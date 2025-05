7e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Le gouvernement du Québec célèbre l'engagement de la jeunesse

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Capitole de Québec, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a décerné les 10 prix Reconnaissance jeunesse de 2025. Ces prix sont l'occasion de mettre en valeur une jeunesse dynamique et engagée. Ils récompensent également les intervenantes et intervenants passionnés qui inspirent les jeunes.

Les personnes lauréates dans l'une des catégories Jeunesse pour les 15 à 35 ans sont :

Raphaël Benoit , prix Créativité;

, prix Créativité; Alexandrine Beauvais Lamoureux , prix Réussite et rayonnement;

, prix Réussite et rayonnement; Raphaëlle Mercier , prix Persévérance;

, prix Persévérance; Audrey-Lise Rock-Hervieux , prix Jeunesse autochtone;

, prix Jeunesse autochtone; Heidi Menvielle , prix Coup de cœur.

Les personnes lauréates dans l'une des catégories d'intervention jeunesse pour les 18 ans et plus sont :

Séverine Hilaric, prix Créativité;

Joline Camille , prix Réussite et rayonnement;

, prix Réussite et rayonnement; Julie Champagne , prix Implication;

, prix Implication; Dan Alexandre McKenzie , prix Intervention jeunesse autochtone;

, prix Intervention jeunesse autochtone; Philip Powers , prix Emmett-Johns.

Chaque prix est accompagné d'une bourse d'une valeur entre 1500 $ et 2000 $ et d'un trophée conçu par Julie Potier et Fany Ritcher Lamontagne, toutes deux diplômées du baccalauréat en design de produits de l'Université Laval. Le concept du trophée a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2023.

Citation

« Toutes mes félicitations aux récipiendaires! Ces lauréats sont des exemples de ce que la jeunesse peut accomplir et nous rappellent que l'avenir se construit dès aujourd'hui. C'est la preuve que les jeunes peuvent s'épanouir et se réaliser pleinement dans notre société et inspirer leurs pairs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La 7 e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse était animée par Laurent Duvernay-Tardif et Florence-Agathe Dubé-Moreau.

cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse était animée par et Florence-Agathe Dubé-Moreau. L'appel de candidatures s'est tenu du 23 octobre au 4 décembre 2024.

Les prix Reconnaissance jeunesse ont été créés en 2018 par le Secrétariat à la jeunesse.

Les personnes lauréates des catégories Jeunesse et Intervenante ou intervenant jeunesse reçoivent une bourse de 1500 $, et les personnes lauréates du prix Emmett-Johns et du prix Coup de cœur se voient remettre une bourse de 2000 $.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir les portraits des lauréates et lauréats ainsi que ceux des designers ayant créé le trophée 2025, consultez cette page sur Québec.ca

Politique québécoise de la jeunesse 2030 : Ensemble pour les générations présentes et futures

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]