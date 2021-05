77e congrès de l'ACRGTQ - L'ACRGTQ remet le prix Fernand-Houle à M. Pierre Baillargeon

QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 77e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a remis le prix Fernand-Houle à Pierre Baillargeon. Le prix Fernand-Houle rend hommage à un entrepreneur qui s'est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie.

Originaire de St-Jean Richelieu, Pierre Baillargeon prend les rênes de l'entreprise familiale dans sa région natale au début des années soixante. C'est avec une philosophie de gestion teintée de prudence et une approche axée sur le travail d'équipe qu'il relève le défi avec succès de moderniser l'entreprise.

L'engagement de Pierre envers son industrie et son association, ses employés et sa communauté est remarquable. Fier d'être membre, il s'est distingué par son implication au sein de l'ACRGTQ en étant notamment membre du conseil d'administration et en étant actif lors de discussions importantes pour l'industrie.

Pierre Baillargeon a implanté un esprit de famille dans son organisation misant sur son équipe et en étant près d'elle. Il a le souci de la qualité de vie de ses collègues et ses travailleurs.

Reconnu comme étant quelqu'un de très humaniste et d'engagé, Pierre Baillargeon, a grandement contribué dans sa communauté notamment en étant un des fondateurs de la fondation de l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Il a aussi été actif afin de favoriser et promouvoir la pratique sportive dans la région du Haut-Richelieu et en étant impliqué à la Société St-Vincent de Paul. En plus d'avoir été conseiller municipal, il a été nommé personnalité d'affaires de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu.

Toujours impliqué dans l'entreprise familiale, la transmission à la génération suivante entamée dans les années 80 s'est faite dans la continuité des valeurs traditionnelles de l'entreprise.

À propos de Fernand Houle

Fondateur de EBC inc., c'est en mettant de l'avant ses qualités d'ingénieur et de fonceur qu'il est devenu un des entrepreneurs généraux les plus respectés du Québec. Ayant rendu l'âme en 2010, ce visionnaire de notre industrie a pavé la voie à de nombreuses organisations québécoises qui sont aujourd'hui reconnues, elles aussi, comme des fleurons de notre industrie.

Il a été également grandement impliqué dans différentes associations. Il a été notamment président du conseil d'administration de l'ACRGTQ en 1984 et été membre du premier conseil d'administration de l'Association des entreprises en construction du Québec (AECQ). Il y a siégé comme officier et y a siégé également au comité exécutif à titre de secrétaire de 1976 à 1979.

A propos de l'ACRGTQ

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Source : Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672

Liens connexes

http://www.acrgtq.qc.ca/