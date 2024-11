80e Gala de l'Acfas - LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS FÉLICITE Mme KARINE CELLARD, LAURÉATE DU PRIX ACFAS DENISE-BARBEAU 2024

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps félicite Mme Karine Cellard, lauréate du Prix Acfas Denise-Barbeau 2024 pour la recherche au collégial dans la catégorie sciences humaines et sociales, et sciences de la santé - dimensions sociales, remis dans le cadre du 80e Gala de l'Acfas, qui s'est déroulé hier soir au Grand Quai du Port de Montréal.

Karine Cellard s'intéresse à l'histoire de la littérature québécoise ainsi qu'à la manière d'enseigner celle-ci. Enseignante en littérature au Département de français du Cégep de l'Outaouais, elle mène notamment ses activités de recherche au sein du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec et du Laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la littérature. Ses recherches portent principalement sur le fondement de la mémoire littéraire, qu'elle étudie entre autres à travers le prisme des manuels scolaires, des anthologies et de la critique littéraire de la première moitié du 20e siècle. Engagée dans la formation des lectrices et des lecteurs, cette chercheuse travaille aussi à l'élaboration et à la diffusion de pratiques plus riches et significatives dans l'enseignement de la littérature au collégial. En plus de ses compétences en recherche et en enseignement, la lauréate possède en outre des qualités humaines et relationnelles remarquables. Son esprit d'équipe, sa capacité à inspirer ses pairs et sa volonté de partager ses connaissances font d'elle une collaboratrice précieuse et un modèle autant pour ses collègues que pour ses étudiantes et étudiants.

Le Prix Acfas Denise-Barbeau

Parrainé par la Fédération des cégeps et par l'Association des collèges privés du Québec, le prix d'excellence scientifique Denise-Barbeau vise à souligner la qualité exceptionnelle des activités de recherche d'une personne du réseau collégial. Créé en 2014, le Prix Acfas Denise-Barbeau est remis en alternance d'une année à l'autre dans le domaine des sciences humaines et sociales, et des sciences de la santé - dimensions sociales et dans le domaine des sciences naturelles, du génie et des mathématiques, et des sciences de la santé - dimensions biomédicales.

La recherche collégiale

Depuis leur création, les cégeps contribuent à l'accroissement du savoir et à l'avancement des sciences avec des projets de recherche dans des champs d'application multiples et variés ainsi qu'à travers des collaborations avec des universités, des organismes gouvernementaux et des partenaires nationaux et internationaux. Les chercheuses et les chercheurs du collégial exercent leurs activités seuls, au sein de leur département ou dans des groupes de recherche. Dotés également de 55 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) répartis sur l'ensemble du territoire, les cégeps répondent à des besoins d'innovation et de transfert dans les organisations, les entreprises, et en particulier, dans les PME. Ils mènent en outre des travaux axés sur le développement de pratiques sociales novatrices dont les retombées profitent à la société dans son ensemble. La recherche pédagogique, quant à elle, dynamise les méthodes d'enseignement en plus de favoriser la réussite et le bien-être des étudiantes et étudiants du collégial. En soutenant la recherche auprès de l'ensemble des membres de la communauté collégiale, les cégeps nourrissent l'émergence de la relève scientifique tout aussi bien que la vitalité de programmes d'études de haut niveau.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. www.fedecegeps.ca.

