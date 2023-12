9e jour de la grève générale illimitée - À propos de la proposition verbale d'entente de principe exploratoire du gouvernement

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) confirme avoir rencontré la partie patronale très tard hier soir et avoir reçu une proposition verbale d'entente de principe exploratoire, à l'exception d'une annexe d'une page et demie.

Plus tôt hier, la FAE a déposé une proposition concernant les demandes de la partie patronale liées à la souplesse et aux affectations, qui a été balayée du revers de la main par le gouvernement.

Ainsi, depuis ce matin, le Comité exécutif de la Fédération analyse la proposition verbale du gouvernement et convoquera sous peu l'instance syndicale pertinente pour discuter de la suite de la négociation, malgré l'absence d'un document écrit complet.

Mélanie Hubert, présidente de la FAE, consacrera donc sa journée à rencontrer ses membres et ne donnera pas d'entrevue tant que son instance ne se sera pas prononcée.

