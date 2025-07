Ces constatations proviennent de l'enquête annuelle de Professionnels hypothécaires du Canada sur l'état du marché de l'habitation, menée par Bond Brand Loyalty plus tôt cette année. Le sondage auprès de 2000 Canadiens révèle un fossé croissant dans l'accès à la propriété -- et une demande croissante de conseils dans un environnement d'emprunt à haut risque.

Principaux constats de l'enquête 2025 :

Le soutien financier à la mise de fonds est devenu incontournable : Soixante-dix pour cent des personnes ayant acheté une maison au cours des deux dernières années assurent qu'elles n'auraient pu le faire sans aide. Ce constat est partagé par 58 % de l'ensemble des bénéficiaires.

Soixante-dix pour cent des personnes ayant acheté une maison au cours des deux dernières années assurent qu'elles n'auraient pu le faire sans aide. Ce constat est partagé par 58 % de l'ensemble des bénéficiaires. Les écarts d'abordabilité modifient le comportement des consommateurs : Parmi les 74 % qui devront renouveler leur prêt d'ici trois ans, un sur cinq redoute l'échéance du renouvellement.

Parmi les 74 % qui devront renouveler leur prêt d'ici trois ans, un sur cinq redoute l'échéance du renouvellement. Les emprunteurs hypothécaires privilégient encore massivement les taux fixes : Soixante-huit pour cent des répondants optent pour cette formule. Les titulaires de prêts à taux variable versent deux fois plus souvent des paiements additionnels que leurs homologues à taux fixe. Quant aux jeunes Canadiens, ils choisissent plus fréquemment d'accélérer leur rythme de remboursement.

Soixante-huit pour cent des répondants optent pour cette formule. Les titulaires de prêts à taux variable versent deux fois plus souvent des paiements additionnels que leurs homologues à taux fixe. Quant aux jeunes Canadiens, ils choisissent plus fréquemment d'accélérer leur rythme de remboursement. Les clients des courtiers rapportent une plus grande satisfaction : Les consommateurs qui ont fait appel à un courtier hypothécaire sont plus susceptibles de se sentir confiants dans leur décision hypothécaire. Ils font état d'une plus grande satisfaction concernant les conseils reçus, comparativement à ceux qui se sont adressés directement à une banque.

Les consommateurs qui ont fait appel à un courtier hypothécaire sont plus susceptibles de se sentir confiants dans leur décision hypothécaire. Ils font état d'une plus grande satisfaction concernant les conseils reçus, comparativement à ceux qui se sont adressés directement à une banque. Les propriétaires adaptent leurs stratégies d'achat : Plus de 70 % d'entre eux ont entrepris ou planifient des rénovations, tandis qu'un nombre grandissant compte sur les revenus de location pour alléger le fardeau des coûts de logement.

Plus de 70 % d'entre eux ont entrepris ou planifient des rénovations, tandis qu'un nombre grandissant compte sur les revenus de location pour alléger le fardeau des coûts de logement. Les Canadiennes et Canadiens veulent des garanties plus solides contre la fraude hypothécaire : Trente-quatre pour cent d'entre eux la jugent aujourd'hui élevée, contre 29 % l'an dernier. Quatre-vingt-cinq pour cent estiment que cet enjeu est suffisamment grave pour justifier un resserrement. Ils sont aussi plus nombreux que jamais à exiger que les professionnels hypothécaires puissent vérifier directement les revenus auprès de l'ARC. Cinquante-sept pour cent y sont favorables, soit une hausse de sept points par rapport à 2023.

Les courtières et courtiers hypothécaires gagnent en popularité alors que le crédit gagne en complexité

Pressés par les coûts croissants du logement, les Canadiennes et les Canadiens sollicitent davantage l'expertise des courtiers et courtières pour explorer leurs options. Deux Canadiens sur trois prévoient confier leur prochain prêt hypothécaire à un courtier. L'expérience s'avère concluante : 81 % ayant déjà fait appel à un courtier souhaitent renouveler leur confiance.

« Les Canadiennes et les Canadiens qui rêvent d'accéder à la propriété doivent désormais compter sur l'aide à la mise de fonds comme solution incontournable, et non plus comme simple filet de sécurité », souligne Mme Lauren van den Berg, PDG de Professionnels hypothécaires du Canada. « Nos courtières et courtiers le constatent chaque jour sur le terrain : les acheteurs, plus que jamais sous pression, ont un besoin vital d'être guidés par des experts qui leur offrent des conseils en toute transparence. »

Plaidoyer pour des protections plus fortes et des outils plus intelligents

PHC milite pour des réformes politiques ciblées et judicieuses face aux défis financiers croissants des Canadiens. L'association réclame notamment des outils sécurisés de vérification des revenus, validés par l'ARC, permettant aux conseillers hypothécaires de contrer la fraude tout en préservant la confidentialité des données personnelles.

« La fraude hypothécaire inquiète nos concitoyens, ajoute Mme van den Berg. Cette pratique malhonnête gonfle artificiellement le prix des maisons, pénalisant ainsi les Canadiennes et Canadiens intègres qui peinent à rivaliser sur le marché immobilier avec leurs revenus et leurs épargnes durement gagnés. En réponse, notre association œuvre sur deux fronts : préserver l'intégrité du système hypothécaire et protéger les consommateurs. Nous plaidons auprès du gouvernement pour la mise en place d'un système de vérification des revenus sûr, équitable et rapide. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement constant à défendre les intérêts des Canadiennes et des Canadiens en ces temps décisifs. »

On peut télécharger ici la version intégrale du rapport de 2025 sur l'état du marché de l'habitation.

Profil de Professionnels hypothécaires du Canada

Nous sommes l'association nationale de l'industrie hypothécaire, forte de plus de 15 000 membres et de plus de 1 000 cabinets affiliés à travers le Canada. Notre organisme à but non lucratif rassemble courtières et courtiers hypothécaires, agentes et agents, banques, prêteurs, assureurs et fournisseurs de services, formant ainsi le réseau hypothécaire le plus vaste au Canada. Quarante-cinq pour cent des personnes qui achètent leur première maison au pays confient leur prêt hypothécaire à une courtière ou à un courtier.

Nos courtières et courtiers hypothécaires accompagnent chaque jour des milliers de Canadiennes et de Canadiens dans l'aventure la plus cruciale de leur vie : l'achat d'une propriété. En vrais guides financiers, ils proposent des solutions personnalisées pour réaliser le rêve d'avoir son chez-soi. Découvrez votre allié immobilier sur trouvezvotrecourtier.ca.

SOURCE Professionnels hypothécaires du Canada

Contact : Jasmine Toor, Vice-présidente, Affaires publiques, Professionnels hypothécaires du Canada, [email protected]