79e congrès de l'ACRGTQ - Groupe AECON se mérite le prix Défi prévention santé-sécurité du travail de l'ACRGTQ

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque, a remis, en compagnie de Mme Sylvie L'Heureux, directrice générale de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction) le prix Défi prévention santé-sécurité du travail à Groupe AECON.

À la demande de l'ACRGTQ, l'ASP Construction a accepté encore cette année de faire partie du comité d'examen.

Au chantier du projet de station du REM à l'Aéroport international Montréal-Trudeau, les efforts de AECON pour sécuriser la tranchée se sont faits à l'aide d'un mur berlinois, d'un périmètre de sécurité, d'une bonne communication avec les travailleurs, d'une clôture dont l'installation a été attestée par un ingénieur et des points d'ancrage ont été installés tout le tour de la tranchée.

AECON a également mis en place un contrôle des présences en tunnel, un système de détection de gaz, l'application du programme de prévention, dont l'analyse des tâches (ASET) et l'analyse des risques.

Le récipiendaire a également mis en application un nouveau programme de sécurité s'articulant autour d'activités particulières que les travailleurs effectuent et qui présentent des risques élevés. Le programme Les 8 fatales, permet l'identification des risques élevés pouvant occasionner des accidents majeurs.

« Cette remise de prix se veut une initiative qui permet aux entrepreneurs de valoriser leurs efforts dans un contexte où la santé et la sécurité ont une place de premier plan dans la gestion des chantiers de construction au Québec », a mentionné la directrice générale, Gisèle Bourque, lors de la remise du prix.

La directrice générale de l'ASP Construction, Mme Sylvie L'Heureux, a mentionné lors de son allocution : « Ces exemples démontrent que la santé et la sécurité des travailleurs est primordiale et va bien au-delà des obligations réglementaires. C'est l'ensemble des intervenants qui en ressort gagnant ! »

Le Prix Défi prévention santé-sécurité du travail souligne les efforts des entrepreneurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les chantiers de construction de génie civil et voirie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 43 000 salariés.

