À défaut d'ambition à la hauteur de la crise climatique à la COP25, la société civile québécoise se mobilise

MADRID, le 15 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la dernière année a connu les plus grandes mobilisations pour le climat dans le monde, avec l'une des plus importantes tenues au Québec, la société civile et la jeunesse québécoise à la 25e Conférence des parties (ou COP25) ont représenté les voix exprimées dans la rue pour exiger des actions sur la crise climatique.

Les peuples autochtones, la société civile, les jeunes, les syndicats et les États fédérés ont pris une place importante pendant la COP25 pour aider à faire avancer les dialogues dans un contexte où les Parties restaient campées dans leurs positions de défense du statu quo.

« Cette COP a laissé tomber les populations. Ces négociations climatiques devaient mener à des engagements renouvelés, à des cibles plus ambitieuses et à un financement pour les pays les plus vulnérables qui vivent déjà les conséquences de la crise climatique. Les négociateur·trice·s devaient proposer des règles robustes sur les marchés du carbone pour assurer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris en respect des droits de la personne et des droits des peuples autochtones.

Mais il·elle·s ont échoué. Sur tous les aspects importants, les négociateurs ont failli à leurs obligations envers des millions de personnes partout dans le monde qui exigeaient une réelle justice climatique. À cette COP, les plus grands pollueurs et les pays avec la plus grande responsabilité historique ont pu mettre de l'avant leurs agendas politiques individuels au lieu de protéger notre avenir collectif - tandis que ceux·celles qui demandaient une plus grande justice ont été ignoré·e·s et physiquement écarté·e·s des négociations. »

-- Cat Abreu, Directrice générale, Réseau action climat Canada

Les droits de la personne et les droits des peuples autochtones ont été au coeur des demandes répétées de la société civile, ainsi qu'un cadre pour assurer une transition juste pour les travailleur·euse·s affecté·e·s par la décarbonisation de nos sociétés. La société civile s'est battue jusqu'aux dernières heures des négociations afin que ces éléments soient inclus dans la mise en oeuvre de l'Accord de Paris, et nous sommes accablé·e·s qu'ils n'y figurent pas dans les plus récents textes négociés. Nous devrons continuer le travail de retour au Québec et au Canada.

Citations des représentant·e·s de la société civile québécoise

« On approche un point de bascule. Plus la mobilisation climatique gagne du terrain, plus ceux·celles qui bénéficient du système actuel d'exploitation d'énergies fossiles résistent. C'est un signe qu'on est en train de gagner. Il·elle·s ont réussi à ralentir le progrès ici à la COP, mais la transition énergétique est inévitable. Il faut continuer la pression chez nous. Nous espérons que le gouvernement du Québec saisira les opportunités que sont le Projet de loi 44 et le Plan d'électrification et de changements climatiques (PECC) pour augmenter son ambition climatique. »

-- Caroline Brouillette, Experte en changements climatiques, Équiterre

« Notre avenir est véritablement menacé. Nous n'avons d'autre choix que de tenter toutes les voies possibles, que ce soit devant les tribunaux - avec une poursuite climatique contre le Canada, dans la rue, dans des projets locaux ou dans l'élaboration des plans gouvernementaux, dont le Plan d'électrification et de changements climatiques (PECC). Sur une planète où la température globale se réchauffe de seulement 1,5°C, les impacts sont effrayants. Il faut agir maintenant, en respect des droits de la personne, des jeunes générations et celles à venir, en plus de garantir les droits des peuples autochtones. »

-- Catherine Gauthier, Directrice générale, au nom de la délégation d'ENvironnement JEUnesse

« Nous constatons une fois de plus le manque d'ambition des États à répondre à l'urgence climatique. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), demande à ce que la voix de milliards de personnes soit entendue. Nous ne pourrons pas régler cette crise climatique en la transformant en crise sociale. Nous exigeons un cadre robuste dans lequel la transition juste pourra s'opérer. Les travailleurs et travailleuses, ainsi que leur communauté doivent être au cœur des solutions. Seul un dialogue social où chacun a une voix égale nous permettra de sortir de cette crise. Bien que les États aient manqué de répondre à l'appel, la FTQ se joint à toutes les composantes de la société civile pour mettre en œuvre une véritable transition énergétique. Ce que nous voulons, c'est une transition juste et il n'y aura pas de transition juste sans les travailleurs et travailleuses. »

-- Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

« Les gouvernements et les provinces qui n'agissent pas de façon décisive privent nos enfants du droit à un avenir sain. Nous n'avons plus de temps à perdre. La réponse à cette urgence climatique commence maintenant, dans nos foyers et nos communautés. La société civile devra prendre les devants. »

--Diego Creimer, porte-parole de la Fondation David Suzuki

« Si le monde entier fait l'expérience directe d'un monde qui se réchauffe et que la science est claire sur les impacts de l'inertie, la lenteur des négociations tenues à la COP25 témoigne du fait que les gouvernements ne sont pas encore à la hauteur de la crise. À la COP comme dans la rue, ce sont les groupes autochtones et la société civile qui continuent de se mobiliser sans relâche pour exiger le respect de la science, l'adoption de lois innovantes et ambitieuses qui nous amènent vers la carboneutralité, vers un monde plus sain et équitable. Et le message est clair: l'échec n'est pas une option, nous n'arrêterons pas tant que nos gouvernements n'agiront pas de manière responsable et pragmatique. »

-- André-Yanne Parent, directrice générale du Projet de la réalité climatique Canada

À propos du Réseau action climat Canada

ENvironnement JEUnesse, Équiterre, la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) par l'entremise du Congrès du travail du Canada, le Projet de la réalité climatique Canada et la Fondation David Suzuki sont des organisations membres du Réseau action climat Canada. Le Réseau action climat Canada est la plus importante coalition d'organisations qui travaillent sur les questions en matière d'énergie et de créations des politiques de lutte aux changements climatiques. Le réseau représente un regroupement de plus de 100 organisations à travers le Canada. Le réseau est composé de groupes environnementaux, de syndicats, de membres des peuples autochtones, des groupes spécialisés dans la coopération internationale et la lutte des droits et la justice sociale, des groupes religieux, des organismes communautaires et locaux et des organisations offrant des services en matière de santé et de services sociaux.

Fiche d'information

COP25 - Quels sont les enjeux ?

Cette COP25 devait aborder quelques questions fondamentales :

Mise en oeuvre d'un mécanisme financier international pour faire face aux pertes et dommages liés aux changements climatiques (aussi appelé Mécanisme international de Varsovie )

liés aux changements climatiques (aussi appelé ) Création d'une nouvelle instance d'expert·e·s pour l'évaluation de mécanismes de financement des pertes et dommages

Mécanismes de financement pour la transition et l'adaptation des pays en voie de développement (objectif de 100 milliards de dollars d'ici 2020 : selon différentes projections, le financement public fourni n'atteindra pas 100 milliards de dollars d'ici 2020)

des pays en voie de développement (objectif de 100 milliards de dollars d'ici 2020 : selon différentes projections, le financement public fourni n'atteindra pas 100 milliards de dollars d'ici 2020) Les pays développés doivent reconnaître le déficit de financement et expliquer comment (et de combien) ils augmenteront leurs contributions pour la lutte contre les changements climatiques, en particulier pour l'adaptation.



Les parties préparent un processus clair pour convenir d'un nouvel objectif financier.

Transfert de technologies propres des pays riches aux pays en voie de développement.

Et le plus important :

Article 6 de l'Accord de Paris . Plusieurs pays et parties prenantes veulent que le système d'échange et comptabilisation des droits d'émission entre pays ne déraille pas :

Plusieurs pays et parties prenantes veulent que le système d'échange et comptabilisation des droits d'émission entre pays ne déraille pas : Aller au-delà d'un jeu à somme nulle : viser une réduction réelle des émissions à l'échelle planétaire. L'utilisation de l'Article 6 ne devrait pas réduire l'ambition domestique des pays qui décident de faire le commerce du carbone.

viser une réduction réelle des émissions à l'échelle planétaire. L'utilisation de l'Article 6 ne devrait pas réduire l'ambition domestique des pays qui décident de faire le commerce du carbone.

Pas de double comptabilisation des émissions (dans le contexte de l'atténuation des changements climatiques, le double comptage est largement utilisé pour décrire les situations où une seule réduction ou élimination des émissions de gaz à effet de serre est utilisée plus d'une fois pour démontrer la conformité aux objectifs d'atténuation) ;

(dans le contexte de l'atténuation des changements climatiques, le double comptage est largement utilisé pour décrire les situations où une seule réduction ou élimination des émissions de gaz à effet de serre est utilisée plus d'une fois pour démontrer la conformité aux objectifs d'atténuation) ;

Aucun transfert de crédits de Kyoto (offre potentielle disponible d'ici 2020 : 4 milliards de crédits (4GtCO2éq.) ;

(offre potentielle disponible d'ici 2020 : 4 milliards de crédits (4GtCO2éq.) ;

Garanties sociales et environnementales que les réductions ne se feront pas aux frais des populations vulnérables, et respectent les droits humains et les droits des peuples autochtones.

Le rôle du Canada

Au Canada , il y a une dynamique en faveur d'actions ambitieuses en matière de climat - dans la rue, devant les tribunaux, dans les municipalités - et la COP25 était une occasion pour le nouveau gouvernement fédéral de démontrer son ambition climatique et de répondre à ses engagements électoraux.

, il y a une dynamique en faveur d'actions ambitieuses en matière de climat - dans la rue, devant les tribunaux, dans les municipalités - et la était une occasion pour le nouveau gouvernement fédéral de démontrer son ambition climatique et de répondre à ses engagements électoraux. L'action climatique est une question de justice intergénérationnelle. Les pays qui n'agissent pas de manière décisive lors de la COP25 privent les jeunes générations de leur droit à un avenir digne et viable.

