MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec tiendra des rencontres publiques virtuelles du 14 au 23 mars prochain à l'intention des citoyennes et des citoyens de plusieurs régions du Québec. Ces webinaires permettront aux participantes et participants d'en apprendre davantage sur la gestion de la crue et sur les actions proactives mises de l'avant par nos équipes pour en réduire les impacts.

Les principaux cours d'eau concernés par ces rencontres sont la rivière des Outaouais, la rivière Gatineau, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice et ses affluents, ainsi que la rivière Saint-François. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire ici.

« En plus des webinaires offerts à la population, Hydro-Québec rend également accessibles cette année, pour la première fois, ses données hydrographiques en temps réel, afin de permettre à toute personne concernée de suivre l'évolution de la crue printanière » explique Julie Boucher, vice-présidente - Développement durable, relations avec les communautés et communications à Hydro-Québec.

Hydro-Québec a regroupé l'ensemble des données provenant de ses instruments de mesure sur son site Web, de manière à les rendre accessibles au grand public. Ces données sont désormais affichables en direct, au moyen d'un outil simple.

« Nous savons que cette période de l'année soulève son lot de questionnements pour les collectivités riveraines. Nous souhaitons outiller les riverains et riveraines afin de renforcer leur sécurité », conclut Julie Boucher.

