76e congrès de l'ACRGTQ - L'ACRGTQ remet le prix Fernand-Houle à M. Claude Létourneau

QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 76e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a remis le prix Fernand-Houle à titre posthume à M. Claude Létourneau.

Le prix Fernand-Houle rend hommage à un entrepreneur qui s'est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie.

Originaire d'Amos en Abitibi, Claude Létourneau est diplômé en administration et fait carrière dans l'industrie de la construction pour des entreprises de renom. Il a notamment fait carrière pour Construction Kiewit pendant plus de 30 ans.

Il a participé à de nombreux chantiers à la Baie-James dont celui de la route, de LG3 et LG4 et des digues de Duncan. Il a également été impliqué à la construction du bassin olympique de Montréal et de chantiers en Gaspésie.

Président du conseil d'administration en 1998, il s'est distingué par son implication remarquable au sein des comités des relations du travail et particulièrement en dénouant l'impasse d'une négociation ardue de convention collective en influençant positivement l'harmonie entre les parties patronale et syndicales.

L'ACRGTQ pouvait également compter sur sa présence active en tant que représentant de l'industrie du secteur génie civil et voire auprès du conseil d'administration de l'Association canadienne de la construction.

Il était quelqu'un de pragmatique, de créatif et toujours à la recherche de solutions.

Dans sa vie personnelle, M. Létourneau a été impliqué dans plusieurs organismes caritatifs dans la région de Boisbriand-Ste-Thérèse entre autres pour la Maison des Jeunes, la Fondation le Verdier pour les enfants souffrants de déficiences intellectuelles où le club Lions dont il fut président de collectes de fonds ayant contribué notamment à l'amélioration des soins palliatifs.

À propos de Fernand Houle

Fondateur de EBC inc., c'est en mettant de l'avant ses qualités d'ingénieur et de fonceur qu'il est devenu un des entrepreneurs généraux les plus respectés du Québec. Ayant rendu l'âme en 2010, ce visionnaire de notre industrie a pavé la voie à de nombreuses organisations québécoises qui sont aujourd'hui reconnues, elles aussi, comme des fleurons de notre industrie.

Il a été également grandement impliqué dans différentes associations. Il a été notamment président du conseil d'administration de l'ACRGTQ en 1984 et été membre du premier conseil d'administration de l'Association des entreprises en construction du Québec (AECQ). Il y a siégé comme officier et y a siégé également au comité exécutif à titre de secrétaire de 1976 à 1979.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

