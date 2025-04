92e Congrès de l'Acfas : L'incontournable rassemblement de la recherche francophone, espace vibrant de liberté scientifique

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Le 92e Congrès de l'Acfas, qui se déroulera du 5 au 9 mai 2025 à Montréal sur le campus de l'École de technologie supérieure (ÉTS) est le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie. Chaque année, cet événement attire des milliers de chercheur•euses et constitue une occasion unique d'explorer les dernières avancées scientifiques à travers une multitude de disciplines. Organisée par l'ÉTS en collaboration avec l'Université Concordia, cette édition met en lumière le thème La recherche au cœur des solutions technologiques et sociales.

Le 92e Congrès de l'Acfas, organisé avec l'École de technologie supérieure, en collaboration avec l'Université Concordia. (Groupe CNW/Acfas)

Un rendez-vous scientifique en pleine expansion

Plus de 6 000 congressistes venu•es de plus de 40 pays sont attendu•es cette année. Avec 247 colloques couvrant l'ensemble des disciplines scientifiques, l'édition 2025 suscite un véritable engouement de la part de la communauté de recherche francophone. Le 92e Congrès de l'Acfas proposera également plus de 250 communications libres, accessibles en ligne ou sur place à la nouvelle Halle aux savoirs, lieu de rencontres et d'échanges avec la relève en recherche.

L'événement de cette année se distingue par la participation exceptionnelle de Marie Lambert-Chan, présidente d'honneur du congrès. Depuis 2023, elle occupe les fonctions de rédactrice en chef de Découverte et responsable des contenus science et environnement à Radio-Canada, après avoir été rédactrice en chef de Québec Science.

Exploration d'enjeux contemporains

Dans un monde en perpétuel mouvement où tout semble s'accélérer, les chercheur•euses nous offrent des clés précieuses pour décoder l'actualité et mieux comprendre notre époque. Une large palette de sujets sera explorée, couvrant des domaines de recherche aussi variés que les innovations technologiques, l'éducation sous toutes ses formes, la santé, les enjeux environnementaux, ainsi que les solutions pour un développement durable. Les dynamiques sociales actuelles seront également analysées en profondeur.

Pour en savoir plus: https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme

Nourrir la curiosité scientifique

L'édition 2025 propose également une dizaine d'activités spéciales et sociales destinées à nourrir la curiosité scientifique et à favoriser les échanges entre le public et les milieux de la recherche et de l'innovation, telles que :

Citations

« Dans un contexte difficile où les savoirs scientifiques sont mis à mal, le congrès de l'Acfas devient un rassemblement de résistance à plusieurs égards. Véritable rempart contre la désinformation et la mésinformation, il prône le développement des sciences en français, tout en contribuant à maintenir un espace vibrant de liberté académique et scientifique », explique Martin Maltais, président de l'Acfas.

« L'ÉTS est fière d'accueillir pour la première fois sur son campus le Congrès de l'Acfas. Cet événement scientifique d'envergure, ancré dans l'histoire de la recherche francophone, représente un outil privilégié pour partager et vulgariser les travaux de la communauté scientifique. En mettant en valeur les avancées scientifiques de domaines et de secteurs variés, des sciences humaines et sociales aux sciences naturelles, en passant notamment par la santé et l'ingénierie, ce congrès constitue une vitrine incontournable de la recherche, de son impact concret et de sa contribution à l'avancement de la société », a précisé Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

« L'Université Concordia est fière de s'associer au 92e Congrès de l'Acfas, un événement essentiel pour le rayonnement de la recherche en français et l'avancement des connaissances. Cette rencontre permet de rassembler des chercheur•euses de tous horizons afin de réfléchir aux grands défis de notre époque et de proposer des solutions innovantes, tant technologiques que sociales. Nous croyons fermement que la science doit être accessible et collaborative, et ce congrès incarne parfaitement ces valeurs », souligne Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia.

Remerciements aux partenaires et commanditaires

L'Acfas tient à remercier chaleureusement ses partenaires et commanditaires qui rendent ce 92e Congrès possible : Conseil national de recherches Canada, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Collectif Savoir, Commission canadienne pour l'UNESCO, Consulat général de France à Québec, Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec/Canada, Espace pour la vie, Fondation canadienne pour l'innovation, Fonds de recherche du Québec, Hydro-Québec, Instituts de recherche en santé du Canada, Le Devoir, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, Québec Science, Radio-Canada, Ubisoft.

Inscriptions, accréditations et salle de presse

Les personnes intéressées à découvrir l'univers de la recherche francophone sont invitées à s'inscrire dès maintenant sur le site du 92e Congrès de l'Acfas.

Les journalistes souhaitant couvrir l'événement peuvent contacter [email protected] pour obtenir une accréditation.

Une salle de presse sera mise à la disposition des médias pendant toute la durée du congrès dans l'Espace des cycles supérieurs (A-0232) situé à la bibliothèque de l'ÉTS.

