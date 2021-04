88e Congrès de l'Acfas - Le grand rendez-vous francophone des sciences de retour du 3 au 7 mai 2021 avec plus de 200 colloques

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fébrilité et impatience que la communauté scientifique francophone se prépare au 88e Congrès de l'Acfas, organisé par l'Acfas et les deux universités hôtesses, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's. L'événement se déroulera entièrement en ligne du 3 au 7 mai 2021 sous la présidence d'honneur du communicateur scientifique Jean-René Dufort, ambassadeur de l'Université de Sherbrooke, et sous le patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Signe de l'effervescence qui l'entoure, l'édition 2021 proposera à plus de 4 000 congressistes une riche programmation sur le thème Du jamais su. Plus de 200 colloques, près de 4 000 communications scientifiques et plus de 600 communications libres aborderont des sujets brûlants d'actualité comme les changements climatiques, le cannabis médical, la violence conjugale, l'itinérance, la protection de l'enfance, la proche-aidance et, bien sûr, incontournable cette année, la COVID-19, qui sera abordée dans une douzaine de colloques.

« En diffusant la science et les résultats de la recherche, le grand rendez-vous annuel des scientifiques de toute la francophonie internationale propage les connaissances par des échanges ouverts et accessibles. La science devient ainsi citoyenne et s'ancre dans la collectivité pour éclairer les débats et les décisions. Pour nous, le savoir change tout, littéralement », affirme le recteur de l'Université de Sherbrooke, le professeur Pierre Cossette.

« Pour l'Université Bishop's, le congrès de l'Acfas nous permet de mettre à l'avant-plan certains secrets trop bien gardés à notre propos » indique le principal et vice-chancelier Michael Goldbloom, C. M. « Environ le quart de nos étudiants et étudiantes sont francophones, il est donc toujours d'actualité pour nous de rester branchés sur la francophonie. Nos étudiants et étudiantes proviennent d'environ 70 pays dont plusieurs de la francophonie. De plus c'est l'occasion pour nos nombreux chercheurs et chercheuses de pointe, titulaires de chaires de recherche et publiés dans les revues les plus prestigieuses, de briller parmi leurs pairs. »

« Le congrès de l'Acfas est un rendez-vous essentiel et toujours aussi pertinent pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir les derniers résultats de recherche, comme en témoigne l'intérêt marqué de la communauté scientifique après une année d'absence », précise le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l'UdeS, le professeur Jean-Pierre Perreault, récemment élu président de l'Acfas.

Une formule 100% en ligne

Après la suspension de l'année dernière en raison de la pandémie, l'Acfas est heureuse de pouvoir présenter de nouveau la plus grande manifestation scientifique multidisciplinaire en français au monde. « Ce nouveau format en ligne permet de maintenir la diffusion de la recherche auprès des milliers de congressistes, tout en offrant une expérience riche en échanges dans un environnement sécuritaire. Il est indispensable de maintenir de tels espaces pour le rayonnement de la recherche, mais aussi pour le développement de notre société. C'est pourquoi l'Acfas a déployé d'importants efforts pour offrir une version en ligne complète du Congrès, une première dont nous sommes très fiers », indique Sophie Montreuil, directrice générale de l'Acfas.

Les partenaires et commanditaires

Le 88e Congrès de l'Acfas bénéficie de l'appui des partenaires suivants : 1Qbit, la Commission canadienne pour l'UNESCO, le Consulat général de France à Québec, Écotierra, la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche, Fondation canadienne pour l'innovation, le gouvernement du Québec (les Fonds de recherche du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec), Hydro-Québec, La Personnelle, Le Devoir, Médicaments novateurs Canada, Pfizer, Québec Science, Radio-Canada, Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement, Usito et Vision Attractivité Cantons-de-l'Est.

À propos de l'Acfas

L'Acfas, qui célébrera son 100e anniversaire de mai 2022 à juin 2023, fait rayonner les savoirs comme moteur de développement de nos sociétés en rassemblant les acteurs et actrices de la recherche au sein de la francophonie. Résolument tournée vers l'avenir, elle est un puissant vecteur de démocratisation et de communication scientifique. Elle valorise les chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines, ainsi que l'excellence en recherche.

À propos de l'Université de Sherbrooke

L'Université de Sherbrooke est au cœur d'un des trois pôles de recherche majeurs du Québec. Reconnue pour son sens de l'innovation, l'UdeS est un partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration avec les milieux industriels et sociaux.

À propos de l'Université Bishop's

Fondée en 1843, l'Université Bishop's est située à Sherbrooke, au Québec, et offre principalement des programmes de premier cycle en arts, en sciences naturelles, humaines et sociales, en administration et en éducation. Sa taille modeste (2 400 étudiants à temps plein) et son caractère résidentiel incitent ses étudiants à entretenir des relations étroites entre eux et avec leurs professeurs, ainsi qu'à vivre pleinement l'expérience de Bishop's.

Accréditation média : Les médias qui souhaitent s'inscrire au 88e Congrès de l'Acfas doivent demander leur accréditation à Marie-Josée Gauvin, responsable des relations médias du congrès.

