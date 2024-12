75e législature du Parlement jeunesse du Québec - Une centaine de jeunes réunis à l'Assemblée nationale du Québec pour débattre d'enjeux de société

QUÉBEC, le 26 déc. 2024 /CNW/ - La 75e législature du Parlement jeunesse du Québec accueille, jusqu'au 30 décembre, une centaine de jeunes parlementaires et journalistes à l'Assemblée nationale du Québec. Les participantes et participants, âgés de 18 à 25 ans, feront l'expérience du système parlementaire québécois en échangeant sur des enjeux de société de façon non partisane.

Quatre projets de loi rédigés par des participantes et participants jouant le rôle de ministre seront débattus. Parmi les thèmes abordés, notons la société postcapitaliste, la qualité de l'information, les traitements en fin de vie et la parentalité responsable.

L'expérience de la politique sans parti pris

« L'essence du Parlement jeunesse du Québec, c'est l'absence de discipline de parti. Notre approche non partisane permet à chaque participante et participant de s'exprimer en son âme et conscience, d'apporter sa perspective unique qui contribue à la richesse de nos débats. En tant que jeunes parlementaires et journalistes, nous sommes amenés à sortir de notre zone de confort. Nos idées sont confrontées à celles des autres, nous développons notre esprit critique et nous sommes encouragés à nous remettre en question, le tout dans un climat bienveillant », explique la première ministre de la simulation et coordonnatrice du comité organisateur, Mme Attou Mamat. Les sujets discutés correspondent à des enjeux considérés comme importants, actuels et susceptibles de susciter la controverse.

« En choisissant des enjeux contemporains et pertinents, mais distincts de ceux que l'on rencontre dans l'espace public, nous invitons nos participantes et participants à avoir des réflexions différentes de celles qu'elles et ils ont dans leur quotidien. Or, ces réflexions ne sont pas pour autant moins pertinentes - au contraire, à l'issue de nos débats, nos participantes et participants gagnent souvent une nouvelle appréciation de l'importance des thèmes abordés et portent un regard nouveau sur ceux-ci », ajoute Mme Mamat. Ces débats se déroulent dans un cadre permettant aux participants et participantes d'apprendre et de se familiariser avec les rouages de la démocratie québécoise.

La lieutenante-gouverneure : Mme Kharoll-Ann Souffrant

Cette année, Mme Kharoll-Ann Souffrant agira comme lieutenante-gouverneure du Parlement jeunesse du Québec. Née à Montréal de parents haïtiens, Mme Souffrant est travailleuse sociale et candidate au doctorat en travail social à l'Université d'Ottawa. Elle est chroniqueuse pour Noovo Info ainsi que pour la revue sociale et politique À bâbord!, dans laquelle elle prend la plume pour s'exprimer sur divers enjeux de société. Ses écrits ont également paru dans The Globe and Mail, Le Délit, Options politiques, La Gazette des femmes, La Presse, La Conversation Canada, Le Devoir, Possibles et Liberté. Elle est l'autrice de l'essai littéraire Le privilège de dénoncer : justice pour toutes les victimes de violences sexuelles, publié aux Éditions du remue-ménage au Québec et en Europe. Cet essai a figuré parmi la Sélection du jury du Grand Prix du livre de Montréal 2023 et lui a mérité le prix Auteure de l'année au Gala Dynastie 2024. Nul doute que Mme Souffrant saura inspirer les participantes et participants de la 75e législature!

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Cette association a pour mission d'initier et d'éduquer les jeunes à la citoyenneté, de stimuler entre eux et elles des débats sur de grands enjeux contemporains et de leur permettre de développer leurs capacités de leadership et leurs compétences oratoires.

