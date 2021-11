À l'affiche avec RBCxMusique a été lancé en mai 2020 pour aider les musiciens et artistes émergents à continuer de peaufiner leur talent, d'offrir des prestations à un public nouveau et diversifié, et de faire avancer leur carrière. Depuis, le programme a appuyé plus de 150 artistes émergents représentant un vaste éventail de styles musicaux, de milieux et d'idées. D'intéressants éléments seront ajoutés au programme en 2022, notamment :

Des occasions de se produire et de se faire mieux connaître par l'entremise du réseau de partenaires de RBC, dont Live Nation Canada, principal producteur et promoteur de spectacles au pays.

L'intégration d'AWAL, importante plateforme offrant aux artistes une voie autre que celle des traditionnels contrats avec des maisons de disques, et qui appuiera le volet de découverte et de sélection des talents du programme.

Une initiative de soutien aux artistes en partenariat avec Conscious Economics, qui offrira aux artistes des occasions d'apprentissage, de mentorat et de réseautage, ainsi que l'accès à des ressources de création de contenu personnalisé à Lunar Studios, à Toronto .

. L'accès à des ateliers éducatifs et du soutien à l'apprentissage et au perfectionnement par l'intermédiaire d'Artscape, un chef de file mondial dans le domaine de la cocréation d'espaces publics destinés à la création.

« À chaque appel de candidatures du programme À l'affiche avec RBCxMusique, nous sommes renversés par le nombre impressionnant d'artistes talentueux que nous avons partout au Canada, ainsi que par leur diversité, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. Nous sommes extrêmement fiers des 150 artistes émergents que le programme a soutenus jusqu'à présent, et nous avons hâte de présenter davantage de talents canadiens en 2022, et au-delà. »

Le programme À l'affiche avec RBCxMusique, qui en est à sa deuxième année d'existence, a offert aux talents émergents des occasions uniques de se produire et de se faire mieux connaître. Des artistes d'À l'affiche avec RBCxMusique ont récemment figuré avec H.E.R., lauréate de prix Grammy, dans « Aimer, avant tout. », une campagne numérique qui illustre les valeurs véhiculées par RBCxMusique : l'ouverture aux autres, le respect, et l'égalité des chances pour tous les artistes. Des artistes d'À l'affiche avec RBCxMusique ont également figuré dans une campagne nationale dont on a pu voir les messages pendant la diffusion canadienne des Grammy Awards 2021.

« AWAL est fière de collaborer avec RBC pour soutenir des artistes émergents canadiens dans le cadre de ce programme, a déclaré Chris Hardy, premier vice-président, Développement des artistes - Amérique du Nord, et chef, Canada, AWAL. Participer à l'affiche avec RBCxMusique correspond à la mission d'AWAL, qui consiste à appuyer des artistes à chaque étape de leur carrière, y compris les premières. »

Pour être admissibles à participer au programme À l'affiche avec RBCxMusique, les musiciens et artistes canadiens doivent être en début de carrière et dégager leur revenu principal de leur musique. En plus de bénéficier d'un financement et d'un soutien promotionnel, les participants au programme pourront profiter d'occasions de mentorat et de réseautage avec des experts de l'industrie grâce aux partenariats de RBC avec Live Nation Canada, AWAL, Conscious Economics et Artscape. La période de présentation des candidatures est maintenant commencée au www.rbcxmusiquealaffiche.ca et prendra fin le 15 novembre 2021 à 17 h (HE). Les candidats retenus seront avisés en janvier, et leurs noms seront annoncés par la suite, au début de 2022.

À l'affiche avec RBCxMusique s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de RBC à soutenir les artistes émergents par l'intermédiaire du projet Artistes émergents RBC. Depuis 2015, plus de 25 000 artistes ont bénéficié de son soutien grâce aux dons de plus de huit millions de dollars versés annuellement par RBC Fondation à des centaines d'organismes culturels canadiens.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com/collectivite-impact-social/.

