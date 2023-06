À L'APPROCHE DU 1ER JUILLET - BESOIN D'UN LOGEMENT? LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC ET SES PARTENAIRES SONT LÀ POUR VOUS AIDER!

QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) et ses partenaires déploient tous les efforts requis pour soutenir les ménages québécois à la recherche d'un logement à quelques jours du 1er juillet, et pour s'assurer que chacun ait à tout le moins un toit temporaire.

Les offices d'habitation offrent un service d'urgence pour répondre à la population 7 jours sur 7 jusqu'au 16 juillet, incluant les jours fériés, à l'exception du 24 juin. Plusieurs offrent également des services d'aide à la recherche de logement (SARL) afin de soutenir les ménages ayant perdu leur logement ou qui sont à risque de le perdre et qui sont activement à la recherche d'une solution durable à leur situation. Ainsi, les SARL peuvent informer les ménages des offres de logements disponibles sur le marché privé, les diriger, selon leur situation, vers les différents programmes d'aide au logement de la SHQ s'ils y sont admissibles (HLM, Programme de supplément au loyer Québec, Allocation-logement), les accompagner dans leur démarche de recherche de logement ou les diriger vers les ressources communautaires pouvant leur venir en aide. À défaut d'avoir accès à un SARL sur leur territoire, les citoyens peuvent s'adresser directement à leur office d'habitation pour obtenir de l'aide.

À la SHQ, le personnel est mobilisé afin de soutenir les partenaires sur le terrain et de répondre aux besoins accrus des ménages à la recherche d'un logement. Le Centre des relations avec la clientèle est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 16 juillet, incluant les jours fériés, à l'exception du 24 juin. Les ménages québécois peuvent communiquer avec le personnel de la SHQ au 1 800 463-4315 pour obtenir de l'assistance.

Par ailleurs, dans le but de faire connaître les ressources disponibles, la SHQ a lancé le 15 mai dernier une campagne de communication qui invite les ménages à la recherche d'un logement à visiter le Québec.ca/RechercheLogement. Ils y trouveront plusieurs références utiles selon diverses thématiques : recherche de logement, aides financières au logement, logement subventionné, logement adapté. Les services d'aide à la recherche de logement en activité au Québec y sont également répertoriés.

Faits saillants :

Les ménages qui souhaitent trouver un logement en prévision du 1 er juillet peuvent s'adresser en priorité :

juillet peuvent s'adresser en priorité : À leur office d'habitation, qui a toute l'expertise pour les soutenir. Les offices d'habitation ont du personnel qualifié et offrent, dans certains cas, des services d'aide à la recherche de logement. Le Répertoire des organismes du site Web de la SHQ permet d'obtenir les coordonnées des offices d'habitation et des organismes communautaires offrant du logement dans leur secteur.



Au Centre des relations avec la clientèle de la SHQ, au 1 800 463-4315.

Les ménages à la recherche d'un logement dans la ville de Montréal doivent d'abord appeler au 311.

Lien connexe :

La SHQ a regroupé à l'adresse Québec.ca/RechercheLogement plusieurs informations utiles à l'intention des citoyens.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Pour en connaître davantage sur les activités de la SHQ :

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]