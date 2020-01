76e congrès de l'ACRGTQ - Construction Valard se mérite le prix Défi prévention santé-sécurité du travail de l'ACRGTQ

QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque, a remis, en compagnie de Mme Sylvie L'Heureux, directrice générale de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction) le prix Défi prévention santé-sécurité du travail à Construction Valard.

À la demande de l'ACRGTQ, l'ASP Construction a accepté encore cette année de faire partie du comité d'examen.

«Cette remise de prix se veut une initiative qui permet aux entrepreneurs de valoriser leurs efforts dans un contexte où la santé et la sécurité ont une place de premier plan dans la gestion des chantiers de construction au Québec», a mentionné la directrice générale, Gisèle Bourque, lors de la remise du prix.

Construction Valard a développé une structure gonflable pour stabiliser et sécuriser ses excavations lors des opérations de plantage de poteaux. Cette structure est résistante à l'abrasion et aux variations de température. Le diamètre du tube gonflable permet de s'assurer que celui-ci exerce une pression suffisante sur les parois de l'excavation pour ainsi limiter l'affaissement et maintien le tube en place advenant une remontée de la nappe phréatique au fond de l'excavation.

La directrice générale de l'ASP Construction, Mme L'Heureux, « précise qu'il est important de mettre en lumière de telles réalisations qui permettent de contrôler, voire éliminer les accidents du travail sur les chantiers de construction, et de faire de la prévention une valeur intégrée dès la planification des travaux ».

Le Prix Défi prévention santé-sécurité du travail souligne les efforts des entrepreneurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les chantiers de construction de génie civil et voirie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

