bon nombre de Canadiens ayant obtenu des taux historiquement bas durant cette période ont déjà renouvelé leur prêt, le dernier grand groupe de détenteurs de ces taux planchers arrive maintenant à échéance et leur inquiétude est, somme toute, compréhensible », affirme Phil Soper, président et chef de la direction, Royal LePage.

« Dans les faits, nous constatons que les familles arrivent à gérer cette transition. Les taux d'emprunt ont nettement reculé par rapport à leurs sommets post-pandémiques, tandis que les salaires ont continué d'augmenter. Même si certains ménages ajustent leurs dépenses discrétionnaires pour absorber la hausse de leurs mensualités hypothécaires, la crise généralisée des défauts de paiement que plusieurs redoutaient ne s'est tout simplement pas concrétisée, ce qui témoigne en grande partie de la rigueur des normes de prêt au Canada. »

Les personnes interrogées de la Saskatchewan et du Manitoba sont celles qui anticipent le plus une hausse de leurs versements hypothécaires mensuels lors du renouvellement de leur prêt (43 %), tandis que celles de l'Alberta sont celles qui s'y attendent le moins (29 %). Dans le reste du pays, les réponses sont sensiblement les mêmes, avec 39 % des personnes interrogées en Ontario, au Québec et au Canada atlantique, et 37 % de celles en Colombie-Britannique s'attendent à une hausse de leurs mensualités.

« Plusieurs propriétaires de Winnipeg prévoient une hausse de leurs versements hypothécaires lors du renouvellement de leur prêt, mais cette hausse ne se traduira pas nécessairement en stress financier. Notre marché ne fait pas face aux mêmes problèmes que ceux observés dans les grands marchés, comme Toronto et Vancouver. Il est resté relativement abordable comparativement aux plus grandes villes canadiennes et les propriétaires ont profité d'une forte appréciation des prix au cours des dernières années », souligne Elliot Didomenicantonio, courtier immobilier et directeur associé, Royal LePage Prime Real Estate à Winnipeg. « En raison de cette stabilité, les propriétaires de Winnipeg ne sont pas très préoccupés par le renouvellement de leur prêt hypothécaire. En réalité, plusieurs personnes sont dans une situation suffisamment solide pour refinancer leur maison afin de financer des rénovations ou de réaliser d'autres investissements. »



_____________________

2 Burson a utilisé le panel en ligne Léger Opinion pour sonder 1127 Canadiens âgés de 18 ou plus devant renouveler leur prêt hypothécaire. Le sondage a été mené entre le 20 juillet et le 6 août 2026. Consultez la méthode pour obtenir plus d'informations.

3 Sondage sur le renouvellement d'un prêt hypothécaire mené par Royal LePage en 2025, 20 février 2025

Un tiers des détenteurs de prêt hypothécaire sont anxieux à l'approche du renouvellement de leur prêt

Lorsqu'on leur demande ce qu'ils ressentent à l'approche du renouvellement de leur prêt hypothécaire comparativement au dernier renouvellement, 43 % des personnes interrogées disent se sentir à peu près comme la dernière fois, et environ un tiers (35 %) d'entre elles disent se sentir plus anxieuses. Ce sentiment d'anxiété est plus présent chez les propriétaires qui ont renouvelé leur prêt en 2021 ou 2022.

« L'anxiété est concentrée exactement là où on pouvait s'y attendre, chez les propriétaires qui ont acheté ou refinancé leur propriété alors que le taux directeur se situait à 0,25 % », indique Soper. « Logiquement, personne ne s'attendait à ce que les taux restent aussi bas indéfiniment, mais savoir qu'une hausse s'en vient et en voir concrètement l'impact sur ses mensualités sont deux choses bien différentes. Fait important, la grande majorité de ces emprunteurs de 2021 ont passé le test de résistance à des taux avoisinant 5 % ou plus. Ils se dirigent donc vers un contexte de taux qu'ils ont déjà prouvé être en mesure de gérer. »

En vertu des règles fédérales en matière d'évaluation d'admissibilité à un prêt hypothécaire, les emprunteurs doivent démontrer qu'ils peuvent effectuer des paiements à un taux d'intérêt plus élevé que celui que leur offre leur prêteur. De nos jours, les acheteurs doivent être admissibles au taux le plus élevé entre le taux d'intérêt de leur prêteur, plus 2 % ou 5,25 %.4 Par conséquent, les propriétaires qui ont acheté leur maison en 2021 devaient être admissibles à un taux minimal de 5,25 %, un taux plus élevé que la plupart des taux fixes d'une durée de cinq ans proposés aujourd'hui.

« La plupart des clients avec lesquels je travaille à Halifax ne sont pas particulièrement préoccupés par le renouvellement de leur prêt hypothécaire. Plusieurs propriétaires qui ont acheté en 2021 ont réussi le test de résistance hypothécaire à des taux nettement supérieurs aux taux de renouvellement actuels, ce qui les place généralement en bonne position pour absorber la hausse des coûts d'emprunt », précise Tanya Colbo, courtière immobilière, Royal LePage Atlantic à Halifax. « Même si chaque situation est différente, plusieurs acheteurs sont conscients que les taux exceptionnellement bas offerts durant la pandémie n'étaient que temporaires et cette préparation contribue à rendre le processus de renouvellement plus facile à gérer. »



____________________

4 Taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires non assurés, Bureau du surintendant des institutions financières, janvier 2026

Dans les deux marchés immobiliers les plus chers du Canada, une plus grande proportion de propriétaires se disent anxieux à l'approche du renouvellement. À Vancouver, 45 % des répondants affirment se sentir plus anxieux qu'au dernier renouvellement, contre 39 % à Toronto. Cette proportion est moins élevée à Montréal (34 %) et à Calgary (32 %).

« L'anxiété que ressentent les gens à l'approche du renouvellement de leur prêt hypothécaire a tendance à être plus grande en Colombie-Britannique parce que les soldes impayés des prêts hypothécaires sont souvent bien plus élevés. La même hausse des taux d'intérêt, qui entraîne une augmentation de la mensualité de quelques centaines de dollars dans d'autres régions du pays, peut avoir un impact bien plus important dans la région métropolitaine de Vancouver », indique Adil Dinani, courtier immobilier et responsable de l'équipe Groupe Dinani, Royal LePage West Real Estate Services dans le Grand Vancouver.

« Malgré cela, la plupart des propriétaires cherchent des façons de garder leur maison plutôt que de la vendre pour diminuer leurs coûts de logement. Lorsque les versements hypothécaires mettent de la pression sur le budget des ménages, plusieurs explorent des options pratiques, que ce soit en générant un revenu de location, en adaptant les dépenses ou, dans certains cas, en vendant un immeuble de placement. Les gens s'adaptent à l'évolution des conditions plutôt que de prendre des décisions précipitées. »

Des versements hypothécaires plus élevés entraînent des ajustements budgétaires

Parmi les personnes interrogées s'attendant à une hausse de leurs mensualités lors du renouvellement de leur prêt hypothécaire, 76 % disent que cela entraînera des contraintes financières pour leur ménage. La plupart d'entre elles les qualifient comme étant légères (46 %), tandis que 30 % disent qu'elles seront considérables.

L'Alberta présente un contraste notable. Les répondants de cette province sont les moins susceptibles au pays d'anticiper une hausse de leurs mensualités au renouvellement, mais ceux qui s'y attendent sont aussi les plus nombreux à prévoir des contraintes financières (82 %). C'est au Québec que cette proportion est la plus faible (65 %).

« La crise du renouvellement des prêts hypothécaires et la correction du marché qui, selon plusieurs, allaient s'ensuivre ne se sont pas concrétisées à Montréal. La hausse des taux est plutôt devenue une question de budget pour les ménages, un défi que la grande majorité des propriétaires arrivent à gérer », affirme Sean Broady, courtier immobilier agréé, Royal LePage Altitude à Montréal. « Un propriétaire qui a signé un prêt hypothécaire à deux pour cent il y a quelques années peut désormais faire face à une mensualité plus élevée de plusieurs centaines de dollars. Or, la solidité du marché de l'emploi, la valeur nette accumulée sur les propriétés et le marché immobilier relativement abordable de Montréal ont permis à la plupart des gens de conserver leur maison. »

« Le plus dur est derrière nous. Aujourd'hui, nous observons que les propriétaires s'adaptent en réduisant leurs dépenses discrétionnaires, en renonçant à un logement plus grand ou en prolongeant leur période d'amortissement pour absorber la hausse des coûts liés aux intérêts. Ce que nous ne voyons pas, en revanche, c'est une vague de ventes précipitées ni des taux élevés de défauts de paiement dans la région. »

Pour compenser la hausse des coûts de logement, les propriétaires prévoient d'apporter des ajustements concrets au budget de leur ménage. Parmi ceux qui s'attendent à ce que le renouvellement de leur prêt hypothécaire entraîne des contraintes financières, 58 % disent qu'ils réduiront leurs dépenses discrétionnaires, 48 % planifient de réduire leurs déplacements ou vacances, et 38 % ont l'intention de reporter ou d'annuler leurs travaux de rénovation. Les personnes interrogées pouvaient choisir plus d'une réponse.

« Il y a une différence de taille entre un ménage qui ajuste son budget et un ménage en véritable difficulté financière », a déclaré Soper. « Restreindre les dépenses non essentielles ou reporter des travaux de rénovation, ce sont des choix faits avec une marge de manœuvre ; des choix qui témoignent d'une gestion prévoyante, et non d'une situation de panique. »

Les taux de prêts hypothécaires en souffrance augmentent légèrement, mais demeurent historiquement bas

Au Canada, les taux de prêts hypothécaires en souffrance demeurent remarquablement bas par rapport aux normes historiques et en comparaison à d'autres pays développés, mais une hausse modeste suggère que certains ménages ressentent des contraintes financières après une augmentation de leurs versements hypothécaires.

Selon le sondage, 8 % des personnes interrogées ont prolongé leur période d'amortissement pour réduire le montant de leurs mensualités, tandis que 6 % rapportent avoir manqué ou reporté au moins une fois une mensualité pendant la durée actuelle de leur prêt hypothécaire. Parmi celles qui ont manqué un versement, 19 % disent avoir eu un retard de paiement de 90 jours ou plus.

Des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) montrent que les taux de prêts en souffrance (versements hypothécaires en retard de 90 jours ou plus) sont passés de 0,21 % au quatrième trimestre de 2024 à 0,24 % au même trimestre de 2025.5 Malgré cette augmentation, les taux de prêts en souffrance demeurent bien inférieurs aux taux d'avant la pandémie.



________________________

5 Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels, printemps 2026, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 12 mai 2026

« L'impact du renouvellement des prêts hypothécaires contractés durant la pandémie a fait couler beaucoup d'encre, mais, pour l'instant, nous n'avons pas observé les perturbations dans le marché auxquelles certains s'attendaient. Les mises en vente par des propriétaires en difficulté restent relativement limitées, tandis que la stabilité du marché du travail en Colombie-Britannique a aidé plusieurs propriétaires à se préparer en vue de la hausse des coûts d'emprunt », souligne Dinani. « D'après mon expérience, les discussions portent moins sur les taux d'intérêt eux-mêmes que sur l'abordabilité en générale et la hausse des dépenses des ménages. Ceux qui subissent la plus forte pression sont généralement les propriétaires qui sont déjà fortement endettés ou qui possèdent plusieurs propriétés. »

Parmi les principaux marchés, c'est à Toronto qu'on a observé l'une des plus importantes augmentations du taux de prêts en souffrance, ce taux passant de 0,20 à 0,29 entre le quatrième trimestre de 2024 et le quatrième trimestre de 2025. Même si le taux de prêts en souffrance dans cette ville demeure faible par rapport aux normes historiques, cette hausse témoigne des pressions que subissent les emprunteurs dans l'un des marchés du logement les plus chers au Canada.

« Beaucoup craignaient que les renouvellements de prêts hypothécaires pendant cette période soient nettement plus difficiles pour un plus grand nombre de Canadiens. La réalité est bien moins inquiétante : le test de résistance appliqué aux prêts hypothécaires a, en effet, évité à plusieurs ménages de se retrouver dans une situation bien plus difficile », souligne Tom Storey, courtier immobilier et responsable de l'équipe Storey, Royal LePage Signature Realty à Toronto. « Cela dit, certains propriétaires seront tout simplement incapables d'assumer la hausse de leurs mensualités lors du renouvellement de leur prêt et seront forcés de vendre. À Toronto, nous observons déjà une hausse des occurrences de pouvoir de vente par rapport aux années précédentes, et il s'agit généralement d'un indicateur retardé. Même après que les propriétaires les plus touchés auront renouvelé leur prêt hypothécaire, nous pourrions encore assister à un flux constant de défauts de paiement pendant environ un an. »

Les propriétaires considèrent leurs options à l'approche du renouvellement de leur prêt hypothécaire

Depuis octobre 2025, le taux directeur de la Banque du Canada est resté à 2,25 %. Même si le conflit au Moyen-Orient a exercé, ces derniers mois, une pression à la hausse sur les rendements obligataires, ce qui a contribué à une légère hausse des taux hypothécaires fixes, les coûts d'emprunt sont restés globalement relativement stables. Malgré cette stabilité, plusieurs propriétaires n'ont pas encore décidé quel type de prêt hypothécaire ou quel prêteur ils choisiront au moment du renouvellement.

Selon le sondage, 70 % des détenteurs de prêt hypothécaire détiennent actuellement un prêt à taux fixe, tandis que 29 % détiennent un prêt à taux variable. Au moment de leur renouvellement, 43 % prévoient d'opter pour un prêt hypothécaire à taux fixe, 16 % planifient de choisir un taux variable, tandis que 39 % disent vouloir réfléchir à leurs options avant de prendre une décision. Alors que près de la moitié des personnes interrogées (49 %) s'attendent à opter pour leur prêteur actuel, 44 % planifient de comparer les prêteurs avant de décider qui choisir.

« Les taux d'intérêt demeurent une partie importante de la conversation, mais ils ne sont qu'un élément du portrait de l'abordabilité », indique Natosha Wareham-Bakker, courtière immobilière, Royal LePage Benchmark Realty à Calgary. « Les propriétaires examinent leurs finances dans une perspective plus large et se demandent quelle part de leur budget ils souhaitent consacrer au logement au cours des prochaines années. Pour plusieurs d'entre eux, l'objectif est de s'assurer que leurs coûts de logement leur laissent une marge de manœuvre suffisante pour le reste de leurs priorités financières. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le renouvellement du prêt en soi qui motive la décision de déménager. Il s'agit plutôt d'un moment naturel pour réévaluer leurs options et planifier la prochaine étape de leur vie. »

La hausse des versements hypothécaires ne devrait pas entraîner une vague de déménagements

Malgré la perspective d'une hausse de leurs versements hypothécaires, la plupart des propriétaires n'ont pas l'intention de changer leurs conditions de logement. Lorsqu'on leur demande s'ils envisagent de prendre des mesures pour réduire leurs coûts de logement au moment du renouvellement de leur prêt hypothécaire, 71 % des emprunteurs répondent que non. Parmi les 22 % qui envisagent un changement, 7 % prévoient de déménager dans une région plus abordable, tandis que 5 % considèrent de louer une partie de leur maison pour compenser les coûts hypothécaires. Un autre 5 % des personnes interrogées déclarent envisager de déménager dans un logement plus petit.

« À l'approche du renouvellement de leur prêt hypothécaire, la plupart des propriétaires cherchent à déterminer comment intégrer des mensualités plus élevées dans leur budget, et non s'ils doivent garder leur maison ou la vendre », conclut Soper. « L'accession à la propriété demeure une priorité absolue pour les Canadiens et, alors que les derniers prêts hypothécaires contractés pendant la pandémie arrivent à échéance, nous nous attendons à ce que cela reste le cas. C'est la principale raison pour laquelle ce cycle n'a pas, jusqu'à présent, entraîné les perturbations que plusieurs avaient prédites. »

« Pour la plupart des propriétaires dont l'hypothèque arrive à renouvellement, la question n'est pas de savoir s'ils peuvent se permettre de garder leur maison, mais bien comment adapter leur budget à des versements plus élevés », a conclu Soper. « La propriété résidentielle demeure une priorité profondément ancrée chez les Canadiens, et alors que ce dernier groupe d'hypothèques de l'ère pandémique arrive à renouvellement, rien ne laisse croire que cela soit en train de changer. »

Tableau - Sondage 2026 de Royal LePage sur les renouvellements hypothécaires :

rlp.ca/tableau-renouvellements-hypothecaires-2026

À propos du sondage

Burson a utilisé le panel en ligne Léger Opinion pour sonder 1 127 Canadiens en cours de renouvellement hypothécaire, âgés de 18 ans et plus. Le sondage a été réalisé entre le 20 juillet et le 6 août 2026. Un échantillonnage représentatif a été effectué dans toutes les provinces (les provinces de l'Atlantique ont été regroupées, et la Saskatchewan a été regroupée avec le Manitoba), avec un suréchantillonnage en Sask./Man., dans la RMR de Toronto, la RMR de Montréal, la RMR de Vancouver et la RMR de Calgary. Une pondération selon la propriété du logement a été appliquée pour assurer la représentativité au niveau de la RMR, de la province et de la région, selon les données du recensement de 2021. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (soit un panel Web, dans le cas présent). À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 1 127 répondants aurait une marge d'erreur de ±3 %, 19 fois sur 20.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 670 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tousMD de Royal LePageMD, qui, depuis plus de 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Services Immobiliers BridgemarqMD, une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca.

Royal LePageMD est une marque de commerce déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence par Services Immobiliers BridgemarqMD.

Contact média:

Appolline Risacher

Burson pour le compte de Royal LePage

[email protected]

418-559-8930

SOURCE Royal LePage Real Estate Services