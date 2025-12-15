84 logements sociaux et abordables construits et 19 autres en chantier à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke ont souligné aujourd'hui des investissements totalisant plus de 40,3 M$ pour la réalisation de trois projets d'habitation permettant l'ajout de plus de 100 logements sociaux et abordables à Sherbrooke.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la mairesse de Sherbrooke, Mme Marie-Claude Bibeau, de la directrice générale des Habitations L'Équerre, Mme Denise Godbout, et de la présidente de la Coopérative de solidarité L'Envolée, Mme Kristalna Vincent.

Maison Dansereau

La Maison Dansereau est une initiative des Habitations L'Équerre et représente un investissement de 20,7 M$. L'immeuble, terminé en juin, abrite 48 logements sociaux et abordables destinés à des familles et des personnes seules. Le gouvernement du Québec a accordé 8,8 M$ à l'organisme par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La Ville de Sherbrooke a donné 3,3 M$ pour la réalisation de ce projet.

Le Pontbriand

Réalisé aussi par les Habitations L'Équerre, Le Pontbriand est un immeuble de 36 logements sociaux et abordables pour des familles dont la construction s'est terminée en novembre. Celle-ci a nécessité un investissement de 13,5 M$, auquel le gouvernement du Québec a participé à hauteur 5,9 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). La Ville de Sherbrooke a accordé 915 000 $ au projet et les Habitations L'Équerre, 1,1 M$.

L'Envolée

La Coopérative de solidarité L'Envolée souligne de son côté son chantier présentement en cours de 19 logements sociaux qui seront destinés à des adultes autonomes présentant un trouble du spectre de l'autisme à Sherbrooke. Il s'agit d'un investissement de plus de 6,1 M$. Le gouvernement du Québec accorde au projet plus de 3,4 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la SHQ. Pour sa part, la Ville de Sherbrooke a fait don du terrain.

Citations :

« Ces projets témoignent de notre engagement ferme à offrir des milieux de vie de qualité aux familles et aux personnes vulnérables. Chaque logement livré est une réponse concrète à un besoin réel, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour bâtir un Québec plus solidaire et inclusif. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'Estrie se distingue par sa capacité à mobiliser ses forces vives pour répondre aux enjeux de logement. Ces réalisations sont le fruit d'une collaboration exemplaire qui améliore la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens, tout en renforçant le tissu social de notre région. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Brome-Missisquoi

« Derrière des projets comme ceux annoncés aujourd'hui, il y a des personnes avec des espoirs légitimes pour la suite de leur quotidien qui rêvent d'un chez-soi sécuritaire et abordable. Je suis fière de voir ces rêves se concrétiser ici, chez nous, grâce au travail d'organismes déterminés et à des investissements qui font une réelle différence dans la vie des gens. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

« Grâce à la mobilisation de nos partenaires et à une priorisation du logement social et abordable, nous bâtissons ensemble une ville inclusive et solidaire. Merci à toutes les équipes qui permettront à plus de personnes dans le besoin de se loger dans la dignité. »

Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke

« Nous sommes fiers d'avoir réalisé deux projets d'habitation sociale et communautaire qui démontrent qu'il est possible de construire de façon intelligente, durable et à coût maîtrisé. Aux Habitations L'Équerre, nous ne bâtissons pas uniquement des immeubles : nous créons des milieux de vie humains, accessibles et bien pensés, où chaque résident et résidente peut réellement s'épanouir et trouver un chez-soi stable et digne. »

Denise Godbout, directrice générale des Habitations L'Équerre

« La question d'un logement adapté pour les personnes avec un TSA inquiétait les familles. Aujourd'hui, avec L'Envolée, nous ne bâtissons pas seulement des murs : nous créons un avenir fondé sur l'autonomie et la dignité. Cette coopérative incarne le droit de choisir son milieu de vie et de vivre pleinement, en étant soutenu mais indépendant. Ce projet est le fruit d'une mobilisation exemplaire et illustre la force de la formule coopérative, réunissant familles, organismes et gouvernements pour offrir un cadre sécurisant et stimulant. Pour les résidents, L'Envolée marque un nouveau départ, où l'autisme rime avec potentiel. »

Kristalna Vincent, présidente de la Coopérative de solidarité L'Envolée

Faits saillants :

Sur ces 103 logements, pas moins de 54 ménages admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke.

Actives depuis plusieurs années dans le développement de logements communautaires, les Habitations L'Équerre jouent un rôle clé dans la lutte contre la pénurie de logements abordables en Estrie. Leur expertise et leur engagement permettent d'offrir des milieux de vie sécuritaires et inclusifs à différentes clientèles à faible revenu. Leur approche favorise la mixité sociale et la collaboration avec les partenaires publics et privés.

Afin que les futurs résidents de la coopérative L'Envolée soient bien préparés à l'autonomie en logement et que leur transition vers la vie en coopérative soit harmonieuse, ils doivent suivre 15 ateliers sur la gestion de la vie quotidienne avant d'emménager. Offerts par des intervenants qualifiés d'Autisme Estrie, ces ateliers favoriseront aussi la création d'un lien de confiance avec les personnes autistes qui bénéficieront de services dans les espaces communs.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

