90 nouveaux logements sociaux et abordables bientôt habités à Gatineau

GATINEAU, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Gatineau sont fiers de souligner l'avancement des travaux de construction du Square Urbania, un immeuble qui abritera 90 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées de 55 ans et plus à Gatineau. Ce projet, né de l'initiative de l'organisme Habitations de l'Outaouais métropolitain, représente un investissement de plus de 20,4 M$.

La Société d'habitation du Québec (SHQ), par son programme AccèsLogis Québec, y contribue pour plus de 7,8 M$, somme à laquelle s'ajoutent 1,4 M$ provenant du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Gatineau accorde près de 3,5 M$ à ce projet.

De plus, les locataires de 72 des 90 logements pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 1,2 M$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau. Les premiers locataires devraient faire leur entrée au Square Urbania dès l'automne.

Citations :

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Cette aide financière de près de 8 M$ permettra à des personnes âgées de 55 ans et plus de bénéficier d'un logement sécuritaire et confortable. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent habiter un milieu de vie de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Tout le monde au Québec mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable où élever sa famille et s'épanouir. Grâce à ce financement, notre gouvernement aide les personnes âgées de 55 ans et plus en leur offrant un logement ici même, à Gatineau, et nous continuons de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Félicitations à Habitations de l'Outaouais métropolitain pour cette importante initiative, qui augmente l'offre de logements abordables sur notre territoire. Cette construction permettra à des citoyens de continuer de vivre dans leur milieu, chez eux, près des personnes qui leur sont chères. Cet investissement démontre bien l'intention de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie de la communauté de Chapleau, à Gatineau. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements contribue grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en leur fournissant rapidement de nouveaux logements abordables. Le projet Square Urbania est un bel exemple de ce qu'on peut faire lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent pour le bien-être de notre collectivité. »

L'honorable Steven MacKinnon, whip en chef du gouvernement et député de Gatineau

« Avec les changements sociodémographiques, l'immigration et notre situation transfrontalière, l'habitation est au cœur même de nos enjeux municipaux. L'annonce de la construction des 90 logements sociaux et abordables du Square Urbania est très importante pour Gatineau. Je tiens à remercier les deux paliers de gouvernement, Habitations de l'Outaouais métropolitain et le promoteur d'être de bons partenaires de la Ville de Gatineau pour accélérer la livraison de logements sur notre territoire. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

« Nous nous réjouissons de pouvoir offrir 90 nouveaux logements abordables aux ménages gatinois dans le besoin et nous remercions nos précieux partenaires qui ont rendu ce projet possible. »

Daniel Pelletier, président d'Habitations de l'Outaouais métropolitain

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]