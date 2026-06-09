A&W ANNONCE UNE EXPANSION MAJEURE DE PRET A MANGER DANS LES GRANDS AÉROPORTS CANADIENS

Le premier restaurant Pret dans un aéroport canadien devrait ouvrir dans le terminal international de YVR au début du mois de juin, et d'autres ouvertures dans des aéroports devraient se poursuivre tout au long du second semestre de 2026. Au total, quatre nouveaux points de vente Pret sont actuellement prévus dans des aéroports canadiens cette année, offrant ainsi les plats fraîchement préparés, le café biologique et la commodité des plats à emporter de Pret à des millions de voyageurs canadiens et internationaux.

L'expansion de Pret dans les aéroports canadiens reflète la demande croissante des voyageurs pour des offres alimentaires haut de gamme, fraîches et pratiques, tout en renforçant l'engagement à long terme de Pret envers sa croissance à travers le Canada.

Les activités de Pret Canada chez A&W sont dirigées par Paul Hughes, directeur général. M. Hughes est un cadre chevronné du secteur de la restauration, ayant précédemment occupé des postes de direction au sein de marques canadiennes de restauration rapide et de franchises, notamment chez Freshii, où il a contribué à soutenir l'expansion et la croissance opérationnelle de la marque en Amérique du Nord. À ce titre, M. Hughes dirige également la stratégie de croissance de Pret au Canada, y compris l'expansion dans les marchés des transports en commun et urbains à travers le pays.

« Les aéroports sont un choix naturel pour Pret », a déclaré M. Hughes. « Les voyageurs d'aujourd'hui recherchent des aliments frais, de haute qualité et rapides -- qu'ils prennent un café avant un vol matinal ou qu'ils cherchent une option de repas plus saine pendant leur transit. Pret offre cette expérience d'une manière pratique, constante et véritablement agréable. »

Ben Ma, directeur de l'expérience client au niveau du commerce de détail à l'Autorité aéroportuaire de Vancouver, a déclaré : « À YVR, nous recherchons continuellement des occasions d'améliorer notre offre de restauration et d'enrichir l'expérience des passagers. L'arrivée de Pret A Manger ajoute une autre marque de renommée mondiale à notre aéroport et s'inscrit dans notre stratégie plus large visant à offrir aux voyageurs des choix plus pratiques et plus sains tout au long de leur voyage. »

« Le Canada représente une importante opportunité de croissance pour Pret », a ajouté M. Hughes. « Nous constatons une forte demande des consommateurs pour des aliments frais et de haute qualité, servis rapidement et de manière pratique. Nous sommes ravis non seulement de notre expansion dans les aéroports, mais aussi de travailler avec nos partenaires franchisés pour étendre la présence de Pret dans davantage de villes et de lieux de transit à travers le Canada dans les années à venir. »

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada. Les mots « anticipe », « croit », « prévoit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « serait », « prévoit », « projette », « planifie », « devrait », « sera », « serait », « perspectives » et les expressions similaires visent souvent à identifier des informations prospectives, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces mots identifiants.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter : l'intention d'A&W d'ouvrir le premier point de vente Pret dans un aéroport, au terminal international de l'aéroport international de Vancouver (YVR), au début du mois de juin ; ses prévisions concernant le calendrier et la mise en œuvre d'ouvertures supplémentaires dans des aéroports jusqu'au second semestre de 2026 ; et son intention actuelle d'ouvrir quatre points de vente Pret en franchise en 2026.

Les informations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui échappent à la capacité de prévision ou de contrôle de la direction ou d'A&W et qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, notamment les risques identifiés dans le rapport de gestion du premier trimestre 2026 d'A&W et dans la notice annuelle d'A&W pour la période terminée le 28 décembre 2025 (« Notice annuelle »), sous la rubrique « Facteurs de risque ». Le rapport de gestion du premier trimestre 2026 et la FAI sont tous deux disponibles sur le profil SEDAR+ d'A&W à l'adresse www.sedarplus.ca. D'autres risques et incertitudes dont A&W n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qui ne sont pas actuellement considérés comme importants pourraient également nuire aux activités d'A&W.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont soumises dans leur intégralité à la présente mise en garde et, sauf si la loi l'exige, A&W n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison après la date du présent communiqué.

À PROPOS DE PRET A MANGER

Pret A Manger est une chaîne internationale de restauration et de café fondée à Londres en 1986. Pret sert des plats fraîchement préparés chaque jour, accompagnés de café biologique et une large gamme de produits pour le petit-déjeuner, le midi, les collations et les boissons. Pret exploite des restaurants dans les grandes villes et les centres de transport du monde entier et s'engage à servir des aliments de qualité avec rapidité, commodité et hospitalité.

COMMUNICATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Pour obtenir des mises à jour et des renseignements importants concernant A&W, y compris le calendrier des prochaines conférences téléphoniques sur les résultats, visitez le site Web des relations avec les investisseurs d'A&W à l'adresse www.awinvestors.ca. A&W utilise ce site Web comme principal canal de diffusion des informations clés à ses investisseurs.

À PROPOS D'A&W

A&W est une société cotée en bourse et la deuxième plus grande chaîne de restaurants de hamburgers à service rapide au Canada. Présents d'un océan à l'autre, les restaurants A&W proposent des plats emblématiques protégés par des marques déposées, tels que The Burger Family®, Chubby Chicken® et A&W Root Beer®. Les actions d'A&W sont cotées à la Bourse de Toronto au Canada sous le symbole « AW ».

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc. (IR)

Pour plus d'informations : Kelly Blankstein, Directrice financière, 604-988-2141, Courriel : [email protected], www.awinvestors.ca