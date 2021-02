8 nouvelles ruelles vertes et 2 projets de jardins de rue écloront cet été dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à une forte mobilisation citoyenne, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie accueillera cet été huit nouvelles ruelles vertes et deux nouveaux projets de jardins de rue. Réalisés par la communauté dans le cadre du programme Faites comme chez vous, en collaboration avec Nature-Action Québec et l'Arrondissement, ces projets de verdissement permettront de déminéraliser et de végétaliser quelque 1250 m² d'asphalte.

« On recensera 136 ruelles vertes sur le territoire de Rosemont-La Petite-Patrie en 2021! Un nombre certes impressionnant, mais ce qui est encore plus remarquable, c'est la mobilisation citoyenne derrière l'aménagement de chacune de ces ruelles pour en révéler le plein potentiel de verdissement, de biodiversité et de socialisation, souligne le maire de l'arrondissement, François William Croteau. Je remercie ces citoyennes et citoyens qui, année après année, travaillent activement ensemble pour revamper ces espaces sous-utilisés en lieux de vie accueillants et verdoyants, favorisant les transports actifs et les rencontres entre riverains, contribuant ainsi à nos efforts collectifs de transition écologique et de résilience urbaine. »

L'aménagement des huit ruelles vertes permettra de remplacer près de 700 m² d'asphalte par des végétaux. Au cours des prochaines semaines, les riverain-e-s des ruelles sélectionnées seront invités à un atelier de co-création afin d'identifier les aménagements souhaités : choix de végétaux, fermeture partielle aux véhicules, entrée champêtre, mobilier urbain, marquage au sol, etc. Une fois le plan d'aménagement déposé par le comité de ruelle, les travaux d'excavation débuteront au cours de l'été.

En plus de ces ruelles vertes, deux projets de jardins de rue seront aménagés sur la rue Garnier, entre les rues Jean-Talon Est et Saint-Zotique Est. Près de 550 m² d'asphalte seront ainsi retirés entre les carrés d'arbres, afin d'offrir des espaces de jardinage aux résidentes et résidents. Tout comme les ruelles vertes, les jardins de rue sont le fruit de la mobilisation citoyenne.

L'Arrondissement investit cette année 225 000 $ pour réaliser les projets de verdissement des ruelles vertes et des jardins de rue.

Localisation des nouvelles ruelles vertes

1 re Avenue / 2 e Avenue / de Bellechasse / Rosemont

Avenue / 2 Avenue / de Bellechasse / Rosemont 3 e Avenue / 5 e Avenue / Beaubien E. / de Bellechasse

Avenue / 5 Avenue / Beaubien E. / de Bellechasse Chabot / de Bordeaux / Saint-Zotique E. / Beaubien E.

/ Saint-Zotique E. / Beaubien E. d'Orléans / Charlemagne / Dandurand / Masson

/ Dandurand / Masson Charlemagne / Jeanne-d'Arc / Dandurand / Masson

/ Jeanne-d'Arc / Dandurand / Masson Basile-Patenaude / 1 re Avenue / Dandurand / Masson

Avenue / Dandurand / Masson Saint-Laurent / Saint-Dominique / Saint-Zotique E. / Beaubien E.

/ / Saint-Zotique E. / Beaubien E. De Saint-Vallier / De Chateaubriand / Jean-Talon E. / Bélanger

Consultez la carte pour localiser l'ensemble des ruelles vertes dans l'arrondissement.

Dépôt de projets de ruelle verte et de jardins de rue

Pour en savoir plus sur les initiatives citoyennes de verdissement dans l'arrondissement et soumettre un projet de ruelle verte ou de jardin de rue, visitez le site web de Faites comme chez vous.

Photos

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Samuel Dion, [email protected], 514 264-4707, montreal.ca/rpp, facebook.com/arrondissementRPP