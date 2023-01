79e congrès de l'ACRGTQ - LA Hébert récipiendaire du prix Excavation-responsable

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque a remis, en compagnie de Nathalie Moreau, directrice générale d'Info-Excavation, le premier prix Excavation-responsable à LA Hébert.

Le prix Excavation-responsable reconnaît les efforts d'un entrepreneur membre de l'ACRGTQ qui fait une différence en matière de prévention des dommages aux infrastructures souterraines, visant à assurer la sécurité des travailleurs et des citoyens, la protection de l'environnement ainsi que le maintien des services publics.

Dans la dernière année, L.A. Hébert a fait 327 demandes auprès d'Info-Excavation dont la majorité des travaux étaient pour la réfection d'égouts et d'aqueducs. Le niveau de risque de dommage à une infrastructure souterraine était élevé et aucun bris n'a été répertorié en 2022. C'est 65% des travaux de LA Hébert qui se sont exécutés en Montérégie, 30% à Montréal et 5% dans Lanaudière. Dans la presque totalité des demandes effectuées, on retrouvait plus de 4 infrastructures souterraines dans les zones de travaux.

Enfin, des travailleurs de l'entreprise ont assisté aux formations d'Info-Excavation en 2022.

Félicitation à LA Hébert pour ses efforts à l'égard de la protection des infrastructures sous terraines l'environnement.

À propos de l'ACRGTQ

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 43 000 salariés.

À propos d'Info-Excavation

Info-Excavation un leader et une voie incontournable pour le traitement des demandes de localisation des infrastructures souterraines, la référence en matière de développement et de promotion de pratiques d'excellence pour la prévention des dommages et pour le maintien des services publics.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Source : Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672, Cell. : (418) 576-4731