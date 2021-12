77e Gala de l'Association francophone pour le savoir - La Fédération des cégeps félicite M. Jean-François Lemay, récipiendaire du Prix Acfas Denise-Barbeau 2021

MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des cégeps félicite M. Jean-François Lemay, récipiendaire du Prix Acfas Denise-Barbeau 2021 pour l'excellence de la recherche au collégial dans la catégorie sciences naturelles, du génie et des mathématiques, et des sciences de la santé - dimensions biomédicales, remis dans le cadre du 77e Gala de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), qui s'est déroulé hier soir en mode virtuel.

Scientifique accompli spécialisé en biologie moléculaire, Jean-François Lemay est chercheur depuis une douzaine d'années au Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE), affilié au Cégep de Shawinigan. La majorité de ses travaux portent sur l'isolement, l'identification, la modification génétique et le suivi des microorganismes appliqués à une diversité de secteurs industriels, notamment le traitement d'eaux usées en conditions nordiques, les probiotiques, les bioénergies et la production de substances à caractère pharmaceutique (antibiotiques, vaccins, médicaments). Le caractère novateur des projets de recherche du lauréat a fait avancer de façon considérable les approches valorisant le travail des protéines et les retombées qui en découlent se mesurent aujourd'hui dans divers domaines tels que l'environnement, l'alimentation et la santé. Convaincu de la nécessité de créer un laboratoire vivant sur les protéines pour soutenir la communauté de la recherche au Québec, Jean-François Lemay a en outre récemment obtenu, en collaboration avec des équipes de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université McGill et de Polytechnique Montréal, une subvention structurante pour un projet pilote de suivi de la COVID-19 dans les eaux usées de plusieurs villes.

Le Prix Acfas Denise-Barbeau

Parrainé par la Fédération des cégeps et par l'Association des collèges privés du Québec, le prix d'excellence scientifique Denise-Barbeau vise à souligner la qualité exceptionnelle des activités de recherche d'une personne du réseau collégial. Créé en 2014, le Prix Acfas Denise-Barbeau est remis en alternance d'une année à l'autre dans le domaine des sciences humaines et sociales, et des sciences de la santé - dimensions sociales; et dans le domaine des sciences naturelles, du génie et des mathématiques, et des sciences de la santé - dimensions biomédicales.

La recherche collégiale

Depuis leur création, les cégeps contribuent à l'accroissement du savoir et à l'avancement des sciences à travers des projets de recherche dans des champs d'application multiples et variés ainsi qu'à travers des collaborations fructueuses avec les universités. Les chercheurs du collégial exercent leurs activités de recherche au sein de leur département ou dans des groupes de recherche. Dotés d'une dizaine de centres de recherche et de 55 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) répartis sur l'ensemble du territoire, les cégeps répondent à des besoins d'innovation et de transfert technologique dans les organisations et dans les entreprises, en particulier dans les PME, ou encore mènent des travaux axés sur le développement de pratiques sociales novatrices dont les retombées profitent à la société dans son ensemble. En créant des conditions propices à la recherche pour les enseignants comme pour les étudiants, les professionnels et les employés de soutien, les cégeps favorisent l'émergence de la relève scientifique tout comme la vitalité des programmes d'études.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue, de financement, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de technologies de l'information, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca

