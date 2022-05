75e anniversaire de Ville Jacques-Cartier et Mackayville : le boulevard Sainte-Foy redevient le chemin du Coteau-Rouge

LONGUEUIL, QC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Ce 10 mai 2022 marque le 75e anniversaire de Ville Jacques-Cartier et de Mackayville, deux municipalités fondées le 10 mai 1947 et plus tard fusionnées pour former avec d'autres quartiers la grande Longueuil que nous connaissons aujourd'hui. La Ville profite de l'occasion pour souligner leur histoire, et annonce notamment le changement de nom du boulevard Sainte-Foy, au cœur de l'ancienne Ville Jacques-Cartier, qui retrouvera le nom qu'il a porté entre 1730 et 1957, soit le chemin du Coteau-Rouge.