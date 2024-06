91 logements sociaux et abordables en voie de réalisation à Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Rimouski confirment que la construction de 91 logements sociaux et abordables à Rimouski va bon train. Ces logements sont regroupés au sein de deux projets distincts menés par l'organisme Serviloge, qui s'est porté acquéreur ce printemps de la maison mère de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire.

Cette annonce a eu lieu en présence de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Rimouski, M. Guy Caron, de la présidente sortante et membre fondatrice de Serviloge, Mme Francine St-Cyr, et de sœur Marie-Alma Dubé, supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire.

La Maison du Saint-Rosaire

Depuis quelques semaines, l'intérieur de la partie est de la maison mère subit une transformation afin qu'y soient aménagés 44 nouveaux logements abordables. Ce projet, nommé La Maison du Saint-Rosaire, représente des investissements de 21,4 M$. Le gouvernement du Canada y contribue pour près de 12,6 M$ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Rimouski verse pour sa part dans le projet une contribution financière de 3,3 M$, somme entièrement remboursée par le gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La congrégation participe également à ce projet avec un don représentant 2,6 M$.

Les premiers locataires devraient emménager dans un an.

Nouvelle construction de 47 logements

Par ailleurs, au cours des prochains mois, Serviloge procédera à la construction d'un nouvel immeuble sur ses terrains situés derrière la maison mère, face à la rue Belzile. Dans ce cas-ci, il s'agira de 47 logements pour des personnes âgées construits grâce à un investissement de 20 M$.

Le gouvernement du Canada contribue au projet par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Rappelons que lors de la sélection de ce projet, près de 10,3 M$ avaient été réservés pour sa réalisation. Le gouvernement du Québec y contribue de son côté pour plus de 8,4 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la SHQ, celle-ci garantissant également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La participation financière de la Ville de Rimouski correspond pour sa part à 40 % de la somme provenant du PHAQ. La livraison de ces logements est prévue en janvier 2026.

Citations :

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 91 nouveaux logements abordables à Rimouski par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre engagement d'accroître la construction de logements abordables se poursuit par l'entremise du PHAQ. Il faut aussi saluer le travail de tous les partenaires impliqués dans l'habitation. Grâce à la mise en commun de nos efforts, l'offre de logements pourra augmenter significativement et rapidement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Investir dans le logement abordable, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est le cas pour les futurs résidents de ces logements sociaux et abordables qui auront accès à un chez-soi sûr et confortable, où ils pourront se reposer, se ressourcer et recevoir leurs proches. On continue de livrer pour le Québec en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Je me réjouis de constater que le travail que nous effectuons en logement porte ses fruits Il est important de souligner le travail de Serviloge qui a initié ces projets d'habitation et de la Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire qui a cru en eux. Grâce au soutien financier de tous nos partenaires, et particulièrement de votre gouvernement, ces logements pourront se réaliser rapidement, viendront répondre à des besoins importants pour notre communauté rimouskoise en plus de permettre la valorisation d'un bâtiment patrimonial névralgique pour Rimouski. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rimouski

« Plusieurs annonces en quelques mois pour la création de plus de 300 logements sociaux et abordables à Rimouski, c'est ce que nous pouvons appeler des résultats concrets! Le projet de Serviloge était attendu depuis longtemps et nous sommes très heureux qu'il puisse voir le jour. Cette collaboration active pour la création de logements entre les gouvernements provincial et fédéral avec la Ville de Rimouski et les partenaires du milieu est une réussite que nous espérons voir se poursuivre dans les mois et années à venir. »

Guy Caron, maire de Rimouski

« Serviloge se réjouit de la construction de 91 nouveaux logements sociaux et abordables au cœur de la Ville de Rimouski, actuellement confrontée à une pénurie de logements sans précédent. Cette première étape d'un développement en plusieurs phases, sur lequel nous travaillons depuis plus de 5 ans, permettra à terme d'offrir un milieu de vie dynamique et un continuum de services aux personnes âgées. Notre modèle de gouvernance est axé sur le développement de logements démarchandisés, dans une perspective sociale durable, en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement, en favorisant la densification urbaine et en veillant à la conservation du patrimoine. Nous soulignons le partenariat important et essentiel avec la Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire et la Ville de Rimouski, ce qui permet à ces deux projets de logements de prendre forme. »

Francine Saint-Cyr, présidente sortante et membre fondatrice de Serviloge

« Nous sommes fières de pouvoir partager ce lieu qui nous est cher avec la population et de permettre à Serviloge et à ses partenaires de poursuivre une mission importante en requalifiant ce bâtiment, qui se veut un legs précieux à la population. »

Sœur Marie-Alma Dubé, supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

Faits saillants :

Certains ménages qui s'établiront dans ces logements auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rimouski .

Serviloge est un organisme à but non lucratif spécialisé en immobilier social incorporé en 2014 à l'initiative de l'Office d'habitation Rimouski-Neigette. L'organisme œuvre au développement et à la gestion de projets d'habitation, d'espaces locatifs et d'initiatives diverses à vocation sociale sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette. Ces projets trouvent leur sens par la création de milieux de vie sains, dynamiques et inclusifs pour les personnes de toutes origines et de toutes générations.

Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a fait l'objet de trois ententes Canada-Québec visant sa mise en œuvre sur le territoire québécois dans le respect des orientations et priorités du Québec en matière d'habitation.

Les trois ententes Canada-Québec concernant l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 4 500 logements au Québec.

Selon la SCHL, en 2023, à Rimouski , le taux d'inoccupation a augmenté de 0,2 point. Ces nouvelles constructions viendront aider à rééquilibrer le marché. Le loyer mensuel moyen d'un logement à Rimouski est de 749 $ par mois.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

