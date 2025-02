76 % des Québécois demandent au gouvernement de soutenir davantage les PME et l'entrepreneuriat

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - A l'occasion du dépôt de son mémoire pré-budgétaire, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), révèle de nouvelles données tirées d'un sondage à la population québécoise concernant sa perception de l'économie du Québec. Il en ressort que 76 % d'entre elle pense que le gouvernement du Québec devrait soutenir davantage les PME.

Bien que l'économie reprenne un peu de galon, les PME québécoises se trouvent encore dans une position difficile surtout depuis l'énorme incertitude créée par la guerre commerciale avec les États-Unis. En plus d'être confrontées à la fiscalité des petites entreprises la plus désavantageuse du pays, les coûts assumés par les PME, notamment les charges salariales, le coût des assurances et les coûts fiscaux et réglementaires ont continué à mettre une énorme pression en 2024 sur ces dernières.

Pourtant, le rôle névralgique qu'elles jouent pour l'économie du Québec, notamment en termes d'emploi et de croissance régionale, mérite que le gouvernement s'y intéresse davantage. D'ailleurs, 82 % des citoyens affirment que l'apport des PME est vital à l'économie de leur région administrative. Malheureusement, le gouvernement est davantage tourné vers les grandes entreprises, ce que constate également la population québécoise, puisque 65 % d'entre elle trouve que le gouvernement du Québec mise trop sur les grandes entreprises.

« La population donne un verdict clair au gouvernement : c'est assez que de miser sur les grandes entreprises, il est temps d'agir pour les PME. Le gouvernement doit entendre le message et adopter des mesures phares pour changer de cap. Le ministre Girard doit mettre les petites et moyennes entreprises au cœur de son prochain budget », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les dirigeants de PME aussi ont décroché

Le sondage prébudgétaire provincial réalisé par la FCEI auprès des dirigeants de PME envoie une douche froide au gouvernement du Québec. En effet, 85 % des chefs de PME ne sont pas convaincus que leur gouvernement provincial les appuie, alors que la moyenne est de 60 % dans le reste du Canada. Le sentiment de déconnexion est si profond qu'aucun entrepreneur québécois n'est très convaincu que le prochain budget comprendra des mesures pour renforcer les PME et améliorer l'environnement économique. Seulement 7 % des répondants sont plutôt convaincus. Dans le reste du Canada, ils sont 28 % à être convaincus que le budget provincial sera bénéfique pour leur entreprise.

« Il ne faut pas s'étonner de ces résultats percutants. Le Québec est la seule province qui ne donne pas accès au taux d'impôt réduit à ses plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services. C'est la seule province qui n'a pas d'exemption de base sur sa taxe sur la masse salariale provinciale. C'est au Québec où les taxes sur la masse salariale sont les plus hautes, de 30 % plus que la moyenne canadienne. En plus de cela, les PME ont vu des milliards de dollars être distribués aux grandes entreprises pendant qu'eux vivent des injustices fiscales. Le gouvernement du Québec doit agir rapidement pour rebâtir les ponts, mais surtout, pour donner les leviers nécessaires à nos petites entreprises d'investir dans leur avenir », ajoute François Vincent.

Mettre la PME au cœur de sa stratégie économique maintenant

Dans son mémoire prébudgétaire, la FCEI demande au gouvernement :

D'adopter un plan pour une fiscalité juste et incitative pour ses petites entreprises.

De s'engager à poser des gestes forts afin d'alléger le fardeau administratif et réglementaire des PME.

De mettre en place des mesures pour la relève et l'entrepreneuriat.

D'accélérer l'action vers l'automatisation des PME.

D'améliorer l'accompagnement et la porte d'entrée pour les PME en région.

De maintenir son plan pour atteindre l'équilibre budgétaire et réduire la dette publique.

« Dans un contexte économique incertain marqué par une guerre tarifaire avec les États-Unis, il est urgent de placer les PME au cœur des priorités gouvernementales. Ce sont elles qui assurent notre résilience économique à court, moyen et long terme. Il est crucial de prendre des mesures audacieuses : alléger leur fardeau fiscal, diminuer la paperasse et les accompagner dans leur transition vers l'automatisation. Arrêtons de repousser à demain les mesures structurelles qui renforceront la compétitivité de nos PME d'ici, conclut M. Vincent.

Méthodologie :

Sondage Synopsis recherche, qui a interviewé 1 000 adultes québécois. La collecte de données s'est faite du 21 au 22 janvier 2025. Les répondants ont été recrutés via des panels en ligne et l'étude a aussi été menée en ligne. Les données ont été pondérées sur la base de la région, l'âge, le sexe, la langue maternelle et la scolarité.

