Les amateurs auront de délicieuses surprises au cours du 100e anniversaire de cette marque bien-aimée

TORONTO, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Pour célébrer son 100e anniversaire, Loacker - la marque italienne emblématique célèbre pour ses gaufrettes de catégorie supérieure que les Canadiens adorent d'un océan à l'autre - est très heureuse d'annoncer sa collaboration avec la renommée pâtisserie canadienne Jenna Rae Cakes. Ce partenariat apportera un éventail de surprises savoureuses qui enchanteront les amateurs pendant toute cette année charnière de la marque.

Jenna Hutchinson and Ashley Kosowan of Jenna Rae Cakes (Groupe CNW/Loacker Canada) Loacker 100th Anniversary (Groupe CNW/Loacker Canada)

Loacker lancera les célébrations de son 100e anniversaire avec panache en dévoilant un gâteau unique en son genre de 1,22 m de hauteur et de 100 étages soigneusement assemblés, conçu et fabriqué par Jenna Rae Cakes. Le partenariat fait partie de la plateforme « les rebelles choisissent le bon » de Loacker, et faire équipe avec Jenna Rae Cakes rend hommage aux valeurs fondamentales de la marque, qui sont la passion, le dévouement et le refus des raccourcis afin de fabriquer des produits sains et de qualité. Fabriqué sans aucun compromis sur la qualité ni le savoir-faire, ce chef-d'œuvre en hauteur mettra en vedette des ingrédients locaux de première qualité, en faisant la pièce maîtresse idéale d'une célébration mémorable.

Depuis sa fondation en 1925, Loacker se consacre à la fabrication des gaufrettes les plus fines en n'utilisant que des ingrédients de la plus grande qualité et en suivant des recettes éprouvées, transmises de génération en génération à des artisans experts. De ses origines modestes à Bolzano à l'avènement d'une marque mondiale, Loacker est demeurée un symbole de qualité, de passion, de dévouement et de valeurs familiales ancrées dans la tradition italienne.

« En célébrant les 100 ans de Loacker, nous repensons à tout le chemin parcouru, a déclaré TJ Rooney, président, Amérique du Nord de Loacker. Depuis 1925, nous avons toujours maintenu les valeurs fondamentales de Loacker de ne jamais faire de compromis et de toujours viser une qualité exceptionnelle. Ce partenariat célèbre la "saveur pure" qui définit Loacker depuis un siècle. »

« Nous avons bâti notre entreprise en mettant l'accent sur les célébrations, la famille et la qualité, et nous croyons que la célébration des anniversaires ajoute une touche de douceur dans la vie, a déclaré Jenna Hutchinson, copropriétaire et fondatrice de Jenna Rae Cakes. Nous sommes heureux de célébrer les 100 ans de Loacker, et nous avons hâte de montrer notre création pour marquer cet impressionnant jalon. »

Durant toute l'année, Loacker célébrera son centenaire avec des emballages spéciaux soulignant son anniversaire, en plus d'organiser des activités et des événements partout dans le monde. Plus de renseignements seront donnés sous peu, et les adeptes peuvent en savoir plus en suivant Jenna Rae Cakes sur Instagram - @JennaRaeCakes.

Loacker

La qualité au naturel et l'amour du travail bien fait se transforment en délicieuses variétés de gaufrettes et de chocolats : depuis 1925, le choix du bon par Loacker est devenu un choix rebelle. Aujourd'hui comme il y a cent ans, nous fabriquons la majorité de nos produits dans les montagnes, à Auna di Sotto, dans le Sud-Tyrol, et à Heinfels, dans le Tyrol oriental, à plus de 1 000 mètres d'altitude. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est l'attitude rebelle, mais bienveillante de Loacker qui lui a permis d'évoluer de la petite pâtisserie de Bolzano, fondée par Alfons Loacker, à la marque de renommée mondiale dont les produits font la joie des consommateurs dans plus de 100 pays. L'esprit est toujours le même : toujours choisir le bon, même si cela nécessite de faire des choix difficiles - un goût et des produits 100 % naturels, fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes et des procédés modernes, en utilisant seulement des produits sélectionnés avec soin, sans ajout d'arômes, de colorants, ni d'agents de conservation. Malgré sa forte présence internationale, Loacker adopte une stratégie de développement durable qui respecte les gens et l'environnement. À titre d'entreprise familiale, elle optimise les ressources dans tous les secteurs et maintient son engagement à l'égard des enjeux sociaux et environnementaux.

SOURCE Loacker Canada

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Siobhan Girvan, Gestionnaire de compte, Strategic Objectives, [email protected]