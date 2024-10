À l'approche de la longue fin de semaine, faites de bonnes actions, de grâce!

QUÉBEC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite la population à opter pour des comportements sécuritaires lors de ses déplacements au cours de la longue fin de semaine de l'Action de grâce.

Partager la route : ça sauve des vies

En moyenne, de 2018 à 2023, durant la fin de semaine de l'Action de grâce, la SAAQ a dénombré annuellement 322 personnes victimes de la route, dont 7 personnes décédées. Adopter une attitude respectueuse et empreinte d'empathie et de courtoisie lors de ses déplacements se traduit notamment par être attentif à l'ensemble des usagers de la route.

Concrètement, la Société propose à la population de poser ces quelques actions :

Ralentir à l'approche d'une personne qui circule à vélo, puis garder une distance sécuritaire avec elle;

Garder une distance sécuritaire avec le véhicule suivi;

Signaler ses intentions;

Ralentir et respecter un corridor de sécurité à l'approche d'un véhicule immobilisé en bordure de chaussée muni d'une flèche lumineuse ou dont les feux clignotants sont actionnés;

Accorder la priorité aux piétonnes et piétons lorsque les règles du Code de la sécurité routière le prescrivent;

le prescrivent; Céder le passage en toute courtoisie aux véhicules ayant la priorité;

Faire preuve de patience lors de ses déplacements.

Octobre : mois du piéton

La Société rappelle que le Mois du piéton se poursuit tout au long du mois d'octobre, au cours duquel la luminosité à l'extérieur baisse et le nombre d'accidents impliquant des piétonnes et piétons augmente. Les conductrices et conducteurs sont invités à anticiper la présence des personnes circulant à pied et à vérifier les angles morts de leurs véhicules, en particulier ceux des piliers de pare-brise.

