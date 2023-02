La marque patrimoniale italienne spécialisée dans les biscuits gaufrés haut de gamme publie de nouvelles statistiques et des faits amusants sur la saveur préférée du pays

TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Joyeuse journée annuelle du beurre d'arachide, Canada ! Le 1er mars, les gourmands de tous âges célèbrent leur histoire d'amour avec cette gâterie bien-aimée. Pour commémorer cette occasion, Loacker, la marque patrimoniale italienne connue pour ses délicieux biscuits gaufrés, a lancé une nouvelle gamme de gâteries au beurre d'arachide. La gamme combine le plaisir riche et croquant du beurre de cacahuète à tartiner dans de savoureuses gâteries qui mettent de l'avant cette saveur appréciée de toutes les maisonnées. Peu de gens savent que le premier brevet pour la pâte d'arachide fut octroyée à un Canadien, Marcellus Gilmore Edison, en 1884... le reste appartient à l'histoire !

Pour connaître le palais des Canadiens en matière de beurre d'arachide, Loacker a demandé aux amateurs de cette fameuse tartinade pourquoi ils en sont fous ; le sondage révèle que c'est le cas de presque tous (90 %) d'entre nous !

Tartiner du bonheur en pot

Les Canadiens s'entendent pour dire que le beurre d'arachide, c'est du bonheur en pot : la plupart d'entre nous (71 %) se sentent satisfaits lorsqu'ils mangent du beurre de cacahuète et plus d'un quart d'entre nous (28 %) ont déclaré que le beurre d'arachide les rend heureux. Certains d'entre nous sont sentimentaux quant à son goût, 15 % d'entre nous déclarant qu'il les rend nostalgiques.

"On trouve tant de cultures différentes au Canada, mais une chose est certaine ; le beurre d'arachide est devenu un aliment incontournable pour les Canadiens, grâce à son goût et sa polyvalence", a déclaré Yvonne Profanter, chef des communications, Loacker. "Loacker a transformé ce que beaucoup considèrent comme du bonheur en pot en de merveilleuses gaufrettes. Les Canadiens sont passionnés par le beurre d'arachide et Loacker l'adore aussi. Nous invitons les gens de partout au pays à célébrer la Journée nationale des amateurs de beurre d'arachide - ou à se gâter n'importe quel jour - avec notre délicieuse gamme de gaufrettes au beurre d'arachide !"

Polyvalence du beurre d'arachide

L'une des tartinades les plus pratiques et les plus polyvalentes qui soient, le beurre d'arachide est apprécié n'importe où, n'importe quand, de toutes les façons, selon le sondage. Bien que près de la moitié (46 %) des Canadiens apprécient son goût à tout moment de la journée, 37 % préfèrent manger du beurre d'arachide le matin.

Les Canadiens pensent que le beurre d'arachide est la meilleure chose qui soit depuis le pain tranché, mais ils préfèrent combiner les deux ! De nombreux Canadiens (86 %) aiment déguster du beurre d'arachide tartiné sur des rôties et exactement la moitié d'entre nous aimons le goût classique d'un sandwich au beurre d'arachide. Avec la nouvelle gamme beurre de cacahuète Loacker, les Canadiens n'ont plus besoin d'attendre que les rôties soient prêtes avant de savourer de délicieuses gâteries croustillantes.

Notre amour pour le beurre d'arachide est tel qu'un nombre croissant de Canadiens l'ont également adopté comme ingrédient dans les smoothies (19 %), les marinades pour viande (11 %) ou même dans les vinaigrettes (10 %).

Loacker pour les amateurs de beurre d'arachide

Alors que 31 % d'entre nous mangeraient volontiers du beurre de cacahuète tel quel, un plus grand nombre d'entre nous (près de la moitié des Canadiens, soit 45 %) aiment le consommer en dessert dans des gaufrettes, des biscuits et des gâteaux. Loacker est là pour célébrer la Journée nationale des amateurs de beurre d'arachide avec une nouvelle gamme de gaufrettes savoureuses faite avec une crème riche et délicieuse au beurre de cacahuète. Cela signifie que vous pouvez profiter du goût nostalgique et réconfortant du beurre de cacahuète sur le pouce, ou en guise de friandise satisfaisante à la maison.

La gamme de produits Loacker au beurre d'arachide est une délicieuse combinaison des gaufrettes traditionnelles de la marque, enrichies d'une pincée de cacao et d'une garniture crémeuse appétissante à base de cacahuètes finement moulues. Sans arômes, couleurs ou agents de conservation ajoutés, les produits Loacker's au beurre d'arachide ont un goût authentique et 100 % naturel. La gamme comprend :

Classique au beurre d'arachide : L'ultime beurre de cacahuète sur pain grillé revisité, les gaufrettes classiques au beurre d'arachide de Loacker proposent l'irrésistible combinaison de trois gaufrettes croustillantes agrémentées d'une pincée de cacao et de deux couches de succulente crème au beurre de cacahuète. Chaque bouchée fond dans la bouche et fera de chaque pause un moment vraiment spécial. (PDSF : 3,99 $.175g)

Tortina au beurre d'arachide : Si vous aimez les sucreries, cette dernière création irrésistible de la gamme Tortina est l'en-cas idéal. Deux gaufrettes rondes remplies d'une délicieuse crème d'arachide et trempées dans le chocolat créent un triomphe délectable.

(PDSF : 3,99 $.126g)

Quadratini au beurre d'arachide : Pour le connaisseur de beurre d'arachide qui souhaite se délecter de cette saveur irrésistible n'importe quand et n'importe où, les Quadratini sont idéaux ! Ces chefs-d'œuvre miniatures sont faits de cinq fines gaufrettes croustillantes enrichies d'une pincée de cacao et de quatre couches de délicieuse crème au beurre d'arachide. Un délice au beurre d'arachide pour toute occasion. (PDSF : 5,99 $. 250g)

La gamme au beurre d'arachide Loacker est disponible dès maintenant dans les épiceries du Canada.

Pour plus d'informations et d'inspiration, visitez Loacker.ca.

À propos de Loacker

« Che bontà! » ou « du pur bonheur ! » à chaque bouchée depuis 1925. Depuis tout ce temps, nous vous offrons le bon goût et le plaisir purs et naturels de nos magnifiques créations. Cette longue tradition de confiserie a débuté avec Alfons Loacker, qui a commencé à préparer des gaufrettes dans sa petite pâtisserie de Bolzano. Peu de choses ont changé depuis lors : nous produisons tous nos délices à 1 000 mètres d'altitude, dans les montagnes d'Auna di Sotto et de Heinfels, en n'ayant recours qu'à des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés, sans aucune trace d'arômes, de colorants ou d'agents de conservation ajoutés, et nous emballons nos spécialités fraîchement sorties du four pour en préserver tout le parfum. Comme l'atteinte de la perfection exige plus que tout cela, nous nous engageons constamment envers une plus grande durabilité sociale et environnementale. Parce que, chez Loacker, nous choisissons ce qui est bon.

À propos de ce sondage

Il s'agit des résultats d'un sondage mené par Strategic Objectives au nom de Loacker, du 16 au 18 janvier 2023, auprès d'un échantillon national représentatif de n=1 515 Canadiens, équilibré et pondéré au recensement en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de l'éducation. À des fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

