92e Congrès de l'Acfas à Montréal du 5 au 9 mai 2025 : une présence remarquable de l'UQAM

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - Cette année, près de 430 chercheuses et chercheurs prennent part au 92e Congrès de l'Acfas, témoignant ainsi de la vitalité et de l'excellence de la recherche menée à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Cet événement d'envergure se tiendra du 5 au 9 mai 2025 sur le campus de l'École de technologie supérieure (ÉTS), membre du réseau de l'Université du Québec.

Voici une sélection de ce que nos chercheuses et chercheurs présenteront.

Lundi 5 mai

L'innovation dans le milieu de la solidarité internationale : dynamiques de pouvoir et pratiques décoloniales

Colloque 630 Sur place et en ligne 9 h

Marie-Claude Savard, Majlinda Zhegu, Caroline Coulombe, professeures et Jonathan Harvey, chargé de cours au Département de management de l'ESG UQAM ainsi que Diane Alalouf-Hall, chercheuse postdoctorale et directrice du PhiLab Québec.

L'innovation est porteuse de progrès, mais elle peut aussi creuser les inégalités. Ce colloque invite à porter un regard critique sur ses mécanismes de domination et à imaginer de nouvelles voies. En mettant en lumière des pratiques solidaires et décoloniales, il propose de repenser l'innovation pour qu'elle devienne un levier d'inclusion, de justice sociale et de réduction des inégalités, notamment dans les contextes humanitaires et du Sud global.

Mardi 6 mai

Révéler les angles morts de la recherche en santé au travail pour prévenir les inégalités sociales et de genre et leurs effets sur la santé des travailleuses et travailleurs

Colloque 632 Sur place et en ligne 9 h 15

Mélanie Lefrançois, Jessica Riel et Mélanie Trottier, professeures, Laurence Tchuindibi, stagiaire postdoctorale, Alexis Chambel, agent de recherche, au Département d'organisation et ressources humaines de l'ESG UQAM et Rachel Cox, professeure au Département des sciences juridiques.

Alors que les mutations technologiques et managériales transforment rapidement, le monde du travail, la santé et la sécurité du travail reculent souvent au second plan, augmentant les difficultés et creusant les inégalités, notamment pour les groupes vulnérables. Au Québec, bien que la récente loi ait intégré les risques psychosociaux aux obligations des employeurs, des doutes subsistent quant à son application réelle. Ce colloque réunira des chercheuses et chercheurs de diverses disciplines pour faire émerger des angles morts et mettre en lumière les liens entre conditions de travail, santé, inégalités sociales et de genre.

Article d'Actualités UQAM.

Promouvoir la découvrabilité des savoirs en français : perspectives franco-québécoises



Colloque 15 Sur place et en ligne 8 h 45



Christian Agbobli, vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion.



Ce colloque s'inscrit dans une dynamique franco-québécoise visant à renforcer la découvrabilité des savoirs en français. Alors que le Québec et la France déploient des actions concernées pour faire rayonner le français à l'échelle mondiale, tant dans la sphère numérique que scientifique, comment les universités françaises et québécoises peuvent-elles unir leurs efforts en faveur de la promotion et de la découvrabilité des sciences en langue française ?

Article d'Actualités UQAM.





Mercredi 7 mai

Logement + Santé : explorer les connaissances en santé et en immobilier en gestion des impacts des immeubles sur la sécurité, la santé et le bien-être des occupants

Colloque 603 Sur place et en ligne 11 h 15

Andrée De Serres, professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESG UQAM, Hélène Sicotte, professeure au Département de management de l'ESG UQAM et Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé.

Face à la crise du logement exacerbée par les défis climatiques et la protection de la biodiversité, les villes doivent innover pour concilier accessibilité, environnement sain et durabilité. La pandémie de COVID-19 a révélé l'importance vitale du logement pour la santé urbaine. Dans un contexte de densification, de coûts en hausse et de nouvelles exigences environnementales, la recherche de solutions intégrées et de modes de gouvernance adaptés devient urgente pour surmonter les tensions entre besoins sociaux, écologiques et économiques.

Article d'Actualités UQAM.

L'éducation des adultes : un champ d'études et de recherches au carrefour de tensions et de solutions

Colloque 525 Sur place et en ligne 9 h

Virginie Thériault, Audrey Dahl, et Barbara Pentimalli, professeures et Jean-Pierre Mercier, professeur au Département d'éducation et formation spécialisées.L'éducation des adultes (EA) se déploie dans une diversité de contextes, mais demeure un champ fragmenté, difficile à définir et insuffisamment financé. Les tensions soulevées il y a près de trente ans -- entre unification ou préservation de la diversité du champ, autonomie ou alignement avec les autres domaines de l'éducation, et orientation vers l'individu ou la société -- restent d'actualité. Le colloque vise à relancer la réflexion sur ces enjeux afin de mieux orienter les pratiques, les politiques et la recherche en EA.

19e Colloque sur les risques naturels au Québec

Colloque 606 Sur place et en ligne 9 h 25

Mustapha Kebiche et Philippe Gachon, professeurs au Département de géographie.

En 2023, le Canada a enregistré des records de température et d'incendies, avec plus de 4,3 millions d'hectares brûlés au Québec. Bien que le pays soit un leader en matière de prévision des incendies grâce à l'indice forêt-météo, de nouveaux paramètres, comme les blocages atmosphériques, doivent être intégrés pour améliorer les prévisions. La recherche continue d'être cruciale pour affiner la gestion des incendies, des inondations et pour mieux s'adapter aux risques croissants liés au changement climatique. L'innovation dans ces domaines reste un défi majeur pour le Canada.

Jeudi 8 mai

Familles de personnes autistes : quels changements depuis 10 ans?

Colloque 416 Sur place et en ligne 8 h 45

Catherine Des Rivières-Pigeon, professeure, Valérie Malboeuf, auxiliaire de recherche - 3e cycle, Bianka Corbin, agente de recherche au Département de sociologie et Nathalie Poirier, professeure au Département de psychologie.

Ces dernières années, le domaine de l'autisme a connu d'importants changements, dont la hausse du nombre de personnes autistes, la reconnaissance accrue de la neurodiversité, et les effets durables de la pandémie sur les réseaux de santé et de services sociaux. Le colloque vise à échanger sur ces enjeux, pour comprendre les nouvelles réalités vécues par les familles des personnes autistes dont, plus particulièrement leurs parents.

Technogéopolitique : quelle place les technologies occupent-elles dans les relations internationales?

Colloque 426 Sur place et en ligne 10 h

Wael Saleh, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.

Ce colloque explore le rôle central des nouvelles technologies, notamment l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, dans la reconfiguration des rapports de puissance à l'échelle mondiale. À travers l'analyse de rivalités géopolitiques, du rôle des géants du numérique, des infrastructures critiques, des cyberconflits et des enjeux liés à la souveraineté technologique, il vise à mieux comprendre les transformations des relations internationales et à offrir des pistes de réflexion concrètes sur ces mutations.

Interventions par les arts en soutien au développement positif des jeunes vulnérables en milieu scolaire

Colloque 539 Sur place et en ligne 9 h

Mélissa Goulet, professeure au Département d'éducation et formation spécialisées.

Les activités parascolaires jouent un rôle clé dans l'adaptation psychosociale et l'engagement scolaire des jeunes. Selon le modèle de développement positif des jeunes, elles permettent de développer des compétences essentielles, comme la confiance en soi et la connexion aux autres. Cependant, les jeunes à besoins particuliers, confrontés à des obstacles à la participation, bénéficieraient particulièrement de telles activités. Des études récentes soulignent l'impact des activités artistiques, qui favorisent l'estime de soi, les habiletés sociales et réduisent les symptômes anxieux et dépressifs chez les jeunes à risque.

Plateformes, IA générative et régulation algorithmique : perspectives critiques et interdisciplinaires

Colloque 415 Sur place et en ligne Jeudi 8 mai

9 h 15

Vendredi 9 mai

10 h

Fabien Richert, Roland-Yves Carignan, professeurs et Julien Hocine, chargé de cours à l'École des médias.

L'émergence récente de l'IA générative, notamment dans les sphères informationnelle, médiatique et culturelle, a amené son lot de bouleversements sociétaux. D'abord porteuse de promesses de démocratisation et de progrès, la technologie a rapidement été récupérée par les géants du numérique, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), qui l'ont mise au service de leurs propres intérêts. Ce colloque a pour visée d'offrir une réflexion critique et interdisciplinaire sur de nombreux enjeux (sociaux, économiques, informationnels, etc.) soulevés par l'essor de l'IA générative.

L'activité des psychologues scolaires : contradictions vécues, décrochage professionnel et persévérance

Colloque 440 Sur place et en ligne Jeudi 8 mai

8 h 15 Vendredi 9 mai

8 h 45

Marie-Pierre Fortier et Laurie Bergeron, professeures au Département d'éducation et formation spécialisées et Maryvonne Merri, professeure au Département de psychologie.

Le recrutement et la rétention des psychologues scolaires, tant au Québec que dans de nombreux pays, sont de plus en plus difficiles en raison de facteurs tels que la perte d'autonomie professionnelle, la pression de l'urgence privilégiant l'évaluation au détriment de l'intervention et de la prévention ainsi que le sentiment d'incompétence face à de nouvelles problématiques. Ce colloque a pour objectif d'analyser les causes du décrochage professionnel et d'explorer des solutions pour favoriser la persévérance des psychologues scolaires.

Sauver la planète ! : la cartographie des risques et la gestion financière des inondations

Colloque 648 Sur place et en ligne Jeudi 8 mai

8 h 45 Vendredi 9 mai

9 h 15

Steffen Lajoie, Manel Djemel, agents de recherche, Eva Cirnu, technicienne en information, au Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) et Elaine Després, professeure associée, UQAM.

Le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ) lance la troisième édition de son colloque annuel « Sauvez la planète! », un événement incontournable pour comprendre les enjeux de la cartographie des risques et de la gestion financière des inondations. Cette année, l'accent sera mis sur l'impact de la nouvelle cartographie des zones inondables au Québec et sur les stratégies financières pour atténuer les risques. Experts, chercheurs et décideurs se réuniront pour explorer des solutions innovantes et intersectorielles face à l'urgence climatique, un appel à l'action pour renforcer la résilience des territoires et mieux préparer l'avenir.

60 ans de rapports entre musée et recherche : un bilan prospectif

Colloque 417 Sur place et en ligne Jeudi 8 mai et vendredi 9 mai

9 h

Bernard Schiele, professeur à l'École des médias et Jean-Marie Lafortune, professeur au Département de communication sociale et publique.

Depuis 60 ans, la recherche scientifique transforme le fonctionnement des musées, consolidant leur rôle essentiel dans la société. Ce colloque explore les rapports entre musées et recherche à travers une chronologie clé, mettant en lumière l'évolution des pratiques et des approches critiques. L'objectif est de retracer l'histoire des débats sur la redéfinition du public et l'impact de la démocratisation dans les études muséales, tout en soulignant l'importance de la recherche pour la conservation, l'exposition et la réflexion sur l'histoire des institutions.

Vendredi 9 mai

Un milieu de vie de qualité pour tous : le logement et l'hébergement pour les personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle au Québec.

Colloque 635 Sur place et en ligne 9 h

Valérie Martin, professeure au Département d'organisation et ressources humaines de l'ESG UQAM.



Le manque d'options de logement adaptées pour les personnes autistes et celles vivant avec une déficience intellectuelle soulève de vives inquiétudes. Au Québec, l'offre actuelle ne répond que partiellement aux besoins des personnes neurodivergentes, malgré des demandes croissantes pour des milieux de vie respectueux des besoins individuels. Ce phénomène, exacerbé par des coupes budgétaires et des conditions de travail difficiles dans les établissements spécialisés, affecte la qualité de vie des résidents et de leurs proches. Ce colloque propose de rassembler experts, familles et acteurs sociaux afin de développer des solutions innovantes et durables pour améliorer l'accès à des logements adaptés.

