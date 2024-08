85e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes

L'œuvre d'Isabelle Gagné sélectionnée par l'Assemblée nationale du Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec

QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) sont heureux d'annoncer que l'artiste Isabelle Gagné a été sélectionnée pour la réalisation d'une œuvre célébrant le 85e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec.

À hauteur d'X, l'œuvre d'Isabelle Gagné, illustrera la symbolique du trait que l'on pose sur un bulletin de vote et évoquera l'écosystème des militantes pour l'obtention du droit de vote.

Cette œuvre vidéo d'animation expérimentale et poétique - car elle sera traversée par des textes de l'écrivaine Maude Pilon - sera projetée en continu dans l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, à Québec, durant cinq ans. Son inauguration est prévue en avril 2025, 85 ans après la sanction de la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Mme Gagné pour sa proposition, que j'ai hâte de voir animer l'agora de notre pavillon d'accueil, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy. Je me réjouis particulièrement de sa volonté de rendre hommage aux femmes courageuses qui ont lutté avec ténacité pour faire valoir leur droit d'investir notre démocratie parlementaire et de faire entendre leur voix. »

« Le développement durable des arts repose sur leur ancrage et leur résonance dans nos vies, ainsi que sur leur pouvoir à nous faire réfléchir. L'œuvre d'Isabelle Gagné, qui promet de transmettre la mémoire des luttes passées par une approche technologique innovante, contribuera à enrichir le quotidien de tous ceux et celles qui seront de passage dans l'agora du pavillon d'accueil », a souligné Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

À propos de l'artiste

Isabelle Gagné est une artiste multimédia utilisant le geste photographique et divers langages numériques. Pionnière de l'art mobile, elle a également été cofondatrice du Mouvement Art mobile (MAM).

Au Canada comme à l'étranger, son travail a fait l'objet d'importantes expositions individuelles et collectives, notamment à l'occasion du Mois de la photo de Montréal (Momenta) et des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, ainsi que chez Sporobole dans le cadre d'Espace [IM]Média, chez Ada X et dans diverses institutions culturelles du Québec.

Visiter le site Web de l'artiste

Une œuvre sélectionnée par un jury de pairs

La proposition de Mme Gagné a été sélectionnée par un jury constitué de personnes issues du milieu des arts visuels, des arts numériques et du cinéma au terme d'un concours lancé le 13 février 2024.

Le jury de pairs a retenu la proposition de Mme Gagné en raison de la qualité de son travail artistique, de la grande pertinence de son projet - qui tient compte du contexte de diffusion -, du respect du thème de la célébration et de sa recherche historique impressionnante.

L'Assemblée nationale accordera 30 000 $ à Isabelle Gagné pour la création et la réalisation de l'œuvre, ainsi qu'un montant couvrant les droits de représentation publique et d'utilisation pour toute la durée de vie de la représentation.

