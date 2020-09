9,5 M$ pour le développement d'un nouveau centre de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Mont-Laurier

MONT-LAURIER, QC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 9,5 millions de dollars à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour le développement d'un nouveau centre à Mont-Laurier. La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann.

Le projet de développement d'un nouveau centre à Mont-Laurier consiste à favoriser les partenariats et la concertation entre les établissements ainsi qu'à accroître la présence régionale en dotant le milieu d'une nouvelle infrastructure. L'objectif de l'implantation de ce centre vise également la consolidation de l'offre de services du pôle d'enseignement supérieur dans les Hautes-Laurentides.

L'UQAT bénéficie actuellement des installations, des locaux et des équipements du Centre d'études collégiales (CEC) de Mont-Laurier. L'établissement actuel compte seulement 12 salles de cours. Ces infrastructures ne sont donc plus en mesure de répondre adéquatement aux besoins. En effet, depuis son implantation en 2005, le nombre d'étudiants au centre est passé de 42 à plus de 325. En combinant les étudiants du CEC de Mont-Laurier et ceux de l'UQAT, on compte plus de 625 étudiants qui fréquentent l'établissement.

Citations :

« Le développement des connaissances et du savoir se traduit par un accès facile à l'enseignement supérieur. Je suis fière que notre gouvernement soutienne le développement de nouvelles infrastructures telles que la création d'un nouveau centre à Mont-Laurier. Ce projet permettra de répondre de façon plus efficace aux besoins des universitaires et d'enrayer une problématique de manque d'espace qui pourrait survenir prochainement dans la région. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très satisfaite de l'annonce d'aujourd'hui! Cette aide financière permettra au centre de l'UQAT à Mont-Laurier d'entreprendre la construction d'une nouvelle infrastructure et d'offrir aux étudiants de ma circonscription et des environs un lieu propice à la poursuite de leurs études, et ce, à proximité. Je tiens aussi à féliciter le Centre d'études collégiales ainsi que l'UQAT pour leur cohabitation des dernières années et leur souhaite un bon succès dans la poursuite de leur projet. »

Chantale Jeanotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Le centre de l'UQAT à Mont-Laurier offre des programmes à temps plein et à temps partiel de 1 er et de 2 e cycles dans des domaines liés au développement humain et social, à l'éducation, à la santé et à la gestion. Plusieurs programmes de DEC-BAC sont également offerts, en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme.

offre des programmes à temps plein et à temps partiel de 1 et de 2 cycles dans des domaines liés au développement humain et social, à l'éducation, à la santé et à la gestion. Plusieurs programmes de DEC-BAC sont également offerts, en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme. Le projet est inscrit au Plan quinquennal des investissements universitaires 2019-2024.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Sources : Alexandre Lahaie, Directeur des communications du cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 450 210-1789; Hugo Paquette, Attaché politique, responsable des communications de la députée de Labelle, 819 326-1020