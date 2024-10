7e rencontre annuelle des militants et militantes de la FTQ avec les parlementaires de l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Les militants et militantes de la FTQ de toutes les régions du Québec rencontrent ce mercredi les élus de l'Assemblée nationale du Québec de leur circonscription afin de les sensibiliser à leurs préoccupations, d'échanger sur les enjeux sociaux et de parler d'avenir de leurs régions. Ainsi, plus de 80 membres de syndicats affiliés provenant de tous les secteurs d'activité, autant privé que public, auront l'occasion d'échanger et de discuter avec les parlementaires de l'Assemblée nationale.

Près d'une trentaine de députés et députées de toutes allégeances, incluant des ministres, vont échanger avec des militants et militantes de leur région qui sont aussi des électeurs, lors de rencontres individuelles dans l'enceinte du Parlement. « Pour la FTQ, il s'agit d'un exercice démocratique important que nous renouvelons chaque année. Cela permet à nos militants et militantes de prendre contact de façon individuelle avec les élus et élues de leur région et de les sensibiliser et d'échanger avec ces derniers d'enjeux régionaux. Ici, il faut saluer l'ouverture des élus et élues, peu importe leurs allégeances, d'accepter ce dialogue avec leurs électeurs », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Les parlementaires et les militants et militantes discuteront entre autres de la lutte contre l'inflation, de la crise de l'habitation, de l'implantation d'un régime d'assurances médicaments public et universel, du dossier de l'immigration temporaire et de protection des droits des travailleurs et travailleuses, des menaces de privatisation d'Hydro-Québec et de l'importance de conserver des tarifs énergétiques accessibles à tous et toutes.

« Les militants et militantes se préparent avec impatience à ces rencontres qui permettent de dialoguer de façon positive avec les élus et élues. À une époque où la population est de plus en plus cynique à leur endroit, il est d'autant plus important pour ces derniers de dialoguer avec les électeurs de leur région afin de prendre connaissance des dossiers qui les préoccupent. L'objectif de cet exercice étant de faire du Québec une société encore plus juste, plus solidaire et plus démocratique », conclut le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]