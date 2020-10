9e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (SIIQ) était déjà le plus grand rendez-vous canadien entièrement dédié aux immigrants. Cette année 2020, si particulière, fera du Salon l'événement virtuel grand public le plus important jamais organisé au Québec ! Plus de 220 exposants ont, à ce jour, confirmé leur présence à un événement qui, non content d'attirer plus de 10 000 visiteurs physiques chaque année, sera pour la première fois accessible à tout le monde, y compris aux personnes qui ne sont pas encore arrivées au Québec, en particulier celles qui sont toujours en attente de pouvoir entrer sur le territoire du fait du contexte sanitaire mondial et ses effets.

Un salon incontournable pour s'installer et s'intégrer au Québec

La pandémie a eu de lourdes conséquences, y compris sur l'immigration. Le ralentissement généralisé de l'activité économique et la fermeture des frontières, souvent citées, ne sont que deux des facteurs en cause, et nombreuses sont les personnes qui ont dû reporter leur projet d'installation au Québec. Mais les mesures prises par les gouvernements permettent de voir certaines améliorations. L'immigration reste une priorité absolue pour le pays, et tout doit être mis en œuvre pour apporter le plus de fluidité possible dans les échanges entre la province et les personnes qui souhaitent s'y installer.

Afin de conseiller, d'orienter et d'accompagner les futurs immigrants comme les nouveaux arrivants, le Salon virtuel regroupera toutes les ressources utiles pour immigrer, s'installer, se former et vivre au Québec. Que ce soit en matière d'études, d'emploi, d'entrepreneuriat ou de vie en région, chaque exposant sera mobilisé pour faire de cette 9e édition un succès. Parmi eux, on retrouvera notamment de nombreux services gouvernementaux, ainsi que des organismes d'aide aux personnes immigrantes.

De plus, une quarantaine de conférences gratuites et de formats variés seront également accessibles. Elles seront l'occasion d'abonder en sujets pratiques, des démarches d'immigration à la vie quotidienne, en passant par la recherche d'un emploi, sur place ou à distance, afin de bien préparer son arrivée et sa vie au Québec.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le Salon de l'immigration est si important, en 2020. Plus que jamais, il est un pont entre le Québec et le monde, une plateforme d'échanges. Peut-être, permettra-t-il à des situations de se dénouer ; mais, dans tous les cas, il préparera et outillera au mieux les futurs immigrants en prévision de leur arrivée.

Un tremplin vers l'emploi, à Montréal et en région

La pandémie de Covid-19 n'a pas effacé les besoins de main-d'œuvre. Des pénuries sectorielles durables existent toujours, et le Québec aura besoin de l'immigration pour redémarrer son économie et poursuivre sa croissance. Plus d'une centaine de recruteurs seront présents au Salon de l'immigration 2020, et des acteurs régionaux (MRC, municipalités, sociétés de développement économique, chambres de commerce) hébergeront également, dans leurs zones virtuelles, des entreprises recruteuses dans leurs régions respectives.

« Les enjeux qui entourent l'immigration sont nombreux et complexes, particulièrement dans la période que nous traversons actuellement. Mais un fait demeure : les nouveaux arrivants représentent la principale solution aux défis de relève et de croissance du Québec, notamment pour combler la pénurie toujours grandissante de main-d'œuvre en région », souligne Jonathan Chodjaï, cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec. « Le Salon de l'immigration ne trouve pas seulement sa pertinence dans le nombre, chaque année plus grand, d'exposants et de visiteurs avides d'informations, de ressources et de rencontres. Il est incontournable, parce qu'il n'existe pas d'alternative. »

Un salon accessible en ligne jusqu'au 13 décembre

Après une session principale de trois jours, les 11, 12 et 13 novembre 2020, durant laquelle les visiteurs pourront interagir directement avec les exposants, le Salon restera intégralement accessible en ligne pendant un mois, soit jusqu'au 13 décembre 2020.

Cela permettra aux visiteurs, anciens ou nouveaux, de profiter des kiosques de tous les exposants, de collecter informations et documentations, d'accéder aux vidéos et conférences, ainsi que de recueillir tous les contacts-ressources pertinents dans la conduite de leur projet.

AIDE-MÉMOIRE QUOI 9e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec QUAND Ouverture au public : les 11, 12 et 13 novembre 2020, dès 9 h (EST)

Le programme complet peut être consulté au salonimmigration.com

Accessible en ligne : jusqu'au 13 décembre 2020 OÙ En ligne, à l'adresse suivante : salonimmigration.com COMMENT Inscription gratuite à l'adresse suivante : salonimmigration.com

POSSIBILITÉS D'ENTREVUES

Dès 10 h

Jonathan Chodjaï | cofondateur et président du conseil d'administration d'Immigrant Québec

Christophe Berthet | directeur général d'Immigrant Québec

Le Salon virtuel de l'immigration et de l'intégration au Québec est organisé par Immigrant Québec grâce à la contribution de ses grands partenaires : le Gouvernement du Québec, Québec International, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Société de développement économique de Drummondville, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la Ville de Montréal, Desjardins, Vidéotron, 24 h et TV5.

À propos d'Immigrant Québec

Avec plus d'1 million de visiteurs uniques chaque année sur son site et plus de 230 000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire ou qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente.

Pour remplir sa mission d'information et de rapprochement entre les personnes immigrantes et leur société d'accueil, l'organisme indépendant et sans but lucratif s'appuie sur une offre de contenus et d'outils pratiques accessibles à tous, gratuitement : articles d'actualité, portraits, conseils et guides thématiques à télécharger.

Immigrant Québec est aussi organisateur d'événements annuels majeurs, parmi lesquels le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, plus important salon grand public sur l'immigration au Canada, de même que le Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration.

Pour plus d'information, visitez immigrantquebec.com.

SOURCE Immigrant Québec

Renseignements: Contact média: Christophe Berthet, Immigrant Québec, [email protected], +1 438 396-4977

