75 élèves du secondaire sélectionnés pour participer à la 2ième compétition Intelligence Artificielle et les Robots Volants - Prix Fortis et Bourses totalisant 5 000$

LONGUEUIL, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - 75 élèves de niveau secondaire 3 de différentes écoles participantes au Programme STIM Aérospatiale et Intelligence Artificielle de la société Aviation Connection ont été sélectionnés pour participer à la 2ième compétition annuelle : Prix FORTIS en Intelligence Artificielle.

En équipe de 3, les élèves ont pour mission d'assembler le Robot Volant Québécois CogniFly et de le programmer pour réaliser une série d'épreuves en utilisant le langage informatique Python.

La compétition s'échelonne sur une période de 8 semaines à compter du 20 Février. Le prix Fortis d'une valeur de 5 000$ sera partagé par les équipes gagnantes à la fin Avril.

Le Robot Volant Québécois CogniFly est le fruit d'un partenariat entre le Gouvernement du Québec, Polytechnique Montréal, CAE et la Société Aviation Connection visant à introduire l'I.A. dans les écoles secondaires au Québec.

Aviation Connection est un Organisme de Bienfaisance dont la mission, depuis 2017, est de faire la promotion de l'éducation auprès des élèves du secondaire dans les domaines des Sciences, de la Technologie, de l'Ingénierie et des Mathématiques (STIM), en mettant en place, facilitant et supervisant un Programme axé sur l'Aérospatiale, l'Intelligence Artificielle et les Robots Volants dans les écoles secondaires publiques.

