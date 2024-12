À l'approche de la période des Fêtes - Santé Québec invite la population à choisir le bon service de santé

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Santé Québec invite la population à choisir le bon service de santé en fonction de leur besoin et selon la gravité de leur condition, le tout afin d'éviter les urgences des centres hospitaliers.

« Dès le printemps dernier, en marge de l'arrivée de Santé Québec, la préparation à la période hivernale s'est amorcée. Les établissements ont planifié leurs actions de manière concertée, en bénéficiant d'un partage bonifié des informations et d'expertise entre les différents intervenants du réseau regroupés par Santé Québec. Tous les services de santé ont été interpellé et joueront un rôle important durant cette période », a déclaré Robin-Marie Coleman, vice-présidente adjointe, Coordination de l'accès et des trajectoires de soins, à Santé Québec.

Pendant la période hivernale, et encore davantage durant la période des Fêtes, il est essentiel d'utiliser le bon service de santé pour répondre à votre besoin :

Votre pharmacien : Tout comme le 811, votre pharmacie constitue une ressource où vous pouvez obtenir de précieuses informations et même divers traitements.

: Tout comme le 811, votre pharmacie constitue une ressource où vous pouvez obtenir de précieuses informations et même divers traitements. Les cliniques médicales : les Groupes de médecine familiale (GMF)ou les consultations virtuelles pour des problèmes de santé non urgents sont à privilégiés

: les Groupes de médecine familiale (GMF)ou les consultations virtuelles pour des problèmes de santé non urgents sont à privilégiés Le 811 et le Guichet d'accès première ligne (GAP) : Si vous êtes malades, avant de prendre le chemin de l'hôpital, commencez par joindre Info-Santé ou Info-Social pour y obtenir des conseils médicaux ou psychosociaux. Simplement à appeler le 811. Cet appel vous permettra d'obtenir des conseils de santé à partir de votre domicile. Les patients sans médecin de famille peuvent toujours accéder au Guichet d'accès première ligne (GAP) en composant le 811, option 3.

: Si vous êtes malades, avant de prendre le chemin de l'hôpital, commencez par joindre Info-Santé ou Info-Social pour y obtenir des conseils médicaux ou psychosociaux. Simplement à appeler le appel vous permettra d'obtenir des conseils de santé à partir de votre domicile. Les patients sans médecin de famille peuvent toujours accéder au Guichet d'accès première ligne (GAP) en composant le 811, option 3. Les urgences pour les situations graves : Bien qu'elles soient toujours ouvertes, les urgences des centres hospitaliers ne sont pas toujours la meilleure option. Toutefois, si vous souffrez de douleurs thoraciques, de difficultés respiratoires ou vous avez des blessures graves n'hésitez pas à vous y rendre.

« Nous suivrons de près ce qui se passe au cours des semaines à venir afin d'offrir les meilleurs soins et services à la population durant cette période intense de l'année dans le réseau », a ajouté, Mme Coleman.

Des remerciements chaleureux au personnel

Santé Québec tient remercier tout le personnel de la santé et des services sociaux qui continueront de travailler avec dévouement durant la période des Fêtes. Leur engagement assure la continuité des soins et des services pour la population.

La société d'État rappelle à tous et toutes qu'elle est présente pour accompagner ses équipes sur le terrain. « Ensemble, soyons solidaires et responsables afin de vivre une période des Fêtes en santé et en sécurité », a conclu Robin-Marie Coleman.

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Relation médias Santé Québec, Ligne média de Santé Québec: 418-781-6209, [email protected]