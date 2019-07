À compter du lundi 15 juillet, demandez : « Alexa, quelles sont mes offres de Prime Day? »

Prime Day débute le lundi 15 juillet à minuit (HP) / 3 h (HE) et dure 48 heures, en proposant de nouvelles offres aussi souvent que toutes les cinq minutes, ce qui promet dans le monde entier un défilé en deux jours de plus d'un million d'offres réservées exclusivement aux membres Prime.

Vous ne pouvez pas attendre jusqu'à lundi? Magasinez avec Alexa à l'aide d'un appareil Echo à compter du samedi 13 juillet pour profiter plus tôt de certaines offres sur des appareils.

Il suffit de demander : « Alexa, quelles sont mes offres? ».

Les membres Prime peuvent précommander les produits de beauté de la nouvelle marque de Lady Gaga, HAUS Laboratories, à l'occasion de Prime Day 2019.

Profitez des offres Prime Day les plus sensationnelles jamais vues sur les produits compatibles avec Alexa, comme Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa pour seulement 27,99 $.

SEATTLE, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Le grand évènement des consommateurs avertis du monde entier approche à grands pas. Amazon se prépare en effet à lancer Prime Day le 15 juillet à minuit (HP) / 3 h (HE). Pour la toute première fois, les membres Prime s'amuseront pendant 48 heures avec plus d'un million d'offres dans le monde entier, ce qui leur donnera l'occasion de faire les meilleurs achats tout en réalisant les plus grandes économies. Tout au long de Prime Day 2019, de nouvelles offres seront lancées aussi souvent que toutes les cinq minutes, donnant aux consommateurs une foule de raisons de revenir, encore et encore. Vous n'êtes pas encore membre Prime ou vous voulez en savoir plus? Les clients admissibles peuvent essayer gratuitement Amazon Prime pendant 30 jours sur amazon.ca/primeday pour participer à Prime Day, bénéficier de livraisons rapides et gratuites ainsi que de divertissements comme Prime Video et Prime Music, et plus encore.

Dans le cadre de cet évènement aux offres les plus emballantes d'Amazon, les membres Prime auront également la possibilité exclusive de précommander les produits de beauté de la nouvelle gamme de Lady Gaga, HAUS Laboratories, dont six collections et neuf duos de durée limitée, jusqu'à épuisement des stocks. Les petits monstres de partout seront les premiers à découvrir et à acheter les toutes dernières créations de Lady Gaga à amazon.ca/hauslabs .

« Je suis ravie de faire le prélancement de HAUS Laboratories avec Amazon à l'occasion de Prime Day, a déclaré la fondatrice de la marque, Lady Gaga. J'aime travailler uniquement avec des gens et des entreprises de bonne réputation, et ce partenariat avec Amazon me paraissait convenir parfaitement. Amazon peut nous aider à rendre les produits HAUS Laboratories plus accessibles à l'échelle mondiale afin de permettre à chaque personne d'être l'artiste de sa propre identité. »

Comment magasiner le jour de Prime Day

À compter du 15 juillet, les membres peuvent profiter des offres Prime Day à l'aide d'Alexa, en demandant simplement : « Alexa, quelles sont mes offres de Prime Day? ». Vous ne pouvez pas attendre jusqu'à Prime Day? Alexa vous aide à trouver facilement les meilleures offres tous les jours, et les membres peuvent accéder plus tôt à certaines offres sur des appareils en demandant : « Alexa, quelles sont mes offres de Prime Day? ». De plus, les membres trouveront des offres sur certains appareils à Amazon.ca à compter du 14 juillet à midi (HP) / 15 h (HE).

Avant-première des offres de Prime Day

Quand il s'agit d'économiser gros sur des produits incroyables, Prime Day 2019 répond à l'appel en proposant plus d'un million d'offres, dont de nouvelles offres Éclair en vedette. Les stocks pourraient s'épuiser rapidement et nous encourageons les membres Prime à revenir souvent pour prendre connaissance des nouvelles aubaines durant l'évènement de 48 heures. Restez aux aguets, les offres Éclair en vedette viseront certains des produits les plus emballants de l'année. Vous trouverez ci-dessous une avant-première des offres de Prime Day auxquelles les membres Prime peuvent s'attendre.

Économisez 44 % sur Fire TV Stick avec la télécommande vocale Alexa

Économisez 36 % sur Fire TV Stick 4K avec la télécommande vocale Alexa

avec la télécommande vocale Alexa Économisez jusqu'à 20 % sur certains téléviseurs LG 4K UHD

UHD Économisez jusqu'à 32 % sur certains casques d'écoute et haut-parleurs Bose

Économisez jusqu'à 30 % sur certains ordinateurs portables Amazon's Choice

Économisez jusqu'à 30 % sur certains ordinateurs portables et moniteurs

Économisez jusqu'à 30 % sur certains ordinateurs de bureau

Économisez jusqu'à 30 % sur certains Chromebooks

Économisez sur certains batteurs sur socle KitchenAid

Économisez 70 % sur certains ensembles de valises Samsonite

Économisez jusqu'à 30 % sur certains articles AmazonBasics

Économisez jusqu'à 50 % sur des articles de mode Amazon Essentials, Goodthreads et plus

Économisez jusqu'à 50 % sur certains vêtements pour enfants et bébés de Simple Joys et plus

Économisez jusqu'à 50 % sur certains bijoux Amazon

Économisez sur certains vêtements, chaussures et accessoires Under Armour

Économisez jusqu'à 30 % sur certains vêtements et chaussures de sport et de loisirs

Économisez jusqu'à 40 % sur certaines chaussures New Balance

Économisez jusqu'à 50 % sur certaines chaussures Merrell pour la famille

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Calvin Klein

Économisez jusqu'à 30 % sur la série Philips Sonicare 9500

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits de beauté de luxe

Économisez 48 % sur le kit de test d'ADN 23andMe

Économisez 60 $ sur le kit d'ADN Ancestry

Économisez jusqu'à 35 % sur certains produits LEGO

Économisez jusqu'à 40 % sur les jouets et jeux Hasbro

Économisez jusqu'à 30 % sur certains climatiseurs et purificateurs d'air

Économisez gros sur les caméras de sécurité

Économisez gros sur les chargeurs portables

Économisez jusqu'à 50 % sur certains lecteurs d'ordinateur

Économisez jusqu'à 50 % sur certaines cartes mémoire

Économisez jusqu'à 50 % sur certains produits de réseautage

Économisez jusqu'à 40 % sur certains appareils et accessoires de jeu pour PC

Économisez jusqu'à 30 % sur la nourriture et les friandises pour animaux Hill's Science Diet

Autres offres d'Amazon

Whole Foods Market - Amazon et Whole Foods Market proposent certaines des plus grandes remises de l'année sur des articles d'été prisés à l'occasion de Prime Day. Entre aujourd'hui et le 16 juillet, les membres Prime qui dépensent 10 $ dans n'importe quel magasin Whole Foods Market au Canada recevront une remise de 10 $ sur Amazon.ca grâce à un code imprimé unique. Les membres Prime peuvent bénéficier de cette offre en entrant le code promotionnel au moment de passer leur commande lors de Prime Day, les 15 et 16 juillet. Entre aujourd'hui et le 16 juillet, les membres Prime peuvent également visiter amazon.ca/wfmprime pour obtenir un code-barres qui leur donnera 30 % de réduction sur certains produits dans tous les magasins Whole Foods Market au Canada .

Amazon et Whole Foods Market proposent certaines des plus grandes remises de l'année sur des articles d'été prisés à l'occasion de Prime Day. Entre aujourd'hui et le 16 juillet, les membres Prime qui dépensent 10 $ dans n'importe quel magasin Whole Foods Market au recevront une remise de 10 $ sur Amazon.ca grâce à un code imprimé unique. Les membres Prime peuvent bénéficier de cette offre en entrant le code promotionnel au moment de passer leur commande lors de Prime Day, les 15 et 16 juillet. Entre aujourd'hui et le 16 juillet, les membres Prime peuvent également visiter pour obtenir un code-barres qui leur donnera 30 % de réduction sur certains produits dans tous les magasins Whole Foods Market au . Amazon Music Unlimited - Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d'un abonnement de quatre mois à ce service de diffusion en continu supérieur pour seulement 0,99 $, ainsi que d'un accès illimité à des millions de chansons sans publicité.

Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d'un abonnement de quatre mois à ce service de diffusion en continu supérieur pour seulement 0,99 $, ainsi que d'un accès illimité à des millions de chansons sans publicité. Prime Video - Les membres Prime peuvent obtenir un crédit de 10 $ sur leurs achats réalisés sur Amazon.ca lorsqu'ils utilisent le service Prime Video pour la première fois entre aujourd'hui et le 16 juillet.

Les membres Prime peuvent obtenir un crédit de 10 $ sur leurs achats réalisés sur Amazon.ca lorsqu'ils utilisent le service Prime Video pour la première fois entre aujourd'hui et le 16 juillet. Audible - Obtenez gratuitement trois livres audio et un crédit de 5 $ sur les achats réalisés sur Amazon.ca en vous abonnant à un essai gratuit d'Audible pendant 90 jours (clients admissibles seulement).

Obtenez gratuitement trois livres audio et un crédit de 5 $ sur les achats réalisés sur Amazon.ca en vous abonnant à un essai gratuit d'Audible pendant 90 jours (clients admissibles seulement). Kindle Unlimited - Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Kindle Unlimited peuvent bénéficier de lectures illimitées pendant les trois premiers mois pour seulement 0,99 $ en s'abonnant au service.

- Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Kindle Unlimited peuvent bénéficier de lectures illimitées pendant les trois premiers mois pour seulement 0,99 $ en s'abonnant au service. Amazon Photos - Essayez le stockage illimité de photos avec Amazon Photos et obtenez un crédit de 15 $ sur votre compte Amazon.ca.

- Essayez le stockage illimité de photos avec Amazon Photos et obtenez un crédit de 15 $ sur votre compte Amazon.ca. Twitch Prime - Twitch Prime fait les choses en grand à l'occasion de Prime Day 2019 en offrant du contenu gratuit d'une valeur de 120 $ pour Apex Legends , FIFA 19 et Madden NFL 20. Twitch Prime fera également s'affronter des célébrités, des streamers de premier plan et des membres Prime sur FIFA 19 et Apex Legends dans le cadre de la Crown Cup Twitch Prime. Les tournois se dérouleront à Londres et Las Vegas et seront diffusés en continu et en direct le 13 juillet à twitch.tv/twitchprime .

Twitch Prime fait les choses en grand à l'occasion de Prime Day 2019 en offrant du contenu gratuit d'une valeur de 120 $ pour , et Twitch Prime fera également s'affronter des célébrités, des streamers de premier plan et des membres Prime sur et dans le cadre de la Crown Cup Twitch Prime. Les tournois se dérouleront à Londres et et seront diffusés en continu et en direct le 13 juillet à . Livres pour enfants (un achat, un don) - Les membres Prime reçoivent jusqu'à 25 % de remise sur les achats de livres canadiens pour enfants. De plus, pour chaque achat de livre pour enfants admissible effectué sur Amazon.ca entre le 24 juin et le 18 août 2019, Amazon Canada versera un don de 1 $ à Premier livre Canada , jusqu'à concurrence de 100 000 $. Visitez amazon.ca/buy1give1 pour en savoir plus.

Le quotidien amélioré grâce à Prime

Prime a été conçu pour améliorer votre vie de tous les jours. Partout dans le monde, plus de 100 millions de membres payants jouissent des nombreux avantages offerts par Prime, y compris des possibilités de magasinage et de divertissement lors de Prime Day. Au Canada, ces avantages comprennent l'accès illimité à des séries télévisées et des films primés grâce à Prime Video et aux chaînes Prime Video, l'accès à plus d'un million de chansons disponibles sur Prime Music, le stockage illimité de photos sur Amazon Photos, Prime Reading, Twitch Prime, un accès anticipé à certaines Offres éclair et bien plus encore. Les étudiants de niveau postsecondaire au Canada bénéficient de 50 % de remise sur Prime grâce à un abonnement Prime Étudiant. Prime repose sur le concept d'expéditions illimitées, gratuites et rapides. Les membres profitent donc de la livraison Prime GRATUITE le jour même à Toronto, Vancouver et Calgary, de la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 32 villes ainsi que de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles. Commencez votre essai gratuit d'Amazon Prime au www.amazon.ca/prime .

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: RP Amazon - amazon-pr@amazon.com

Related Links

http://www.amazon.com