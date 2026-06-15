Dévorez l'été avec A&W : trois burgers signatures de la chaîne se réinventent en poutines et le légendaire Flotteur à la Root Beer A&WTM fait son retour

Avec cette nouvelle table estivale, A&W propose l'accord parfait pour dévorer l'été : le contraste idéal entre le côté chaud, croustillant et salé de ses nouvelles poutines, et la douceur glacée-givrée d'un grand classique rafraîchissant.

L'ADN de trois burgers emblématiques en format poutine

Pour ce lancement de saison, A&W mise sur le profil de saveurs de ses ingrédients signatures. Les amateur.tices de poutine pourront découvrir trois créations généreuses et riches en saveurs :

Poutine Nashville au poulet : Une généreuse portion de frites style maison dorées à point et de fromage en grains, nappés de notre délicieuse sauce à poutine et de notre sauce épicée de style Nashville, le tout couronné de morceaux de poitrine de poulet délicatement panés et de cornichons croustillants.

Poutine Royale au bœuf : Le match parfait entre une poutine traditionnelle et notre Burger Royal. Elle met en vedette nos frites croustillantes, du fromage en grains, une touche de sauce Mozza, des oignons grillés, une boulette de bœuf juteux nourri à l'herbe et du vrai fromage cheddar fondu.

Poutine bacon et oignons : Une option savoureuse et texturée combinant des frites style maison, du fromage en grains frais, de généreux morceaux de bacon croustillant et des oignons grillés.

« Nous savons qu'au Québec, la poutine est une institution, et nos burgers le sont tout autant. Nous avons voulu fusionner le meilleur de ces deux mondes pour offrir un régal estival digne de la saison chaude », affirme Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W Canada. « Nos nouvelles poutines estivales mettent en vedette nos ingrédients de qualité pour offrir une expérience authentique et distinctive aux amateurs de saveurs d'ici. »

Incomparable : le retour en force d'un plaisir gourmand

Pour accompagner ces nouveautés et rafraîchir les chaudes journées d'été, le légendaire Flotteur à la Root Beer A&W fait son grand retour pour un temps limité. Ce régal rétro est à nouveau disponible sur le menu pour le plus grand plaisir des adeptes de la chaîne. Il s'agit de l'alliance parfaite entre la texture veloutée et crémeuse de la crème glacée à la vanille et le goût unique, pétillant et givré de la Root Beer A&W originale.

« Les Québécois.es partagent un attachement fort avec notre flotteur, qui rappelle les souvenirs de vacances en famille et les arrêts sur la route », ajoute Susan Senecal, cheffe de la direction des Services Alimentaires A&W du Canada Inc. « Nous sommes ravis de raviver cette tradition cet été pour que nos invité.es de longue date et les nouvelles générations puissent à nouveau savourer chaque gorgée givrée. »

Un menu estival disponible pour un temps limité

Ces nouveautés sont disponibles dès maintenant et pour un temps limité à travers la province. Les Québécois.es sont invités à venir dévorer l'été en essayant les trois nouvelles poutines et le Flotteur à la Root Beer, en se rendant dans leur restaurant A&W le plus près, en commandant au service au volant ou directement via l'application mobile A&W.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec près de 200 restaurants au Québec. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 070 restaurants partout au pays, fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc. (IR)

Pour toutes demandes médias, veuillez contacter : Èle Thibault, [email protected], Rethink Communications LP