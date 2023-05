90e Congrès de l'Acfas - LES CÉGEPS DURABLEMENT ENGAGÉS POUR L'AVANCEMENT DE LA RECHERCHE ET DU SAVOIR

MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Avec 13 colloques organisés et plus d'une centaine de communications présentées par des chercheurs et des chercheuses en provenance de plus de 30 cégeps et d'une dizaine de centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales (CCTT), la recherche collégiale sera comme toujours bien représentée au 90e Congrès de l'Acfas. Sur le thème 100 ans de savoirs pour un monde durable qui vient souligner le centième anniversaire de l'Acfas, cette semaine complète d'événements, de colloques et de discussions se déroulera du 8 au 12 mai prochains à l'Université de Montréal, à HEC Montréal ainsi qu'à Polytechnique Montréal.

Colloques : de la recherche collégiale durable aux savoirs autochtones-allochtones, en passant par les humanités numériques, les laboratoires vivants et l'ingénierie des matériaux durables

Parmi les 13 colloques mis sur pied par des chercheurs et des chercheuses du réseau collégial public cette année, le traditionnel colloque de l'Association pour la recherche au collégial (ARC) s'intéressera au caractère durable de la recherche collégiale, de sa gouvernance à ses retombées. À ne pas manquer également, le colloque « Sciences et savoirs : au cœur du développement durable des territoires » organisé par le Réseau des CCTT-Synchronex, qui se penchera de son côté sur le rôle des centres collégiaux de transfert de technologie dans le développement durable des territoires et des collectivités.

Durable, la recherche collégiale? (colloque 36)

Lundi 8 mai

Le colloque organisé par l'Association pour la recherche collégiale (ARC) abordera diverses questions liées aux visées de la recherche collégiale, à sa gouvernance, aux types de recherches réalisés, au recrutement ainsi qu'au maintien du personnel de recherche - y compris des étudiantes et des étudiants - ainsi qu'à ses retombées. Ce colloque est l'une des voies de diffusion des portraits de la capacité de recherche institutionnelle, des comités d'éthique de la recherche et des initiatives institutionnelles extracurriculaires de formation de la relève en recherche. Responsables : Lynn Lapostolle et Mathilde Sénécal, Association pour la recherche collégiale (ARC).

R&D et R&C : les formes de collaborations intersectorielles dans les industries créatives (colloque 624)

Lundi 8 mai

Situé aux frontières du divertissement, du génie et de la création, ce colloque vise à évaluer comment permettre la coconstruction de connaissances entre praticiens et chercheurs en développant de nouveaux terrains de recherche intersectoriels provenant des industries créatives des jeux vidéo, des effets visuels et de l'expérientiel. Les panélistes, issus des milieux industriels et universitaires, viendront, sur la base de leurs expériences, expliquer comment conjuguer la démarche de création artistique et la démarche de recherche scientifique. Responsables : Yan Breuleux, Université du Québec à Chicoutimi, Ghyslain Gagnon, École de technologie supérieure, Ann Le Bouyonnec, Alban Français, Pole Synthèse (UQ), Julien Coll, Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN).

Mise en œuvre des Objectifs de développement durable dans le milieu municipal du Québec : enjeux de gouvernance et d'usages des données (colloque 666)

Lundi 8 et mardi 9 mai

Au Québec, le milieu municipal a la légitimité pour mettre en place des mesures incitatives visant à créer des conditions socio-économiques et durables favorables à l'épanouissement de l'ensemble de la population sur son territoire et ainsi contribuer à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Cependant, le potentiel d'innovation de ces collectivités en matière de développement durable exige au préalable la production, la gestion et l'utilisation continue de données probantes et accessibles aux différents intervenants et intervenantes ainsi qu'aux regroupements de recherche. Ce colloque abordera les nombreux défis que pose une telle gouvernance informationnelle. Responsables : Stéphane Roche, Julie Nadeau, Liliane Diaz, Université Laval, Juste Rajaonson, Université du Québec à Montréal, Olivier Riffon, Université du Québec à Chicoutimi, Maxine Dandois-Fafard, Institut national de la recherche scientifique (INRS), Francis Dubé, Cégep de la Gaspésie et des îles.

De la transformation des sciences humaines par les humanités numériques (colloque 302)

Du lundi 8 au mercredi 10 mai

Considérant les humanités numériques comme une approche qui consiste à s'interroger sur ce que deviennent l'humain et son savoir à l'époque du numérique, ce colloque offrira un espace de réflexion critique sur les formes de production, de circulation et de validation des connaissances à l'époque du numérique dans le domaine des sciences humaines durant trois journées de discussion et d'échanges entre chercheuses et chercheurs québécois et européens. Responsables : Michael Eberle-Sinatra et Dominic Forest, Université de Montréal, Jean-François Vallée, Collège de Maisonneuve, Marie-France Guénette, Université Laval, Joana Casenave, Université de Lille.

Étudiantes et étudiants du collégial : bastion de la relève en recherche (colloque 221)

Mardi 9 mai

Ce colloque s'inscrit dans la continuité logique de trois précédents colloques organisés dans le cadre de congrès de l'Acfas (Montréal, 2016; Outaouais, 2019; Québec, 2022) sur l'implication des étudiantes et des étudiants dans les recherches menées dans les collèges dans le secteur des sciences naturelles et du génie. Il vise à pérenniser l'événement en offrant une tribune pour que les étudiantes et les étudiants puissent de nouveau présenter leurs travaux. Responsables : Mohamed Benhaddadi, Cégep du Vieux Montréal, et Lynn Lapostolle, Association pour la recherche au collégial (ARC).

Développement des compétences en littératie dans l'enseignement supérieur, 2e édition : institutions, pratiques et objets de savoir (colloque 518)

Mardi 9 mai

Ce colloque sera l'occasion de dévoiler des résultats de recherche et de mettre en commun des expertises visant à stimuler la réflexion quant aux implications pragmatiques du concept de littératie en éducation supérieure. Les échanges seront structurés en fonction des trois axes suivants : 1) les ruptures et continuités dans l'appropriation des écrits selon les ordres d'enseignement; 2) les pratiques pédagogiques et évaluatives en littératie dans l'enseignement supérieur; 3) les objets de la littératie dans l'enseignement supérieur. Responsables : Catherine Bélec, Cégep Gérald-Godin, Priscilla Boyer, Université du Québec à Trois-Rivières, François Vincent, Université du Québec en Outaouais.

Le transfert des connaissances entre les milieux de recherche et de pratique : les conditions favorables et les barrières (colloque 669)

Mardi 9 mai

Les mesures sanitaires imposées pour limiter la propagation de la récente pandémie ont entraîné des conséquences néfastes pour les personnes aînées. Des recherches sont menées afin de mieux comprendre les répercussions de la pandémie, de les amoindrir, ainsi que de mieux saisir les besoins des personnes aînées et des personnes ou organismes qui interviennent auprès d'elles. Ce colloque présentera des projets qui priorisent le transfert des nouvelles connaissances auprès de ces organismes et de leurs bénévoles. Responsables : Julie Fortier, Université du Québec à Trois-Rivières, Julie Castonguay, Cégep de Drummondville, Bruno Brochu, Nathan Tanguay, Convergence action bénévole.

Laboratoires vivants, de fabrication, tiers-lieux et soutenabilités : l'exploration et l'expérimentation de solutions plus justes et écologiques (colloque 670)

Mardi 9 mai 2023

Ce colloque se concentrera sur les contributions des laboratoires vivants et de fabrication en faveur des durabilités-soutenabilités environnementales et des transitions socioécologiques favorisant l'émergence d'écosystèmes plus durables, justes et inclusifs. Il s'agira de démontrer que ces laboratoires peuvent permettre aux citoyens de s'exprimer, de devenir parties prenantes des décisions et de ne pas être relégués au simple rôle de consommateur. Responsables : Arnaud Scaillerez, Université de Moncton, David Guimont, Steve Joncoux, Cégep de Rivière-du-Loup, Danielle Lafontaine, UQAR, Geneviève Bari, ENAP, Christine Beaudoin, Université de l'Ontario français.

Démarches méthodologiques innovantes de collaboration recherche-terrain pour le développement des communautés (colloque 659)

Mardi 9 et mercredi 10 mai

Ce colloque proposera des regards croisés sur les méthodologies innovantes de mobilisations intersectorielles, expérimentées dans l'éducation, la santé, le développement des communautés, le développement social ou la transition socioécologique. Il misera également sur la présentation de cas à succès où une démarche méthodologique innovante a été explorée, notamment par la collaboration d'équipes de recherche avec des acteurs du milieu, et sur la reconnaissance des éléments méthodologiques qui y ont contribué. Responsables : Olivier Riffon, UQAC, Michaël Gaudreault, ÉCOBES - Recherche et transfert, Manon Boily, Émilie Gaudreau Lavoie, Olivier Turcotte, Hélène Brassard, Julie Tremblay, Cégep de Jonquière.

Humain et numérique au cœur de la transformation des territoires de l'apprendre : regards croisés sur les dynamiques capacitantes (colloque 540)

Mercredi 10 et jeudi 11 mai

La pandémie mondiale a forcé les groupes apprenants ainsi que les corps enseignants à se tourner brusquement vers l'apprentissage en ligne et la formation à distance, alors même que les espaces multiples qui configurent le territoire de l'apprendre sont transformés par cette place grandissante que prend le numérique et l'intelligence artificielle. L'objectif de ce colloque est d'explorer ce nouveau territoire de l'apprendre en engageant un dialogue avec des participants et des participantes de divers horizons. Responsables : Nadia Naffi, Viviane Vallerand et Didier Paquelin, Université Laval, Chris Isaac Larnder, Cegep John Abbott College, Marie Laberge, Université de Montréal, Ann-Louise Davidson, Université Concordia, Valéry Psyché, TÉLUQ.

Sciences et savoirs : au cœur du développement durable des territoires (colloque 17)

Jeudi 11 mai

Ce colloque explorera la contribution des centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales (CCTT) au développement socio-économique durable des territoires et des collectivités. Comment ces centres de savoir et d'innovation inspirent-ils et éclairent-ils les choix, les stratégies et les orientations de développement territorial? Comment contribuent-ils à enrichir la réflexion des acteurs et des institutions sur ces territoires et dans ces collectivités? Comment les engagent-ils dans des parcours de développement durable? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les participants et les participantes de ce colloque tenteront de répondre. Responsables : Grégory Hersant, Agathe Lehel et Samuel Gervais, Réseau des CCTT - Synchronex.

« Osons ensemble » dans une perspective d'égalité des savoirs autochtones-allochtones (colloque 609)

Jeudi 11 mai

Ce colloque prendra la forme d'une journée de conférence-atelier où seront exposées diverses initiatives qui ont en commun de répondre, autant que possible, aux recommandations et aux appels à l'action présentés dans plusieurs rapports publics afin de « faire ensemble » tant avec les personnes et les organisations autochtones qu'allochtones. Il sera notamment proposé d'expérimenter quelques pratiques de décolonisation, de réconciliation et d'autochtonisation fondées sur la reconnaissance de l'égalité des savoirs autochtones et allochtones selon le modèle du « double regard ». Responsables : Jean-Pierre Marquis, Chantal Levesque, J. Ignace Olazabal, Université de Montréal, Carine Nassif-Gouin, Cégep du Vieux Montréal.

Matériaux durables pour des constructions durables (colloque 622)

Jeudi 11 mai

Au vu des problèmes des dérèglements climatiques, les exigences environnementales, économiques et sociétales doivent être prises en considération par l'ingénierie des matériaux. Le monde de la recherche, le milieu socio-économique et la société civile sont invités à réfléchir sur de nouveaux paradigmes dans la démarche des choix des matériaux en se fondant sur le bilan carbone global. Ce colloque engagera un large dialogue entre des chercheurs et des chercheuses et des intervenantes et des intervenants préoccupés par les questions environnementales et leurs répercussions sur la planète. Responsables : Fouad Erchiqui, UQAT, Addellatif Imad, Université de Lille, Hamid Kaddami, Tarik Zahrane, Université Cadi Ayyad, Pascale Balland, Université Savoie Mont Blanc, Naima Hamidallah, Université Hassan Premier, Aziz Laghdir, Cégep de Rimouski.

Communications : des extraits d'algues à valeur ajoutée à la philosophie pour enfants, en passant par l'éthique de l'intelligence artificielle, le trafic d'armes à feu et la réussite des personnes autistes

Que ce soit dans le cadre de colloques organisés par leurs collègues des réseaux collégial ou universitaire, par le biais de communications libres ou de leur participation à des tables rondes, plus d'une centaine de chercheurs et de chercheuses de cégeps présenteront leurs résultats de recherche tout au long de ce 90e congrès de l'Acfas, et ce, dans une pluralité de domaines disciplinaires.

Parmi ceux-ci et celles-ci, au premier jour de congrès, Pierre-Luc Lupien du Cégep de la Gaspésie et des Îles s'intéressera aux formes de vieillissement observées au sein d'une localité de service en Gaspésie, du centre du village au dernier rang (lundi 8 mai, colloque 434), tandis que Sébastien Wall-Lacelle et Christine Marquis du Cégep de Saint-Jérôme exploreront, en compagnie de collègues universitaires, la scénarisation pédagogique de simulation en réalité virtuelle (lundi 8 mai, colloque 525).

Dès le lendemain, Francis Langlois du Cégep de Trois-Rivières se penchera sur la lutte contre le trafic d'armes à feu en provenance des États-Unis (mardi 9 mai, colloque 447), pendant qu'Andréane Sabourin Laflamme du Cégep André-Laurendeau abordera la question sociale en éthique de l'intelligence artificielle en tant que composante essentielle de l'éducation à la citoyenneté numérique (mardi 9 mai, colloque 530).

Le mercredi, place à une délégation de chercheurs et de chercheuses de Merinov, centre intégré de recherche industrielle spécialisé en technologies des pêches, de l'aquaculture, de la transformation et des bioressources affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui présenteront le fruit de leur travail sur les extraits d'algues à valeur ajoutée dans le cadre du mégaprojet Innovalgue (mercredi 10 mai, colloque 217). Ce même jour, Lynda Champagne du Collège de Maisonneuve exposera la contribution de la philosophie pour enfants et adolescents pour créer les conditions d'une vie riche de sens (mercredi 10 mai, colloque 551), tandis que Marie-Ève Blackburn du Cégep de Jonquière et Frédérick Lapointe du Collège Montmorency viendront faire état du troisième volet du Projet intercollégial d'étude sur le consentement, l'égalité et la sexualité (PIECES) qui allie recherche et intervention (mercredi 10 mai, colloque 40).

Le lendemain, Claudia Royer du Cégep Édouard-Montpetit et Marie-Thériault de l'Université de Montréal croiseront leurs voix pour cerner les défis pédagogiques, scolaires et professionnels dans le contexte du soutien à la réussite pour les personnes autistes (jeudi 11 mai, colloque 562), alors que Manon Boily du Cégep de Jonquière, Jennifer Pinna du Centre de transfert technologique en écologie industrielle affilié au Cégep de Sorel-Tracy et Maxim Tardif du Cégep de La Pocatière débattront des conditions optimales pour favoriser l'ancrage régional des projets de recherche dans les communautés et sur les territoires (jeudi 11 mai, colloque 17). Enfin, vendredi, Sonia Dimassi et Yves Langevin du Collège de Bois-de-Boulogne viendront présenter une ressource éducative libre pour l'apprentissage du logiciel Excel dans un contexte administratif (vendredi 12 mai, colloque 541).

La recherche collégiale, c'est...

Depuis leur création, les cégeps contribuent à l'accroissement du savoir et à l'avancement des sciences à travers des projets de recherche dans des champs d'application multiples et variés ainsi qu'à travers des collaborations avec des universités, des ministères et des partenaires nationaux et internationaux. Les chercheuses et les chercheurs du collégial exercent leurs activités seuls, au sein de leur département ou dans des groupes de recherche. Dotés de nombreux groupes de recherche et de 55 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales (CCTT) répartis sur l'ensemble du territoire, les cégeps répondent à des besoins d'innovation et de transfert dans les organisations et dans les entreprises, en particulier dans les PME, ou encore mènent des travaux axés sur le développement de pratiques sociales novatrices dont les retombées profitent à la société dans son ensemble. La recherche pédagogique, quant à elle, dynamise les méthodes d'enseignement en plus de favoriser la réussite et le bien-être des étudiantes et étudiants du collégial. En valorisant la recherche auprès de l'ensemble des membres de la communauté collégiale, les cégeps favorisent l'émergence de la relève scientifique tout aussi bien que la vitalité de programmes d'études de haut niveau.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

Pour la programmation complète du 90e Congrès de l'Acfas, visitez le site Web de l'Acfas.

