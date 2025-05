7e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Philip Powers reçoit le prix Emmett-Johns

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a décerné le prix Emmett-Johns à Philip Powers. Ce prix Reconnaissance jeunesse, réservé aux intervenantes et intervenants jeunesse de 18 ans et plus, met en valeur la contribution exceptionnelle qu'une personne a apportée à la jeunesse tout au long de sa carrière. Ce prix vise également à honorer la mémoire de celui qu'on appelait le père Pops, devenu un acteur incontournable et reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus vulnérables.

Philip Powers incarne le don de soi et l'engagement envers la jeunesse. Depuis 28 ans, il agit à titre de conseiller en prédémarrage d'entreprise et intervenant responsable du programme Tandem au Carrefour jeunesse-emploi de Nicolet-Bécancour. Sa présence terrain et sa proximité lui permettent de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel des jeunes en situation de vulnérabilité. Éloquent, il est aussi reconnu pour son formidable sens de l'humour qui l'aide à créer des liens comme à apaiser les tensions. Philip Powers a su mettre en œuvre des projets innovants pour soutenir l'autonomie des jeunes adultes et les compétences des aspirants entrepreneurs. Grâce à son leadership mobilisateur et son engagement passionné, ces jeunes adultes sont motivés à contribuer activement à leur communauté.

Il reçoit une bourse de 2000 $ et un trophée conçu par Julie Potier et Fany Ritcher Lamontagne, toutes deux diplômées du baccalauréat en design de produits de l'Université Laval. Le concept du trophée a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2023.

« Toutes mes félicitations à M. Powers et aux autres récipiendaires qui se sont démarqués par leur implication. C'est grâce à l'engagement exceptionnel de citoyennes et de citoyens comme vous que les jeunes peuvent s'épanouir et se réaliser pleinement dans notre société ainsi qu'être inspirés par les actions de leurs pairs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« M. Powers offre depuis 28 ans un soutien personnalisé et adapté aux jeunes en situation de vulnérabilité, notamment dans la région du Centre-du-Québec. Je le félicite pour sa persévérance exemplaire, qui lui a permis de réaliser les projets qui lui tiennent à cœur. Je suis heureux que sa contribution positive soit soulignée avec le prix Emmett-Johns. Bravo ! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis très heureux que le gouvernement reconnaisse le travail de Philip Powers, c'est un honneur pleinement mérité. Philip se dévoue pour les jeunes depuis le début de sa carrière et nous sommes très chanceux d'avoir un individu comme lui dans notre région. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

Au total, 10 prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et intervenants jeunesse.

Les prix Reconnaissance jeunesse ont été créés en 2018 par le Secrétariat à la jeunesse pour mettre en valeur une jeunesse dynamique et engagée. Ils récompensent également les intervenantes et intervenants passionnés qui inspirent les jeunes.

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir les portraits des lauréates et lauréats ainsi que ceux des designers ayant créé le trophée 2025, consultez cette page sur Québec.ca

Politique québécoise de la jeunesse 2030 : Ensemble pour les générations présentes et futures

