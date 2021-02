BROMONT, QC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa 99e assemblée générale annuelle, qui avait lieu hier de manière virtuelle et qui a réuni plus de 219 délégués, Sollio Groupe Coopératif a tenu son conseil d'administration. Cette séance a permis de procéder à l'élection des membres du comité exécutif, de souligner l'engagement et la contribution de deux membres sortants et d'accueillir une nouvelle administratrice.

La composition du comité exécutif est la suivante :

Président : M. Ghislain Gervais

1re vice-présidente : Mme Muriel Dubois

2e vice-président : M. Mathieu Couture

Siège numéro 1: M. Richard Ferland

Siège numéro 2 : M. Marc-André Roy

Bienvenue à une nouvelle administratrice

Sollio Groupe Coopératif accueille un nouveau membre au sein de son conseil d'administration. Il s'agit de madame Sophie Gendron, administratrice chez Avantis coopérative, qui représentera le secteur 6. Copropriétaire depuis 21 ans de la Ferme Lénique inc. avec son mari et son beau-frère, madame Gendron est diplômée en zootechnologie à l'ITA et possède une expérience de quatre ans à titre d'administratrice de coopérative agricole.

« Je tiens à féliciter et souhaiter la bienvenue à notre nouvelle administratrice, madame Sophie Gendron, qui a été élue par nos membres. Je la remercie d'avoir participé à notre processus démocratique et de son intérêt à prendre une part active à la bonne gouvernance de notre organisation. Aussi, je tiens à remercier mes collègues pour la confiance renouvelée à titre de président de Sollio Groupe Coopératif », a affirmé monsieur Gervais.

Un dévouement remarquable

« Je veux aussi exprimer toute ma reconnaissance et saluer le travail ainsi que l'engagement de messieurs Benoit Massicotte et François Drainville. Ils ont exercé leur rôle avec dévouement et professionnalisme. Être à la fois producteur agricole, administrateur de leur coopérative locale et de notre organisation, est exigeant. Mais cet engagement est important pour nous permettre de réaliser pleinement notre mission. Je les remercie pour leur contribution », a ajouté le président Ghislain Gervais.

Une structure de gouvernance en fonction des nouveaux besoins

La structure de Sollio Groupe Coopératif et de ses réseaux a grandement évolué dans les cinq dernières années et cette transformation continuelle a engendré l'adaptation de sa structure de gouvernance. Cette transition amorcée il y a quelques années était nécessaire, notamment en raison du grand projet Vision 2020, maintenant appelé Vision (plus). Amorcée dans les années précédentes, cette transition vers la nouvelle structure d'élection du conseil d'administration convenue par les sociétaires s'est terminée cette année.

La composition du conseil d'administration pour 2021-2022 est la suivante :

Secteur 1 : MM. Richard Ferland, Adrien Pitre et Patrick Soucy

Secteur 2 : MM. Mathieu Couture, Marc-André Roy et Jean-Philippe Côté

Secteur 3 : M. Ghislain Gervais, Mme Muriel Dubois et M. Jean Bissonnette

Secteur 4 : MM. Normand Lapointe, David Mercier et Mme Cathy Fraser

Secteur 5 : M. Réjean Vermette

Secteur 6 : Mme Sophie Gendron

Administrateur externe : M. François R. Roy

Le Rapport annuel 2020 de même que le Rapport de responsabilité d'entreprise de Sollio Groupe Coopératif sont disponibles sur le site Internet de l'organisation. Ces rapports comprennent notamment le rapport de gestion, les états financiers consolidés de même que les résultats de chacune des divisions de l'entreprise, les résultats et le plan d'action global en matière de responsabilité d'entreprise de Sollio Groupe Coopératif.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Nous sommes Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation ainsi que deux sections, l'une regroupant des producteurs de porcs fournisseurs d'Olymel et l'autre regroupant des quincailliers BMR indépendants, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel s.e.c. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars (plus de 11 milliards de dollars en incluant les coopératives affiliées). Nos valeurs coopératives sont fondées sur l'honnêteté, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Résolument tourné vers l'avenir, Sollio Groupe Coopératif adhère aux principes de développement durable. D'ici 2025, Sollio Groupe Coopératif veut être reconnue comme un acteur de référence dans ses secteurs de la vente au détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire à l'international. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/.

